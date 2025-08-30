إسبانيا تعرض على الاتحاد الأوروبي خطة عمل لوقف الحرب على قطاع غزة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:51 GMT
9 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
مجلس الأمن يدعو لوقف الحرب في غزة وواشنطن ترفض، هجوم إسرائيلي مكثف يستهدف العاصمة اليمنية صنعاء
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:16 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:52 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:29 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:28 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:47 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
11:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
18:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
إسبانيا تعرض على الاتحاد الأوروبي خطة عمل لوقف الحرب على قطاع غزة
إسبانيا تعرض على الاتحاد الأوروبي خطة عمل لوقف الحرب على قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أعلنت إسبانيا، اليوم السبت، عن تقديمها للاتحاد الأوروبي خطة عمل لوقف الحرب في قطاع غزة، مؤكدة ضرورة التحرك العاجل لوقف الدمار والموت والمجاعة، وتحقيق السلام في... 30.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-30T09:11+0000
2025-08-30T09:11+0000
إسبانيا تعرض على الاتحاد الأوروبي خطة عمل لوقف الحرب على قطاع غزة

أعلنت إسبانيا، اليوم السبت، عن تقديمها للاتحاد الأوروبي خطة عمل لوقف الحرب في قطاع غزة، مؤكدة ضرورة التحرك العاجل لوقف الدمار والموت والمجاعة، وتحقيق السلام في الشرق الأوسط.
وقال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عبر منصة "إكس"، إن بلاده ستدافع عن أهمية هذه الخطة خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم، مشددًا على أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات عملية لإنهاء الأزمة.
وكانت مصادر إعلامية إسرائيلية، ذكرت في أبريل/ نيسان 2025، أن "إسبانيا ألغت صفقة أسلحة كان من المفترض أن تحصل عليها من شركة إسرائيلية، لصالح وزارة الداخلية".
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن الصفقة تم إلغاؤها من جانب واحد من قبل الحكومة الإسبانية، بعدما تعرضت لضغوط من ائتلاف "سومار"، الشريك الأصغر في الائتلاف الحكومي الحاكم.
حرب غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
إسبانيا تلغي صفقة أسلحة إسرائيلية بسبب الحرب على غزة
24 أبريل, 15:39 GMT
يذكر أن إسبانيا تطالب بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل منذ عام 2023، بسبب الحرب على غزة، قبل أن يتطور موقفها ليشمل منع شراء الأسلحة من إسرائيل أيضا.
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ورغم محاولات الوساطة العربية والدولية والأصوات المعارضة داخل إسرائيل، إلا أن حكومة نتنياهو تصرّ على مواصلة القتال، وأعلنت في الآونة الأخيرة الموافقة على خطة السيطرة على مدينة غزة، التي تشير تحذيرات دولية من أنها ستؤدي إلى كارثة إنسانية تزيد من معاناة سكان القطاع، الذين قتلت الحرب منهم نحو 60 ألف شخص وأصابت نحو 163 ألفا آخرين.
