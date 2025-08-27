https://sarabic.ae/20250827/دمشق-تؤكد-أن-الاعتداء-الإسرائيلي-يشكل-انتهاكا-للقانون-الدولي-وخرقا-للسيادة-السورية-ووحدة-أراضيها-1104186716.html

أدانت وزارة الخارجية السورية، اليوم الأربعاء، "الاعتداء الإسرائيلي، الذي أسفر عن مقتل 6 من الجنود جراء قصف وحدة تابعة للجيش السوري قرب مدينة الكسوة في ريف... 27.08.2025, سبوتنيك عربي

وأكدت الخارجية السورية، في بيان لها، أن "الاعتداء الإسرائيلي يشكل انتهاكا للقانون الدولي وخرقا للسيادة السورية ووحدة أراضيها".وجدد البيان، "تمسك دمشق بحقها المشروع في الدفاع عن أرضها"، داعيا "المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته لوقف الاعتداءات الإسرائيلية".وقتل 4 جنود من الجيش السوري وأُصيب 8 آخرون، أمس الثلاثاء، جراء غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت موقعا عسكريا في منطقة الحرجلة، جنوب العاصمة دمشق.وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام عربية، فإن المسيرة الإسرائيلية استهدفت جنودا داخل كتيبة تابعة للجيش السوري بعد ظهر اليوم، ما أسفر عن مقتل أربعة عناصر وإصابة آخرين.وأضافت أن القوات الإسرائيلية عاودت الاستهداف، هذه المرة ضد فريق من الدفاع المدني كان يحاول إسعاف المصابين، ما أدى إلى وقوع مزيد من الإصابات، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ واجهت صعوبات كبيرة في الوصول إلى القتلى والجرحى، بسبب التحليق المكثف للطائرات الإسرائيلية المسيرة في سماء المنطقة.كما أن الغارات وقعت خلال تدريبات عسكرية للجيش السوري على استخدام الدبابات في الموقع المستهدف، وتزامنت مع دوي انفجارات في منطقتي المطلة وتل المانع المجاورتين، نتيجة انفجار مخلفات حربية.وفي حادث منفصل، قتل شاب صباح أمس الثلاثاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزله في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي. ولم تعرف طبيعة الهجوم بعد، سواء نفذ بواسطة طائرة مسيرة أو صاروخ، كما لا تزال دوافع الاستهداف مجهولة حتى الآن.وفي السياق ذاته قال الإعلام السوري: "إن القوات الإسرائيلية نفذت عملية توغل في بلدة سويسة بالقنيطرة واقتحمت منازل مدنيين"، مشيرا إلى أنها نفذت حملة اعتقالات في بلدة سويسة بالقنيطرة جنوبي سوريا".وتوغلت قوات من الجيش الإسرائيلي، صباح الإثنين الماضي، في مواقع عدة بريفي دمشق والقنيطر، حيث سيطرت على تل باط الوردة، واقتحمت قرية بيت جن، حيث أطلقت النار بشكل مباشر على المدنيين، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي، في تصعيد واضح لأعمالها العسكرية على الحدود السورية.وقالت وكالة الانباء السورية "سانا": "إن قوة للاحتلال مكونة من 11 سيارة وأكثر من 60 جنديا توغلت في المنطقة الواقعة بين بلدة بيت جن ومزرعة بيت جن بريف دمشق الغربي، واستولت على تل باط الوردة الذي يقع في سفح جبل الشيخ"، مشيرة إلى أنها "أطلقت الرصاص باتجاه الأهالي دون وقوع إصابات".وأشارت إلى أن "قوات الاحتلال توغلت في بلدات وقرى عدة بريف القنيطرة حيث اقتحمت جباتا الخشب، وطرنجة، والرفيد، ومنشية سويسة، وبريقة، وبير عجم، وكودنة، وعين زيوان، وعين العبد، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها ثم انسحبت منها".وبحسب وسائل إعلام سورية، توغلت القوات الإسرائيلية في قرى وبلدات عدة بمحافظتي القنيطرة ودرعا، ونصبت حواجز واعتقلت عددا من المدنيين.وكانت دورية تابعة للقوات الإسرائيلية مؤلفة من 8 آليات عسكرية، توغلت السبت الماضي، في قرية عابدين بمنطقة حوض اليرموك غربي درعا، واعتقلت 3 شبان من القرية قبل أن تطلق سراحهم مساء.وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي،الأحد الماضي، اعتقال عدد من السوريين وتنفيذ عمليات مداهمة واسعة خلال الأسبوع الماضي.وقال الجيش الإسرائيلي ، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، إن "قوات من لواء "الجولان" (474) بقيادة الفرقة 210، نفذت الأسبوع الماضي، مداهمات عدة لضبط أسلحة واعتقال مشتبه بهم والتحقيق معهم في المنطقة الجنوبية من سوريا"، زاعما أن "القوات عثرت على عدة مستودعات أسلحة قبل مصادرتها، تتضمن صواريخ آر بي جي وعبوات ناسفة وأسلحة كلاشينكوف، بعد عمليات تفتيش متزامنة لأهداف متعددة".

