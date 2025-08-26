https://sarabic.ae/20250826/الشرع-أرفض-التدخل-في-شؤون-لبنان-ودعوات-تقسيم-سوريا-مصيرها-الفشل-1104140798.html

الشرع: أرفض التدخل في شؤون لبنان.. ودعوات تقسيم سوريا مصيرها الفشل

الشرع: أرفض التدخل في شؤون لبنان.. ودعوات تقسيم سوريا مصيرها الفشل

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع أن دمشق ترفض أي محاولة للتدخل في لبنان، مشيرا إلى أن أي شيء من هذا القبيل سيؤدي إلى تعقيد الأمور وليس حلها. 26.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-26T10:47+0000

2025-08-26T10:47+0000

2025-08-26T10:47+0000

أخبار العالم الآن

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

إسرائيل

أحمد الشرع

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/10/1097839291_0:14:2749:1560_1920x0_80_0_0_fcf437b1bfc3f6c19633e40a58bca79c.jpg

جاء ذلك في تصريحات لصحيفة "النهار" الكويتية، نشرتها اليوم الثلاثاء، أشارت فيها إلى تأكيد الشرع على رفضه التدخل في شؤون لبنان.وشدد الرئيس السوري على ضرورة تبني سياسة النفع المتبادل بين المكونات اللبنانية وبعضها وبين سوريا ولبنان"، مشيرا إلى أن هذه المعادلة أفضل من التناحر الذي يؤدي إلى خسارة الجميع.وأوضح الرئيس السوري أحمد الشرع أنه يجب على اللبنانيين أن يفكروا فقط في الحلول السياسية لمشاكلهم وأن يبتعدوا عن أي حلول أخرى، مطالبا جميع الأطراف بعدم دعم طرف على حساب طرف آخر.دعوات الانفصالوحول التحذيرات من تقسيم سوريا، قال الشرع إن تشكيل الحكومة كشف رفض دمشق لمنهجية المحاصصة واستبدالها بالمشاركة، مشيرا إلى أن الشعب السوري ينظر على الفيدرالية باعتبارها خطوة نحو تقسيم البلاد بدعو الحفاظ على خصوصية المكونات.وحول احتمالات التطبيع مع إسرائيل، قال الشرع إن الدول التي انضمت للاتفاقيات التطبيع ليس لها أراض محتلة، مضيفا: "العلاقة مع إسرائيل تمر عبر عودة الجولان واتفاق 1974".وتابع: "بعد ذلك يمكننا النظر في تحقيق اتفاق سلام دائم إن أمكن"، مشيرا إلى أنه لا يرى "ذلك قريبا بالنظر إلى ما يحدث في قطاع غزة وفي وجود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".وتابع: "بالنسبة للحالمين بالانفصال أيا كان الغطاء الذي يستخدمونه فهذا حلم لن يتحقق"، مشيرا إلى أن "هناك أسباب عدة منها أن هذا قرار لا تتخذه قلة بل هو قرار للشعب السوري الرافض للتقسيم".وتابع: "كما أن جميع مناطق سورية بها مكونات مختلفة ولا يستطيع أحد أن يدعي غير ذلك"، مضيفا: "يجب أن يعرف الجميع أن الحلم بالانفصال يرفضه الشعب السوري وستدفع به دماء كثيرة ولن يؤدي إلى شيء إيجابي على الإطلاق".وحذر الرئيس السوري أحمد الشرع من "مشاريع لخلق حروب وكالة على الأرض السورية"، مشيرا إلى أنه "تم إفشالها".وحول الوضع في السويداء، قال الشرع: "السويداء متصلة بدمشق بنسبة عالية وهناك أخطاء حدثت من كل الأطراف والحل ليس عسكريا"، مشددا على "ضرورة تهدئة الأوضاع تمهيدا للانتهاء منها بالتراضي وضمن وحدة التراب السوري".وتابع: "نفس الشيء ينطبق مع الأكراد، الذين تعرضوا للظلم في عهود سابقة والآن حقوقهم مكفولة ضمن الوطن الواحد ويمكن للقوى المسلحة أن تنخرط بالحيش السوري"، مضيفا: "كل الحلول عدا الانفصال يمكن مناقشتها على طاولة التفاوض".

https://sarabic.ae/20250824/-الشرع-هناك-بحث-متقدم-بشأن-اتفاق-أمني-بين-سوريا-وإسرائيل-1104095380.html

https://sarabic.ae/20250825/الهجري-نطالب-بدعم-دولي-لإعلان-إقليم-منفصل-في-السويداء-لحماية-الدروز-1104116723.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أحمد الشرع