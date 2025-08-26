https://sarabic.ae/20250826/إعلام-سوري-إسرائيل-تنفذ-عملية-توغل-في-بلدة-سويسة-بمحافظة-القنيطرة-1104131349.html

إعلام سوري: إسرائيل تنفذ عملية توغل في بلدة سويسة بمحافظة القنيطرة

أعلنت وسائل إعلام سورية، اليوم الثلاثاء، عن "تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي في أجواء محافظة القنيطرة". 26.08.2025, سبوتنيك عربي

وقال الإعلام السوري، إن "القوات الإسرائيلية نفذت عملية توغل في بلدة سويسة بالقنيطرة واقتحمت منازل مدنيين"، مشيرا إلى أنها نفذت حملة اعتقالات في بلدة سويسة بالقنيطرة جنوبي سوريا".وأدانت وزارة الخارجية السورية، أمس الاثنين، "بشدة التوغل الإسرائيلي العسكري في منطقة بيت جن بريف دمشق".وقالت الخارجية السورية، في بيان لها، إن "التوغل العسكري الإسرائيلي في منطقة بيت جن انتهاك سافر لسيادة سوريا ووحدة أراضيها"، مؤكدا أن "التصعيد الإسرائيلي الخطير تهديد مباشر للسلم والأمن الإقليميين وتجسيد لنهج عدواني".وأضاف البيان أن "استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يقوض جهود الاستقرار ويفاقم حالة التوتر في المنطقة"، داعيا "الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات فعالة لردع سلطات الاحتلال الإسرائيلي".وتوغلت قوات من الجيش الإسرائيلي، صباح أمس الاثنين، في مواقع عدة بريفي دمشق والقنيطر، حيث سيطرت على تل باط الوردة، واقتحمت قرية بيت جن، حيث أطلقت النار بشكل مباشر على المدنيين، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي، في تصعيد واضح لأعمالها العسكرية على الحدود السورية.وقالت وكالة الانباء السورية "سانا"، إن "قوة للاحتلال مكونة من 11 سيارة وأكثر من 60 جنديا توغلت في المنطقة الواقعة بين بلدة بيت جن ومزرعة بيت جن بريف دمشق الغربي، واستولت على تل باط الوردة الذي يقع في سفح جبل الشيخ"، مشيرة إلى أنها "أطلقت الرصاص باتجاه الأهالي دون وقوع إصابات".وأشارت إلى أن "قوات الاحتلال توغلت في بلدات وقرى عدة بريف القنيطرة حيث اقتحمت جباتا الخشب، وطرنجة، والرفيد، ومنشية سويسة، وبريقة، وبير عجم، وكودنة، وعين زيوان، وعين العبد، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها ثم انسحبت منها".وبحسب وسائل إعلام سورية، توغلت القوات الإسرائيلية في قرى وبلدات عدة بمحافظتي القنيطرة ودرعا، ونصبت حواجز واعتقلت عددا من المدنيين.وكانت دورية تابعة للقوات الإسرائيلية مؤلفة من 8 آليات عسكرية، توغلت السبت الماضي، في قرية عابدين بمنطقة حوض اليرموك غربي درعا، واعتقلت 3 شبان من القرية قبل أن تطلق سراحهم مساء.وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، اعتقال عدد من السوريين وتنفيذ عمليات مداهمة واسعة خلال الأسبوع الماضي.وقال جيش الاحتلال، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، إن "قوات من لواء "الجولان" (474) بقيادة الفرقة 210، نفذت الأسبوع الماضي، مداهمات عدة لضبط أسلحة واعتقال مشتبه بهم والتحقيق معهم في المنطقة الجنوبية من سوريا"، زاعما أن "القوات عثرت على عدة مستودعات أسلحة قبل مصادرتها، تتضمن صواريخ آر بي جي وعبوات ناسفة وأسلحة كلاشينكوف، بعد عمليات تفتيش متزامنة لأهداف متعددة".وتعد هذه التطورات استمرارا للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في سوريا، حيث أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فصل القوات الموقعة مع دمشق عام 1974، تزامنا مع رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الاول عام 2024. وشنت إسرائيل مرارا توغلات داخل الأراضي السورية، وغارات جوية أسفرت عن مقتل مدنيين، وتدمير مواقع وآليات وأسلحة تابعة للجيش السوري.

