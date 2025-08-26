https://sarabic.ae/20250826/سوريا-تجدد-مطالبتها-المجتمع-الدولي-بالتحرك-العاجل-لوضع-حد-للانتهاكات-الإسرائيلية-المستمرة-1104144928.html

سوريا تجدد مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة

أدانت وزارة الخارجية السورية، اليوم الثلاثاء، "بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على أراضيها، والتي أسفرت عن مقتل شاب جراء قصف منزله في قرية طرنجة... 26.08.2025, سبوتنيك عربي

وقالت الخارجية السورية، في بيان لها، إنها "تدين توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي وشنّها حملات اعتقال بحق المدنيين في بلدة سويسة بريف القنيطرة وإعلانها الاستمرار في التمركز غير المشروع في قمة جبل الشيخ والمنطقة العازلة".وأضاف البيان أن "هذه الممارسات العدوانية تمثل خرقاً فاضحاً لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن في المنطقة".وجددت الخارجية السورية، "مطالبتها المجتمع الدولي، ولاسيما مجلس الأمن بالتحرك العاجل لوضع حدّ لهذه الانتهاكات المستمرة".وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن "الجيش الإسرائيلي سيبقى في قمة جبل الشيخ". وأوضح كاتس، في تصريحات له، أن "بقاء الجيش هناك يأتي للحماية من التهديدات من الجانب السوري"، مؤكدا أن "إسرائيل ستواصل حماية الدروز في سوريا".وأعلنت وسائل إعلام سورية، في وقت سابق اليوم، عن "تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي في أجواء محافظة القنيطرة".وقال الإعلام السوري، إن "القوات الإسرائيلية نفذت عملية توغل في بلدة سويسة بالقنيطرة واقتحمت منازل مدنيين"، مشيرا إلى أنها نفذت "حملة اعتقالات في بلدة سويسة بالقنيطرة جنوبي سوريا".وطالب حكمت الهجري، أحد شيوخ عقل الطائفة الدرزية في محافظة السويداء، أمس الاثنين، بدعم دولي من أجل تشكيل إقليم منفصل.وقال في كلمة ألقاها، خلال استقباله القائد الجديد لـ"حركة رجال الكرامة"، مزيد خداج، إنه يناشد "شرفاء العالم والدول الحرة بالوقوف مع الطائفة الدرزية من أجل إعلان إقليم منفصل إلى الأبد".كما اعتبر أن "الحرس الوطني" الذي شكل مؤخرا من مجموعات درزية مسلحة، "سيدافع عن الأرض بضمانة دول معنية بهذا الأمر"، وفق تعبيره.إلى ذلك، أشار إلى أن "المحنة الأخيرة كان القصد منها إبادة الطائفة الدرزية"، وفق زعمه.أتت تلك التصريحات بعد أيام على لقاء المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك رسمياً بشيخ عقل الدروز في إسرائيل موفق طريف في العاصمة الفرنسية باريس، حيث ناقش الأوضاع في السويداء.وكانت السويداء شهدت اشتباكات ومواجهات استمرت أسبوعاً في 13 يوليو/ تموز الماضي بين مقاتلين دروز وعشائر بدوية، فتدخلت قوات الأمن الحكومية لوقف المواجهات بين الجانبين، بينما نزح نحو 200 ألف جراء النزاع، وفق تقديرات الأمم المتحدة.وأعلنت الحكومة السورية الانتقالية عن تشكيل لجنة تحقيق للنظر في الانتهاكات، "التي ارتكبتها المجموعات المسلحة وبعض عناصر الحكومة"، متعهدة بمحاسبة المسؤولين وتقديمهم للقضاء المختص فور انتهاء التحقيقات.وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت الرئاسة السورية، وقفًا شاملًا وفوريًا لإطلاق النار في السويداء، داعية جميع الأطراف، دون استثناء، إلى "الالتزام الكامل بهذا القرار ووقف كافة الأعمال القتالية فورا في جميع المناطق، وضمان حماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق".

