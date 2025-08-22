https://sarabic.ae/20250822/إعلام-سوريا-تتجه-لطباعة-عملة-جديدة-بلا-صفرين-عبر-شركة-روسية-1104036244.html

إعلام: سوريا تتجه لطباعة عملة جديدة بلا "صفرين" عبر شركة روسية

إعلام: سوريا تتجه لطباعة عملة جديدة بلا "صفرين" عبر شركة روسية

أفادت صحيفة بريطانية، اليوم الجمعة، نقلاً عن مصادرها، أن السلطات السورية تخطط لإصدار أوراق نقدية بالعملة الوطنية، ستطبعها شركة "غوزناك" الروسية. 22.08.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف التقرير الذي نشرته الصحيفة، أن "سوريا ستصدر أوراقا نقدية جديدة، مع حذف صفرين منها، في محاولة لاستعادة الثقة بالليرة السورية التي انخفضت قيمتها بشكل كبير".وكانت الصحيفة البريطانية قد أفادت في مايو/أيار، نقلاً عن مصادر، أن السلطات السورية الجديدة، بعد تخفيف العقوبات الدولية، تخطط لإصدار أوراق نقدية في ألمانيا والإمارات العربية المتحدة وليس في روسيا.وفي السنوات الأخيرة من حكم الأسد، ازداد التضخم في البلاد التي خنقتها العقوبات، والتي تفاقمت مع وصول المعارضة المسلحة إلى السلطة."خطوة كبيرة".. ما الذي يجمع سوريا مع إسرائيل على طاولة واحدة؟

