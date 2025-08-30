https://sarabic.ae/20250830/وفد-من-مجلس-الشيوخ-الأمريكي-يتفقد-معبر-رفح-من-الجانب-المصري-1104317303.html

وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي يتفقد معبر رفح من الجانب المصري

وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي يتفقد معبر رفح من الجانب المصري

سبوتنيك عربي

رافق محافظ شمال سيناء (مصر)، خالد مجاور، عضوي الكونغرس الأمريكي، كريس فان هولن وجيف ميركلي، في جولة بمعبر رفح ومركز توزيع المساعدات لغزة، مؤكدا أن إسرائيل... 30.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-30T12:55+0000

2025-08-30T12:55+0000

2025-08-30T12:55+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار مصر الآن

غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/13/1096935871_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_76cfc938a4e2e78788f7bd7b3ad5e73d.jpg

وقال مجاور في تصريحات صحفية نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": "ستشاهدون الدمار في غزة بأعينكم، وهذا أهم من التقارير". وأعرب هولن عن استيائه من إغلاق إسرائيل لمعبر رفح، موضحا أن الشاحنات تنتظر عند بوابة قريبة للوصول إلى معبر كرم أبو سالم.وسأل عن مدة الانتظار، ليرد المحافظ: "من شهرين إلى ثلاثة، وهذا يشكل خطرا اقتصاديا".وأكد مجاور التزام مصر بحل الدولتين لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة.وكان ‏الجيش الإسرائيلي قد د‌عا، الأربعاء الماضي، "سكان مدينة غزة وشمال القطاع إلى النزوح جنوبا". وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان وصفه بالمهم، إن "إخلاء مدينة غزة أمر لا مفر منه"، مضيفا أنه "قبيل التحول إلى المرحلة التالية في الحرب فإن هنالك مناطق شاسعة فارغة في جنوب القطاع كما هو الحال في مخيمات الوسطى وفي المواصي". ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sarabic.ae/20250830/الصليب-الأحمر-الدولي-الإخلاء-الجماعي-لمدينة-غزة-غير-ممكن-في-ظل-الوضع-الحالي--1104314157.html

https://sarabic.ae/20250830/إسبانيا-تعرض-على-الاتحاد-الأوروبي-خطة-عمل-لوقف-الحرب-على-قطاع-غزة-1104311914.html

الولايات المتحدة الأمريكية

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار مصر الآن, غزة