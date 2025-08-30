عربي
مدينة كوبيانسك محاصرة تقريبا بالكامل وحرر نصفها بحسب رئيس هيئة الأركان الروسية - عاجل
أمساليوم
بث مباشر
وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي يتفقد معبر رفح من الجانب المصري
وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي يتفقد معبر رفح من الجانب المصري
وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي يتفقد معبر رفح من الجانب المصري

رافق محافظ شمال سيناء (مصر)، خالد مجاور، عضوي الكونغرس الأمريكي، كريس فان هولن وجيف ميركلي، في جولة بمعبر رفح ومركز توزيع المساعدات لغزة، مؤكدا أن إسرائيل تعرقل دخول المساعدات الإنسانية، مما تسبب في تلف كميات كبيرة من الأغذية.
وقال مجاور في تصريحات صحفية نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": "ستشاهدون الدمار في غزة بأعينكم، وهذا أهم من التقارير".
وأشار إلى فتح مصر لمعبر رفح على مدار الساعة، بينما تمنع إسرائيل مرور الشاحنات، التي تنتظر أحيانا من شهرين إلى ثلاثة أشهر، مما يؤدي إلى تعفن الأغذية وخسائر اقتصادية.
وأعرب هولن عن استيائه من إغلاق إسرائيل لمعبر رفح، موضحا أن الشاحنات تنتظر عند بوابة قريبة للوصول إلى معبر كرم أبو سالم.
الصليب الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
الصليب الأحمر الدولي: الإخلاء الجماعي لمدينة غزة غير ممكن في ظل الوضع الحالي
11:08 GMT
وسأل عن مدة الانتظار، ليرد المحافظ: "من شهرين إلى ثلاثة، وهذا يشكل خطرا اقتصاديا".
وحذر مجاور من أن إسرائيل، بتجويعها سكان غزة، تدفعهم إلى ثلاثة خيارات: "الهجرة إلى إسرائيل ليتم قصفهم، أو القفز في البحر المتوسط، أو دخول الأراضي المصرية، وهذا خط أحمر".
وأكد مجاور التزام مصر بحل الدولتين لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة.
وكان ‏الجيش الإسرائيلي قد د‌عا، الأربعاء الماضي، "سكان مدينة غزة وشمال القطاع إلى النزوح جنوبا".
وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
إسبانيا تعرض على الاتحاد الأوروبي خطة عمل لوقف الحرب على قطاع غزة
09:11 GMT
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان وصفه بالمهم، إن "إخلاء مدينة غزة أمر لا مفر منه"، مضيفا أنه "قبيل التحول إلى المرحلة التالية في الحرب فإن هنالك مناطق شاسعة فارغة في جنوب القطاع كما هو الحال في مخيمات الوسطى وفي المواصي".

وتابع: "إخلاء مدينة غزة لا مفر منه، وبالتالي ستحصل كل عائلة تنتقل إلى الجنوب على أوفر المساعدات الإنسانية التي يجري العمل عليها في هذه الأيام حيث بدأ الجيش بالعمل على إدخال الخيم وتمهيد مناطق لإنشاء مجمعات توزيع المساعدات الإنسانية ومد خط مياه وغيرها".

ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
