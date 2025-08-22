عربي
ترامب: أفضل عدم حضور الاجتماع المحتمل بين بوتين وزيلينسكي- عاجل
رئيس "ميثاق دمشق الوطني": إسرائيل تسعى لاحتلال مساحات أخرى من الأراضي السورية
رئيس "ميثاق دمشق الوطني": إسرائيل تسعى لاحتلال مساحات أخرى من الأراضي السورية
رئيس "ميثاق دمشق الوطني": إسرائيل تسعى لاحتلال مساحات أخرى من الأراضي السورية

14:45 GMT 22.08.2025
© Sputnik . Ali Hashemمراسل "سبوتنيك": طائرة إسرائيلية تستهدف تلال عن المثلث السوري اللبناني مع الجولان المحتل
مراسل سبوتنيك: طائرة إسرائيلية تستهدف تلال عن المثلث السوري اللبناني مع الجولان المحتل - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2025
© Sputnik . Ali Hashem
تابعنا عبر
قال رئيس "ميثاق دمشق الوطني"، عادل الحلواني، إن التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، يشير بوضوح إلى مشروعها الخاص، بعيدا عن فعل أو رد فعل، وما يجرى من محادثات.
وأضاف الحلواني في حديثه مع "سبوتنيك"، أن إسرائيل يجب أن تعود إلى حدود اتفاقية فك الاشتباك عام 1974، وهو ما أعلنته وزارة الخارجية السورية في وقت سابق أن الاجتماعات والمباحثات التي عقت برعاية أطراف أخرى تهدف للعودة لحدود 1974، في حين أن ما تقوم به إسرائيل هو عكس ذلك تماما.

وتابع: "إسرائيل هي عصابة احتلال وتستغل الوضع الصعب الذي تمر به سورية، لذلك نراها تفرض عربدتها متجاوزة كل الاتفاقيات والقرارات، وهو لن يدوم".

الجيش الإسرائيلي داخل أحد المواقع التابعة للجيش السوري السابق في جبل الشيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2025
الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية عسكرية جنوبي سوريا
أمس, 13:13 GMT

وشدد على أن إسرائيل تسعى لاحتلال المزيد من الأراضي السورية، لفرض اتفاقيات جديدة وفق أجندتها في ظل الاستفزازات الصارخة التي تقوم بها.

ويرى أن "سوريا تحتاج أكثر لموقف عربي موحد وقرار عربي وإلا ستتمادى إسرائيل في احتلال المزيد من الأراضي، خاصة أن الحكومة السورية تنشط بالمحافل الدولية وبمجلس الأمن، لوضع حد لهذه العربدة في سورية، وهو ما ينطبق على جميع الدول العربية، خاصة أن غزة تعاني كل يوم من الجرائم الإسرائيلية، فيما تصول وتجول إسرائيل على حدود سوريا، مستغلة ضعاف النفوس لتنفيذ مخططها".
عملة نقدية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2025
إعلام: سوريا تتجه لطباعة عملة جديدة بلا "صفرين" عبر شركة روسية
13:51 GMT

عمليات اعتقال

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، اعتقال عدد من المشتبه فيهم ومصادرة 300 قطعة سلاح في جبل الشيخ جنوبي سوريا.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الخميس: "️استكملت قوات لواء "الجبال" (810) بقيادة الفرقة 210، أمس، عملية مداهمة لعدد من مواقع المغاوير التابعة للنظام السوري السابق في منحدرات قمّة جبل الشيخ في جنوب سوريا".
وتابع: "في إطار النشاط، قامت القوات باعتقال عدد من المشتبه فيهم الذين تورطوا في تهريب وتجارة الوسائل القتالية من سوريا إلى لبنان، حيث تمت مصادرة الوسائل التي تاجروا بها".
وأوضح البيان أنه ️خلال "العملية وأعمال التمشيط في المواقع، عُثر على أكثر من 300 وسيلة قتالية تمت مصادرتها جميعا".

اتفاق أمني مرتقب

كما كشفت وسائل إعلام عربية، اليوم الجمعة، عن اتفاق أمني كبير بين سوريا وإسرائيل "سيبصر النور قريبا"، مشيرة إلى أنه تم "الاتفاق على نحو 80% من النقاط بين دمشق وتل أبيب".
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الفرنسي جان نويل بارو، والمبعوث الأمريكي إبى سوريا توم براك. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2025
"80% من النقاط حسمت".. اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل يقترب من التوقيع
09:47 GMT
وقالت وسائل إعلام عربية إن "سوريا وإسرائيل، ستوقعان اتفاقًا أمنيًا برعاية الولايات المتحدة، في الـ25 من سبتمبر/ أيلول المقبل".
وأشارت وسائل الإعلام العربية إلى أن "تل أبيب ودمشق، لن توقعا اتفاق سلام شامل في المستقبل القريب وسيقتصر الاتفاق على الجانب الأمني لوقف التوترات بين البلدين"، مؤكدة أنه "تم الاتفاق على نحو 80% من النقاط، مبيّنة أنه تم الاتفاق بين دمشق وتل أبيب على استمرار مباحثاتهما الأمنية في باكو وباريس".
وذكرت الوسائل أن "خطابا للرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في نيويورك، سيسبق التوقيع على الاتفاق، ضمن مشاركته باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة".
