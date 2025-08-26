https://sarabic.ae/20250826/السعودية-تدين-الانتهاكات-الإسرائيلية-وترفض-بشدة-أي-دعوات-لتقسيم-سوريا-1104165093.html

السعودية تدين الانتهاكات الإسرائيلية وترفض بشدة أي دعوات لتقسيم سوريا

السعودية تدين الانتهاكات الإسرائيلية وترفض بشدة أي دعوات لتقسيم سوريا

أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها الشديدة لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية والتدخلات في الشؤون الداخلية لسوريا، مؤكدة رفضها القاطع لأي...

جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس الوزراء السعودي، الذي جدد دعم المملكة الكامل للإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية لتعزيز الأمن والاستقرار، والحفاظ على السيادة الوطنية ووحدة الأراضي السورية ومؤسسات الدولة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس). وكانت وسائل إعلام سورية قد أعلنت ، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن "تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي في أجواء محافظة القنيطرة". وطالب حكمت الهجري، أحد شيوخ عقل الطائفة الدرزية في محافظة السويداء، أمس الاثنين، بدعم دولي من أجل تشكيل إقليم منفصل.وقال في كلمة ألقاها، خلال استقباله القائد الجديد لـ"حركة رجال الكرامة"، مزيد خداج، إنه يناشد "شرفاء العالم والدول الحرة بالوقوف مع الطائفة الدرزية من أجل إعلان إقليم منفصل إلى الأبد". كما اعتبر أن "الحرس الوطني" الذي شكل مؤخرا من مجموعات درزية مسلحة، "سيدافع عن الأرض بضمانة دول معنية بهذا الأمر"، وفق تعبيره.إلى ذلك، أشار إلى أن "المحنة الأخيرة كان القصد منها إبادة الطائفة الدرزية"، وفق زعمه. أتت تلك التصريحات بعد أيام على لقاء المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك رسميا بشيخ عقل الدروز في إسرائيل موفق طريف في العاصمة الفرنسية باريس، حيث ناقش الأوضاع في السويداء. وكانت السويداء شهدت اشتباكات ومواجهات استمرت أسبوعاً في 13 يوليو/ تموز الماضي بين مقاتلين دروز وعشائر بدوية، فتدخلت قوات الأمن الحكومية لوقف المواجهات بين الجانبين، بينما نزح نحو 200 ألف جراء النزاع، وفق تقديرات الأمم المتحدة.وأعلنت الحكومة السورية الانتقالية عن تشكيل لجنة تحقيق للنظر في الانتهاكات، "التي ارتكبتها المجموعات المسلحة وبعض عناصر الحكومة"، متعهدة بمحاسبة المسؤولين وتقديمهم للقضاء المختص فور انتهاء التحقيقات. وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت الرئاسة السورية، وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار في السويداء، داعية جميع الأطراف، دون استثناء، إلى "الالتزام الكامل بهذا القرار ووقف كافة الأعمال القتالية فورا في جميع المناطق، وضمان حماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق".

