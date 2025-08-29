https://sarabic.ae/20250829/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تنفيذ-عمليات-ليلية-في-سوريا-واعتقال-مشتبه-بهم-1104298783.html

الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ عمليات ليلية في سوريا واعتقال "مشتبه بهم"

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن قواته نفذت سلسلة عمليات ليلية في جنوب سوريا، أسفرت عن اعتقال عدد من الأشخاص "المشتبه بتورطهم في ترويج أنشطة ضد القوات الإسرائيلية". 29.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-29T19:11+0000

2025-08-29T19:11+0000

2025-08-29T19:11+0000

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102358/68/1023586815_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_a8fb7af60c83fefb1c8f3024c7714a16.jpg

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على منصة "إكس": "في سلسلة عمليات ليلية في منطقة جنوب سوريا، قوات جيش الدفاع اعتقلت مشتبهًا بهم بالتورط في ترويج نشاطات ضد قواتنا".وأضاف: "خلال عمليات التمشيط التي نفذتها القوات، تم العثور على وسائل قتالية في المناطق التي عملت بها".وفي وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية السورية، الاعتداء الإسرائيلي، الذي أسفر عن مقتل 6 من الجنود جراء قصف وحدة تابعة للجيش السوري قرب مدينة الكسوة في ريف دمشق، وأكدت في بيان لها، أن "الاعتداء الإسرائيلي يشكل انتهاكا للقانون الدولي وخرقا للسيادة السورية ووحدة أراضيها".وجددت، "تمسك دمشق بحقها المشروع في الدفاع عن أرضها"، داعية "المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته لوقف الاعتداءات الإسرائيلية".قالت وكالة الانباء السورية "سانا": "إن قوة للاحتلال مكونة من 11 سيارة وأكثر من 60 جنديا توغلت في المنطقة الواقعة بين بلدة بيت جن ومزرعة بيت جن بريف دمشق الغربي، واستولت على تل باط الوردة الذي يقع في سفح جبل الشيخ"، مشيرة إلى أنها "أطلقت الرصاص باتجاه الأهالي دون وقوع إصابات".وأشارت إلى أن "قوات الاحتلال توغلت في بلدات وقرى عدة بريف القنيطرة حيث اقتحمت جباتا الخشب، وطرنجة، والرفيد، ومنشية سويسة، وبريقة، وبير عجم، وكودنة، وعين زيوان، وعين العبد، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها ثم انسحبت منها".وبحسب وسائل إعلام سورية، توغلت القوات الإسرائيلية في قرى وبلدات عدة بمحافظتي القنيطرة ودرعا، ونصبت حواجز واعتقلت عددا من المدنيين.

