https://sarabic.ae/20250822/رئيس-ميثاق-دمشق-الوطني-إسرائيل-تسعى-لاحتلال-مساحات-أخرى-من-الأراضي-السورية-1104038711.html

رئيس "ميثاق دمشق الوطني": إسرائيل تسعى لاحتلال مساحات أخرى من الأراضي السورية

رئيس "ميثاق دمشق الوطني": إسرائيل تسعى لاحتلال مساحات أخرى من الأراضي السورية

سبوتنيك عربي

قال رئيس "ميثاق دمشق الوطني"، عادل الحلواني، إن التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، يشير بوضوح إلى مشروعها الخاص، بعيدا عن فعل أو رد فعل، وما يجرى من... 22.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-22T14:45+0000

2025-08-22T14:45+0000

2025-08-22T14:45+0000

حصري

أخبار سوريا اليوم

أخبار الشرق الأوسط

غزة

لبنان

مصر

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/15/1093994963_133:0:1157:576_1920x0_80_0_0_b294e98a02ea4aade207711c00c752ad.jpg

وأضاف الحلواني في حديثه مع "سبوتنيك"، أن إسرائيل يجب أن تعود إلى حدود اتفاقية فك الاشتباك عام 1974، وهو ما أعلنته وزارة الخارجية السورية في وقت سابق أن الاجتماعات والمباحثات التي عقت برعاية أطراف أخرى تهدف للعودة لحدود 1974، في حين أن ما تقوم به إسرائيل هو عكس ذلك تماما.ويرى أن "سوريا تحتاج أكثر لموقف عربي موحد وقرار عربي وإلا ستتمادى إسرائيل في احتلال المزيد من الأراضي، خاصة أن الحكومة السورية تنشط بالمحافل الدولية وبمجلس الأمن، لوضع حد لهذه العربدة في سورية، وهو ما ينطبق على جميع الدول العربية، خاصة أن غزة تعاني كل يوم من الجرائم الإسرائيلية، فيما تصول وتجول إسرائيل على حدود سوريا، مستغلة ضعاف النفوس لتنفيذ مخططها".عمليات اعتقالأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، اعتقال عدد من المشتبه فيهم ومصادرة 300 قطعة سلاح في جبل الشيخ جنوبي سوريا.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الخميس: "️استكملت قوات لواء "الجبال" (810) بقيادة الفرقة 210، أمس، عملية مداهمة لعدد من مواقع المغاوير التابعة للنظام السوري السابق في منحدرات قمّة جبل الشيخ في جنوب سوريا".وأوضح البيان أنه ️خلال "العملية وأعمال التمشيط في المواقع، عُثر على أكثر من 300 وسيلة قتالية تمت مصادرتها جميعا".اتفاق أمني مرتقبكما كشفت وسائل إعلام عربية، اليوم الجمعة، عن اتفاق أمني كبير بين سوريا وإسرائيل "سيبصر النور قريبا"، مشيرة إلى أنه تم "الاتفاق على نحو 80% من النقاط بين دمشق وتل أبيب".وقالت وسائل إعلام عربية إن "سوريا وإسرائيل، ستوقعان اتفاقًا أمنيًا برعاية الولايات المتحدة، في الـ25 من سبتمبر/ أيلول المقبل".وأشارت وسائل الإعلام العربية إلى أن "تل أبيب ودمشق، لن توقعا اتفاق سلام شامل في المستقبل القريب وسيقتصر الاتفاق على الجانب الأمني لوقف التوترات بين البلدين"، مؤكدة أنه "تم الاتفاق على نحو 80% من النقاط، مبيّنة أنه تم الاتفاق بين دمشق وتل أبيب على استمرار مباحثاتهما الأمنية في باكو وباريس".وذكرت الوسائل أن "خطابا للرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في نيويورك، سيسبق التوقيع على الاتفاق، ضمن مشاركته باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة".

https://sarabic.ae/20250821/الجيش-الإسرائيلي-ينفذ-عملية-عسكرية-جنوبي-سوريا-1103996198.html

https://sarabic.ae/20250822/إعلام-سوريا-تتجه-لطباعة-عملة-جديدة-بلا-صفرين-عبر-شركة-روسية-1104036244.html

https://sarabic.ae/20250822/80-من-النقاط-حسمت-اتفاق-أمني-بين-سوريا-وإسرائيل-يقترب-من-التوقيع-1104024084.html

غزة

لبنان

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, أخبار سوريا اليوم, أخبار الشرق الأوسط, غزة, لبنان, مصر