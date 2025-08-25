عربي
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250825/الهجري-نطالب-بدعم-دولي-لإعلان-إقليم-منفصل-في-السويداء-لحماية-الدروز-1104116723.html
الهجري: نطالب بدعم دولي لإعلان إقليم منفصل في السويداء لحماية الدروز
سبوتنيك عربي
طالب حكمت الهجري، اليوم الإثنين، أحد شيوخ عقل الطائفة الدرزية في محافظة السويداء، بدعم دولي من أجل تشكيل إقليم منفصل. 25.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-25T14:50+0000
2025-08-25T14:50+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/01/1100070925_47:0:1581:863_1920x0_80_0_0_8f1d9d359c3e223855d1215e794a2320.jpg
وقال في كلمة ألقاها اليوم الإثنين، خلال استقباله القائد الجديد لـ"حركة رجال الكرامة"، مزيد خداج، إنه يناشد "شرفاء العالم والدول الحرة بالوقوف مع الطائفة الدرزية من أجل إعلان إقليم منفصل إلى الأبد".كما اعتبر أن "الحرس الوطني" الذي شكل مؤخرا من مجموعات درزية مسلحة، "سيدافع عن الأرض بضمانة دول معنية بهذا الأمر"، وفق تعبيره.أتت تلك التصريحات بعد أيام على لقاء المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم براك رسمياً بشيخ عقل الدروز في إسرائيل موفق طريف في العاصمة الفرنسية باريس، حيث ناقش الأوضاع في السويداء. وكانت السويداء شهدت اشتباكات ومواجهات استمرت أسبوعاً في 13 يوليو/ تموز الماضي بين مقاتلين دروز وعشائر بدوية، فتدخلت قوات الأمن الحكومية لوقف المواجهات بين الجانبين، بينما نزح نحو 200 ألف جراء النزاع، وفق تقديرات الأمم المتحدة. وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت الرئاسة السورية، وقفًا شاملًا وفوريًا لإطلاق النار في السويداء، داعية جميع الأطراف، دون استثناء، إلى "الالتزام الكامل بهذا القرار ووقف كافة الأعمال القتالية فورا في جميع المناطق، وضمان حماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق".
الهجري: نطالب بدعم دولي لإعلان إقليم منفصل في السويداء لحماية الدروز

طالب حكمت الهجري، اليوم الإثنين، أحد شيوخ عقل الطائفة الدرزية في محافظة السويداء، بدعم دولي من أجل تشكيل إقليم منفصل.
وقال في كلمة ألقاها اليوم الإثنين، خلال استقباله القائد الجديد لـ"حركة رجال الكرامة"، مزيد خداج، إنه يناشد "شرفاء العالم والدول الحرة بالوقوف مع الطائفة الدرزية من أجل إعلان إقليم منفصل إلى الأبد".
كما اعتبر أن "الحرس الوطني" الذي شكل مؤخرا من مجموعات درزية مسلحة، "سيدافع عن الأرض بضمانة دول معنية بهذا الأمر"، وفق تعبيره.
إلى ذلك، أشار إلى أن "المحنة الأخيرة كان القصد منها إبادة الطائفة الدرزية"، وفق زعمه.
أتت تلك التصريحات بعد أيام على لقاء المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم براك رسمياً بشيخ عقل الدروز في إسرائيل موفق طريف في العاصمة الفرنسية باريس، حيث ناقش الأوضاع في السويداء.
جندي إسرائيلي في الجولان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2025
سوريا تصدر بيانا شديد اللهجة بعد "التوغل العسكري الإسرائيلي" في ريف دمشق
14:16 GMT
وكانت السويداء شهدت اشتباكات ومواجهات استمرت أسبوعاً في 13 يوليو/ تموز الماضي بين مقاتلين دروز وعشائر بدوية، فتدخلت قوات الأمن الحكومية لوقف المواجهات بين الجانبين، بينما نزح نحو 200 ألف جراء النزاع، وفق تقديرات الأمم المتحدة.
وأعلنت الحكومة السورية الانتقالية عن تشكيل لجنة تحقيق للنظر في الانتهاكات، "التي ارتكبتها المجموعات المسلحة وبعض عناصر الحكومة"، متعهدة بمحاسبة المسؤولين وتقديمهم للقضاء المختص فور انتهاء التحقيقات.
وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت الرئاسة السورية، وقفًا شاملًا وفوريًا لإطلاق النار في السويداء، داعية جميع الأطراف، دون استثناء، إلى "الالتزام الكامل بهذا القرار ووقف كافة الأعمال القتالية فورا في جميع المناطق، وضمان حماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق".
