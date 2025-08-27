https://sarabic.ae/20250827/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-احتراق-إحدى-دباباته-خلال-عملية-توغل-جنوبي-سوريا--1104207542.html
الجيش الإسرائيلي يعلن احتراق إحدى دباباته خلال عملية توغل جنوبي سوريا
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، احتراق إحدى دباباته جنوبي سوريا، بسبب ما وصفه "عطل فني أثناء قيامها بمهام روتينية"، في الوقت الذي تكثف فيه القوات
2025-08-27T15:57+0000
2025-08-27T15:57+0000
2025-08-27T15:57+0000
أخبار سوريا اليوم
إسرائيل
مدفع الدبابة
القنيطرة جنوب سوريا
جنوب سوريا
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/03/1097433432_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_7f7d631faace23d3659af25cf5906510.jpg
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلا عن الجيش قوله: "اشتعلت النيران في دبابة خلال قيامها بمهام روتينية جنوبي سوريا بسبب عطل فني"، من دون توضيح المهمة التي كانت تقوم بها الدبابة في جنوبي سوريا.

وبحسب وسائل إعلام سورية، "توغلت دورية تابعة للجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، في قرية الدواية الصغيرة بريف القنيطرة الجنوبي، من دون تسجيل أي حالات اعتقال أو معرفة الأسباب وراء هذا التوغل".

كما أكدت أن "أهالي بلدتي بريقة وبير عجم، أمس الثلاثاء، مساعدات غذائية وزعتها قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم، مؤكدين رفضهم القاطع لقبول مساعدات من الاحتلال، ومطالبين بوقف الانتهاكات في المنطقة".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أدانت وزارة الخارجية السورية، الاعتداء الإسرائيلي، الذي أسفر عن مقتل 6 من الجنود جراء قصف وحدة تابعة للجيش السوري قرب مدينة الكسوة في ريف دمشق، وأكدت في بيان لها، أن "الاعتداء الإسرائيلي يشكل انتهاكا للقانون الدولي وخرقا للسيادة السورية ووحدة أراضيها".

وجددت، "تمسك دمشق بحقها المشروع في الدفاع عن أرضها"، داعيا "المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته لوقف الاعتداءات الإسرائيلية".

وتوغلت قوات من الجيش الإسرائيلي، صباح الإثنين الماضي، في مواقع عدة بريفي دمشق والقنيطر، حيث سيطرت على تل باط الوردة، واقتحمت قرية بيت جن، حيث أطلقت النار بشكل مباشر على المدنيين، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي، في تصعيد واضح لأعمالها العسكرية على الحدود السورية.

قالت وكالة الانباء السورية "سانا": "إن قوة للاحتلال مكونة من 11 سيارة وأكثر من 60 جنديا توغلت في المنطقة الواقعة بين بلدة بيت جن ومزرعة بيت جن بريف دمشق الغربي، واستولت على تل باط الوردة الذي يقع في سفح جبل الشيخ"، مشيرة إلى أنها "أطلقت الرصاص باتجاه الأهالي دون وقوع إصابات".

وأشارت إلى أن "قوات الاحتلال توغلت في بلدات وقرى عدة بريف القنيطرة حيث اقتحمت جباتا الخشب، وطرنجة، والرفيد، ومنشية سويسة، وبريقة، وبير عجم، وكودنة، وعين زيوان، وعين العبد، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها ثم انسحبت منها".

وبحسب وسائل إعلام سورية، توغلت القوات الإسرائيلية في قرى وبلدات عدة بمحافظتي القنيطرة ودرعا، ونصبت حواجز واعتقلت عددا من المدنيين.
إسرائيل
القنيطرة جنوب سوريا
جنوب سوريا
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/03/1097433432_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_f492f2aeee05894ba8a6bafc14f2b6c0.jpg
الجيش الإسرائيلي يعلن احتراق إحدى دباباته خلال عملية توغل جنوبي سوريا
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، احتراق إحدى دباباته جنوبي سوريا، بسبب ما وصفه "عطل فني أثناء قيامها بمهام روتينية"، في الوقت الذي تكثف فيه القوات الإسرائيلية توغلها في قرى القنيطرة وريف دمشق.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلا عن الجيش قوله: "اشتعلت النيران في دبابة خلال قيامها بمهام روتينية جنوبي سوريا بسبب عطل فني"، من دون توضيح المهمة التي كانت تقوم بها الدبابة في جنوبي سوريا.
وبحسب وسائل إعلام سورية، "توغلت دورية تابعة للجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، في قرية الدواية الصغيرة بريف القنيطرة الجنوبي، من دون تسجيل أي حالات اعتقال أو معرفة الأسباب وراء هذا التوغل".
كما أكدت أن "أهالي بلدتي بريقة وبير عجم، أمس الثلاثاء، مساعدات غذائية وزعتها قوات الاحتلال الإسرائيلي
عليهم، مؤكدين رفضهم القاطع لقبول مساعدات من الاحتلال، ومطالبين بوقف الانتهاكات في المنطقة".
وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أدانت وزارة الخارجية السورية، الاعتداء الإسرائيلي، الذي أسفر عن مقتل 6 من الجنود جراء قصف وحدة تابعة للجيش السوري قرب مدينة الكسوة في ريف دمشق، وأكدت في بيان لها، أن "الاعتداء الإسرائيلي يشكل انتهاكا للقانون الدولي وخرقا للسيادة السورية ووحدة أراضيها".
وجددت، "تمسك دمشق بحقها المشروع في الدفاع عن أرضها"، داعيا "المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته لوقف الاعتداءات الإسرائيلية".
وتوغلت قوات من الجيش الإسرائيلي
، صباح الإثنين الماضي، في مواقع عدة بريفي دمشق والقنيطر، حيث سيطرت على تل باط الوردة، واقتحمت قرية بيت جن، حيث أطلقت النار بشكل مباشر على المدنيين، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي، في تصعيد واضح لأعمالها العسكرية على الحدود السورية.
قالت وكالة الانباء السورية "سانا": "إن قوة للاحتلال مكونة من 11 سيارة وأكثر من 60 جنديا توغلت في المنطقة الواقعة بين بلدة بيت جن ومزرعة بيت جن بريف دمشق الغربي، واستولت على تل باط الوردة الذي يقع في سفح جبل الشيخ
"، مشيرة إلى أنها "أطلقت الرصاص باتجاه الأهالي دون وقوع إصابات".
وأشارت إلى أن "قوات الاحتلال توغلت في بلدات وقرى عدة بريف القنيطرة حيث اقتحمت جباتا الخشب، وطرنجة، والرفيد، ومنشية سويسة، وبريقة، وبير عجم، وكودنة، وعين زيوان، وعين العبد، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها ثم انسحبت منها".
وبحسب وسائل إعلام سورية، توغلت القوات الإسرائيلية في قرى وبلدات عدة بمحافظتي القنيطرة ودرعا
، ونصبت حواجز واعتقلت عددا من المدنيين.