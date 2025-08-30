https://sarabic.ae/20250830/وفد-من-مجلس-الشيوخ-الأمريكي-يتفقد-معبر-رفح-من-الجانب-المصري-1104317303.html
وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي يتفقد معبر رفح من الجانب المصري
وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي يتفقد معبر رفح من الجانب المصري
سبوتنيك عربي
رافق محافظ شمال سيناء (مصر)، خالد مجاور، عضوي الكونغرس الأمريكي، كريس فان هولن وجيف ميركلي، في جولة بمعبر رفح ومركز توزيع المساعدات لغزة، مؤكدا أن إسرائيل... 30.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-30T12:55+0000
2025-08-30T12:55+0000
2025-08-30T12:55+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار مصر الآن
غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/13/1096935871_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_76cfc938a4e2e78788f7bd7b3ad5e73d.jpg
وقال مجاور في تصريحات صحفية نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": "ستشاهدون الدمار في غزة بأعينكم، وهذا أهم من التقارير". وأعرب هولن عن استيائه من إغلاق إسرائيل لمعبر رفح، موضحا أن الشاحنات تنتظر عند بوابة قريبة للوصول إلى معبر كرم أبو سالم.وسأل عن مدة الانتظار، ليرد المحافظ: "من شهرين إلى ثلاثة، وهذا يشكل خطرا اقتصاديا".وأكد مجاور التزام مصر بحل الدولتين لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة.وكان الجيش الإسرائيلي قد دعا، الأربعاء الماضي، "سكان مدينة غزة وشمال القطاع إلى النزوح جنوبا". وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان وصفه بالمهم، إن "إخلاء مدينة غزة أمر لا مفر منه"، مضيفا أنه "قبيل التحول إلى المرحلة التالية في الحرب فإن هنالك مناطق شاسعة فارغة في جنوب القطاع كما هو الحال في مخيمات الوسطى وفي المواصي". ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sarabic.ae/20250830/الصليب-الأحمر-الدولي-الإخلاء-الجماعي-لمدينة-غزة-غير-ممكن-في-ظل-الوضع-الحالي--1104314157.html
https://sarabic.ae/20250830/إسبانيا-تعرض-على-الاتحاد-الأوروبي-خطة-عمل-لوقف-الحرب-على-قطاع-غزة-1104311914.html
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/13/1096935871_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1bfcac6c0ceaf56c1214041afdbf1fa6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار مصر الآن, غزة
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار مصر الآن, غزة
وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي يتفقد معبر رفح من الجانب المصري
رافق محافظ شمال سيناء (مصر)، خالد مجاور، عضوي الكونغرس الأمريكي، كريس فان هولن وجيف ميركلي، في جولة بمعبر رفح ومركز توزيع المساعدات لغزة، مؤكدا أن إسرائيل تعرقل دخول المساعدات الإنسانية، مما تسبب في تلف كميات كبيرة من الأغذية.
وقال مجاور في تصريحات صحفية نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": "ستشاهدون الدمار في غزة بأعينكم، وهذا أهم من التقارير".
وأشار إلى فتح مصر لمعبر رفح على مدار الساعة، بينما تمنع إسرائيل مرور الشاحنات، التي تنتظر أحيانا من شهرين إلى ثلاثة أشهر، مما يؤدي إلى تعفن الأغذية وخسائر اقتصادية.
وأعرب هولن عن استيائه من إغلاق إسرائيل
لمعبر رفح، موضحا أن الشاحنات تنتظر عند بوابة قريبة للوصول إلى معبر كرم أبو سالم.
وسأل عن مدة الانتظار، ليرد المحافظ: "من شهرين إلى ثلاثة، وهذا يشكل خطرا اقتصاديا".
وحذر مجاور من أن إسرائيل، بتجويعها سكان غزة، تدفعهم إلى ثلاثة خيارات: "الهجرة إلى إسرائيل ليتم قصفهم، أو القفز في البحر المتوسط، أو دخول الأراضي المصرية، وهذا خط أحمر".
وأكد مجاور التزام مصر
بحل الدولتين لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة.
وكان الجيش الإسرائيلي قد دعا، الأربعاء الماضي، "سكان مدينة غزة وشمال القطاع إلى النزوح جنوبا".
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان وصفه بالمهم، إن "إخلاء مدينة غزة أمر لا مفر منه"، مضيفا أنه "قبيل التحول إلى المرحلة التالية في الحرب فإن هنالك مناطق شاسعة فارغة في جنوب القطاع كما هو الحال في مخيمات الوسطى وفي المواصي".
وتابع: "إخلاء مدينة غزة لا مفر منه، وبالتالي ستحصل كل عائلة تنتقل إلى الجنوب على أوفر المساعدات الإنسانية التي يجري العمل عليها في هذه الأيام حيث بدأ الجيش بالعمل على إدخال الخيم وتمهيد مناطق لإنشاء مجمعات توزيع المساعدات الإنسانية ومد خط مياه وغيرها".
ويعاني سكان قطاع غزة
من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.