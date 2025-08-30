https://sarabic.ae/20250830/إسبانيا-تعرض-على-الاتحاد-الأوروبي-خطة-عمل-لوقف-الحرب-على-قطاع-غزة-1104311914.html

إسبانيا تعرض على الاتحاد الأوروبي خطة عمل لوقف الحرب على قطاع غزة

إسبانيا تعرض على الاتحاد الأوروبي خطة عمل لوقف الحرب على قطاع غزة

أعلنت إسبانيا، اليوم السبت، عن تقديمها للاتحاد الأوروبي خطة عمل لوقف الحرب في قطاع غزة، مؤكدة ضرورة التحرك العاجل لوقف الدمار والموت والمجاعة، وتحقيق السلام في... 30.08.2025, سبوتنيك عربي

وقال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عبر منصة "إكس"، إن بلاده ستدافع عن أهمية هذه الخطة خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم، مشددًا على أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات عملية لإنهاء الأزمة.وكانت مصادر إعلامية إسرائيلية، ذكرت في أبريل/ نيسان 2025، أن "إسبانيا ألغت صفقة أسلحة كان من المفترض أن تحصل عليها من شركة إسرائيلية، لصالح وزارة الداخلية".وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن الصفقة تم إلغاؤها من جانب واحد من قبل الحكومة الإسبانية، بعدما تعرضت لضغوط من ائتلاف "سومار"، الشريك الأصغر في الائتلاف الحكومي الحاكم.يذكر أن إسبانيا تطالب بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل منذ عام 2023، بسبب الحرب على غزة، قبل أن يتطور موقفها ليشمل منع شراء الأسلحة من إسرائيل أيضا.وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ورغم محاولات الوساطة العربية والدولية والأصوات المعارضة داخل إسرائيل، إلا أن حكومة نتنياهو تصرّ على مواصلة القتال، وأعلنت في الآونة الأخيرة الموافقة على خطة السيطرة على مدينة غزة، التي تشير تحذيرات دولية من أنها ستؤدي إلى كارثة إنسانية تزيد من معاناة سكان القطاع، الذين قتلت الحرب منهم نحو 60 ألف شخص وأصابت نحو 163 ألفا آخرين.

