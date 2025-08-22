إعلام: سوريا تتجه لطباعة عملة جديدة بلا "صفرين" عبر شركة روسية

عربي
ترامب: أفضل عدم حضور الاجتماع المحتمل بين بوتين وزيلينسكي- عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
146 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
واشنطن تستهدف الجنائية الدولية... صراع قانوني أم سياسي؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
09:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
10:29 GMT
29 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
12:29 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة على غزة ومحادثات إنهاء الحرب يسيران معاً، تنديد مصري سعودي بتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250822/إعلام-سوريا-تتجه-لطباعة-عملة-جديدة-بلا-صفرين-عبر-شركة-روسية-1104036244.html
إعلام: سوريا تتجه لطباعة عملة جديدة بلا "صفرين" عبر شركة روسية
إعلام: سوريا تتجه لطباعة عملة جديدة بلا "صفرين" عبر شركة روسية
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة بريطانية، اليوم الجمعة، نقلاً عن مصادرها، أن السلطات السورية تخطط لإصدار أوراق نقدية بالعملة الوطنية، ستطبعها شركة "غوزناك" الروسية. 22.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-22T13:51+0000
2025-08-22T13:51+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
العالم
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/12/1098743964_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_8ce6f0694ad13f7b8226e364a1c62a0c.jpg
وأضاف التقرير الذي نشرته الصحيفة، أن "سوريا ستصدر أوراقا نقدية جديدة، مع حذف صفرين منها، في محاولة لاستعادة الثقة بالليرة السورية التي انخفضت قيمتها بشكل كبير".وكانت الصحيفة البريطانية قد أفادت في مايو/أيار، نقلاً عن مصادر، أن السلطات السورية الجديدة، بعد تخفيف العقوبات الدولية، تخطط لإصدار أوراق نقدية في ألمانيا والإمارات العربية المتحدة وليس في روسيا.وفي السنوات الأخيرة من حكم الأسد، ازداد التضخم في البلاد التي خنقتها العقوبات، والتي تفاقمت مع وصول المعارضة المسلحة إلى السلطة."خطوة كبيرة".. ما الذي يجمع سوريا مع إسرائيل على طاولة واحدة؟
https://sarabic.ae/20250822/80-من-النقاط-حسمت-اتفاق-أمني-بين-سوريا-وإسرائيل-يقترب-من-التوقيع-1104024084.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/12/1098743964_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_3b87f3ad9b6d9d94724498197e668323.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, العالم, اقتصاد
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, العالم, اقتصاد

إعلام: سوريا تتجه لطباعة عملة جديدة بلا "صفرين" عبر شركة روسية

13:51 GMT 22.08.2025
© Photo / Unsplash/ Yuri Krupenin عملة نقدية
عملة نقدية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2025
© Photo / Unsplash/ Yuri Krupenin
تابعنا عبر
أفادت صحيفة بريطانية، اليوم الجمعة، نقلاً عن مصادرها، أن السلطات السورية تخطط لإصدار أوراق نقدية بالعملة الوطنية، ستطبعها شركة "غوزناك" الروسية.
وأضاف التقرير الذي نشرته الصحيفة، أن "سوريا ستصدر أوراقا نقدية جديدة، مع حذف صفرين منها، في محاولة لاستعادة الثقة بالليرة السورية التي انخفضت قيمتها بشكل كبير".

ووفقًا لمصدرين، اتفقت السلطات السورية على إصدار أوراق نقدية جديدة مع شركة غوزناك الروسية، موضحين أن الاتفاق تم التوصل إليه خلال زيارة الوفد السوري إلى موسكو في نهاية يوليو/تموز.

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الفرنسي جان نويل بارو، والمبعوث الأمريكي إبى سوريا توم براك. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2025
"80% من النقاط حسمت".. اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل يقترب من التوقيع
09:47 GMT
وكانت الصحيفة البريطانية قد أفادت في مايو/أيار، نقلاً عن مصادر، أن السلطات السورية الجديدة، بعد تخفيف العقوبات الدولية، تخطط لإصدار أوراق نقدية في ألمانيا والإمارات العربية المتحدة وليس في روسيا.

وسبق لشركة "غوزناك" أن طبعت أوراقاً نقدية لسوريا، ويتعلق الأمر تحديداً بعينات من فئة 2000 ليرة سورية صدرت عام 2017 تحمل صورة الرئيس السابق بشار الأسد، وأخرى من فئة 5000 ليرة سورية صدرت عام 2019 تحمل صورة جندي على خلفية علم وزخرفة أحد معابد تدمر التي دمرها الإرهابيون.

وفي السنوات الأخيرة من حكم الأسد، ازداد التضخم في البلاد التي خنقتها العقوبات، والتي تفاقمت مع وصول المعارضة المسلحة إلى السلطة.
"خطوة كبيرة".. ما الذي يجمع سوريا مع إسرائيل على طاولة واحدة؟
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала