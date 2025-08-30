عربي
أمساليوم
بث مباشر
ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مساء اليوم السبت، أن "قوات الجيش هاجمت وبتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية، من خلال طائرة تابعة لسلاح الجو، مخربا مركزيا في منظمة حماس الإرهابية في منطقة مدينة غزة شمال القطاع".وأوضح أدرعي أن قوات الجيش قامت بالتنسيق مع جهازي المخابرات الداخلية "الشاباك" والمخابرات العسكرية "أمان"، قبل القيام بالغارة، مدعيا أنه "تم اتخاذ العديد من الخطوات بهدف تقليص احتمال إصابة المدنيين، بما في ذلك استخدام أنواع الذخيرة الدقيقة، والاستطلاع الجوي وغيرها من المعلومات الاستخباراتية".وزعم المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي أن "المنظمات الإرهابية في القطاع تنتهك بشكل ممنهج أحكام القانون الدولي، مستغلة بشكل وحشي المؤسسات المدنية والسكان المدنيين دروعا بشرية للنشاطات الإرهابية".ومن جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي قام بغارة جوية على أحد الأماكن في شمال قطاع غزة، وبأن الهدف من الغارة محاولة قتل أبو عبيدة، دون التأكد من مقتله، حتى الآن.وأوضحت الهيئة على موقعها الإلكتروني أن الهجوم الإسرائيلي تم بطائرة مسيرة على مقر أبو عبيدة بشمال غزة.كان ‏الجيش الإسرائيلي قد د‌عا، الأربعاء الماضي، "سكان مدينة غزة وشمال القطاع إلى النزوح جنوبا"، وقال في بيان وصفه بالمهم، إن "إخلاء مدينة غزة أمر لا مفر منه"، مضيفا أنه "قبيل التحول إلى المرحلة التالية في الحرب فإن هنالك مناطق شاسعة فارغة في جنوب القطاع كما هو الحال في مخيمات الوسطى وفي المواصي".وتابع: "إخلاء مدينة غزة لا مفر منه، وبالتالي ستحصل كل عائلة تنتقل إلى الجنوب على أوفر المساعدات الإنسانية التي يجري العمل عليها في هذه الأيام حيث بدأ الجيش بالعمل على إدخال الخيم وتمهيد مناطق لإنشاء مجمعات توزيع المساعدات الإنسانية ومد خط مياه وغيرها".ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
إعلام إسرائيلي يتحدث عن استهداف "أبو عبيدة" المتحدث باسم كتائب القسام

17:00 GMT 30.08.2025 (تم التحديث: 17:35 GMT 30.08.2025)
© palinfo.comأبو عبيدة الناطق باسم "كتائب القسام" الذراع العسكري لحركة "حماس" وصور الجنود الأسرى في الجيش الإسرائيلي
أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس وصور الجنود الأسرى في الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
© palinfo.com
تابعنا عبر
يتبع
أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، استهدافه المتحدث العسكري باسم "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة "حماس" الفلسطينية، أبو عبيدة، بغارة في مدينة غزة.
ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مساء اليوم السبت، أن "قوات الجيش هاجمت وبتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية، من خلال طائرة تابعة لسلاح الجو، مخربا مركزيا في منظمة حماس الإرهابية في منطقة مدينة غزة شمال القطاع".
وأوضح أدرعي أن قوات الجيش قامت بالتنسيق مع جهازي المخابرات الداخلية "الشاباك" والمخابرات العسكرية "أمان"، قبل القيام بالغارة، مدعيا أنه "تم اتخاذ العديد من الخطوات بهدف تقليص احتمال إصابة المدنيين، بما في ذلك استخدام أنواع الذخيرة الدقيقة، والاستطلاع الجوي وغيرها من المعلومات الاستخباراتية".
وزعم المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي أن "المنظمات الإرهابية في القطاع تنتهك بشكل ممنهج أحكام القانون الدولي، مستغلة بشكل وحشي المؤسسات المدنية والسكان المدنيين دروعا بشرية للنشاطات الإرهابية".
ومن جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي قام بغارة جوية على أحد الأماكن في شمال قطاع غزة، وبأن الهدف من الغارة محاولة قتل أبو عبيدة، دون التأكد من مقتله، حتى الآن.
قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
إعلام: "حماس" تنفذ كمينا ضد الجيش الإسرائيلي في حي "الزيتون" بقطاع غزة
06:01 GMT
وأوضحت الهيئة على موقعها الإلكتروني أن الهجوم الإسرائيلي تم بطائرة مسيرة على مقر أبو عبيدة بشمال غزة.
كان ‏الجيش الإسرائيلي قد د‌عا، الأربعاء الماضي، "سكان مدينة غزة وشمال القطاع إلى النزوح جنوبا"، وقال في بيان وصفه بالمهم، إن "إخلاء مدينة غزة أمر لا مفر منه"، مضيفا أنه "قبيل التحول إلى المرحلة التالية في الحرب فإن هنالك مناطق شاسعة فارغة في جنوب القطاع كما هو الحال في مخيمات الوسطى وفي المواصي".
وتابع: "إخلاء مدينة غزة لا مفر منه، وبالتالي ستحصل كل عائلة تنتقل إلى الجنوب على أوفر المساعدات الإنسانية التي يجري العمل عليها في هذه الأيام حيث بدأ الجيش بالعمل على إدخال الخيم وتمهيد مناطق لإنشاء مجمعات توزيع المساعدات الإنسانية ومد خط مياه وغيرها".
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
