عربي
الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ عمليات ليلية في سوريا واعتقال "مشتبه بهم"
الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ عمليات ليلية في سوريا واعتقال "مشتبه بهم"
الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ عمليات ليلية في سوريا واعتقال "مشتبه بهم"

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن قواته نفذت سلسلة عمليات ليلية في جنوب سوريا، أسفرت عن اعتقال عدد من الأشخاص "المشتبه بتورطهم في ترويج أنشطة ضد القوات الإسرائيلية".
وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على منصة "إكس": "في سلسلة عمليات ليلية في منطقة جنوب سوريا، قوات جيش الدفاع اعتقلت مشتبهًا بهم بالتورط في ترويج نشاطات ضد قواتنا".

وتابع: "خلال مجموعة من العمليات الليلية في جنوب سوريا اعتقلت قوات الفرقة 210 وبمشاركة محققي الميدان من الوحدة 504 في الأيام الأخيرة عددًا من المشتبه بهم الذين تورطوا في ترويج نشاطات ضد قوات جيش الدفاع في جنوب سوريا".

ناقلة جند إسرائيلية في وادي السلوقي جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن احتراق إحدى دباباته خلال عملية توغل جنوبي سوريا
27 أغسطس, 15:57 GMT
وأضاف: "خلال عمليات التمشيط التي نفذتها القوات، تم العثور على وسائل قتالية في المناطق التي عملت بها".

وأضاف: "قوات الفرقة 210 تواصل انتشارها في المنطقة وتعمل على إحباط محاولات تمركز عناصر في المنطقة، وذلك بهدف ضمان أمن مواطني دولة إسرائيل".

وفي وقت سابق، أدانت وزارة الخارجية السورية، الاعتداء الإسرائيلي، الذي أسفر عن مقتل 6 من الجنود جراء قصف وحدة تابعة للجيش السوري قرب مدينة الكسوة في ريف دمشق، وأكدت في بيان لها، أن "الاعتداء الإسرائيلي يشكل انتهاكا للقانون الدولي وخرقا للسيادة السورية ووحدة أراضيها".
وزير الخارجية بالحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، في القمة العربية الـ34 ببغداد، 17 مايو/ أيار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
سوريا تجدد مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة
26 أغسطس, 11:30 GMT
وجددت، "تمسك دمشق بحقها المشروع في الدفاع عن أرضها"، داعية "المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته لوقف الاعتداءات الإسرائيلية".

وتوغلت قوات من الجيش الإسرائيلي، صباح الاثنين الماضي، في مواقع عدة بريفي دمشق والقنيطرة، حيث سيطرت على تل باط الوردة، واقتحمت قرية بيت جن، حيث أطلقت النار بشكل مباشر على المدنيين، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي، في تصعيد واضح لأعمالها العسكرية على الحدود السورية.

قالت وكالة الانباء السورية "سانا": "إن قوة للاحتلال مكونة من 11 سيارة وأكثر من 60 جنديا توغلت في المنطقة الواقعة بين بلدة بيت جن ومزرعة بيت جن بريف دمشق الغربي، واستولت على تل باط الوردة الذي يقع في سفح جبل الشيخ"، مشيرة إلى أنها "أطلقت الرصاص باتجاه الأهالي دون وقوع إصابات".
وأشارت إلى أن "قوات الاحتلال توغلت في بلدات وقرى عدة بريف القنيطرة حيث اقتحمت جباتا الخشب، وطرنجة، والرفيد، ومنشية سويسة، وبريقة، وبير عجم، وكودنة، وعين زيوان، وعين العبد، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها ثم انسحبت منها".
وبحسب وسائل إعلام سورية، توغلت القوات الإسرائيلية في قرى وبلدات عدة بمحافظتي القنيطرة ودرعا، ونصبت حواجز واعتقلت عددا من المدنيين.
