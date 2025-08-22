https://sarabic.ae/20250822/إعلام-سوريا-تتجه-لطباعة-عملة-جديدة-بلا-صفرين-عبر-شركة-روسية-1104036244.html
إعلام: سوريا تتجه لطباعة عملة جديدة بلا "صفرين" عبر شركة روسية
إعلام: سوريا تتجه لطباعة عملة جديدة بلا "صفرين" عبر شركة روسية
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة بريطانية، اليوم الجمعة، نقلاً عن مصادرها، أن السلطات السورية تخطط لإصدار أوراق نقدية بالعملة الوطنية، ستطبعها شركة "غوزناك" الروسية. 22.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-22T13:51+0000
2025-08-22T13:51+0000
2025-08-22T13:51+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
العالم
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/12/1098743964_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_8ce6f0694ad13f7b8226e364a1c62a0c.jpg
وأضاف التقرير الذي نشرته الصحيفة، أن "سوريا ستصدر أوراقا نقدية جديدة، مع حذف صفرين منها، في محاولة لاستعادة الثقة بالليرة السورية التي انخفضت قيمتها بشكل كبير".وكانت الصحيفة البريطانية قد أفادت في مايو/أيار، نقلاً عن مصادر، أن السلطات السورية الجديدة، بعد تخفيف العقوبات الدولية، تخطط لإصدار أوراق نقدية في ألمانيا والإمارات العربية المتحدة وليس في روسيا.وفي السنوات الأخيرة من حكم الأسد، ازداد التضخم في البلاد التي خنقتها العقوبات، والتي تفاقمت مع وصول المعارضة المسلحة إلى السلطة."خطوة كبيرة".. ما الذي يجمع سوريا مع إسرائيل على طاولة واحدة؟
https://sarabic.ae/20250822/80-من-النقاط-حسمت-اتفاق-أمني-بين-سوريا-وإسرائيل-يقترب-من-التوقيع-1104024084.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/12/1098743964_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_3b87f3ad9b6d9d94724498197e668323.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, العالم, اقتصاد
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, العالم, اقتصاد
إعلام: سوريا تتجه لطباعة عملة جديدة بلا "صفرين" عبر شركة روسية
أفادت صحيفة بريطانية، اليوم الجمعة، نقلاً عن مصادرها، أن السلطات السورية تخطط لإصدار أوراق نقدية بالعملة الوطنية، ستطبعها شركة "غوزناك" الروسية.
وأضاف التقرير الذي نشرته الصحيفة، أن "سوريا ستصدر أوراقا نقدية جديدة، مع حذف صفرين منها، في محاولة لاستعادة الثقة بالليرة السورية التي انخفضت قيمتها بشكل كبير".
ووفقًا لمصدرين، اتفقت السلطات السورية على إصدار أوراق نقدية جديدة مع شركة غوزناك الروسية، موضحين أن الاتفاق تم التوصل إليه خلال زيارة الوفد السوري إلى موسكو في نهاية يوليو/تموز.
وكانت الصحيفة البريطانية قد أفادت في مايو/أيار، نقلاً عن مصادر، أن السلطات السورية الجديدة، بعد تخفيف العقوبات الدولية، تخطط لإصدار أوراق نقدية في ألمانيا والإمارات العربية المتحدة وليس في روسيا.
وسبق لشركة "غوزناك" أن طبعت أوراقاً نقدية لسوريا، ويتعلق الأمر تحديداً بعينات من فئة 2000 ليرة سورية صدرت عام 2017 تحمل صورة الرئيس السابق بشار الأسد، وأخرى من فئة 5000 ليرة سورية صدرت عام 2019 تحمل صورة جندي على خلفية علم وزخرفة أحد معابد تدمر التي دمرها الإرهابيون.
وفي السنوات الأخيرة من حكم الأسد، ازداد التضخم في البلاد التي خنقتها العقوبات، والتي تفاقمت مع وصول المعارضة المسلحة إلى السلطة.