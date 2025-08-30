نتنياهو يعلن استعادة جثة الرهينة عيدان شتيفي من غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:51 GMT
9 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
مجلس الأمن يدعو لوقف الحرب في غزة وواشنطن ترفض، هجوم إسرائيلي مكثف يستهدف العاصمة اليمنية صنعاء
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:16 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:52 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:29 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:28 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:47 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
11:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: كييف و الاتحاد الأوروبي يعملان على تقويض الاتفاقيات التي تم التوصل لها خلال قمة بوتين-ترامب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250830/نتنياهو-يعلن-استعادة-جثة-الرهينة-عيدان-شتيفي-من-غزة-1104327047.html
نتنياهو يعلن استعادة جثة الرهينة عيدان شتيفي من غزة
نتنياهو يعلن استعادة جثة الرهينة عيدان شتيفي من غزة
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، استعادة جثة الرهينة الإسرائيلي إيدان شتيفي من قطاع غزة. 30.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-30T20:28+0000
2025-08-30T20:28+0000
قطاع غزة
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1c/1101048160_0:0:3122:1756_1920x0_80_0_0_c64a61617bf1b942f0a92f1c86ed177e.jpg
ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "كس"، مساء اليوم السبت، أكد من خلالها أنه الجيش الإسرائيلي استعاد جثة إيدان شتيفي من داخل القطاع.وأوضح نتنياهو أنه "في العملية الخاصة التي نفذها الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك في غزة، أُعيد جثمان إيدان شتيفي. وبعد استكمال إجراءات التعرف عليه في معهد الطب الشرعي، سُمح مساء اليوم بالإعلان عن إعادته إلى إسرائيل".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أكد يوم الجمعة أن ما سمّاها "معركة استعادة الرهائن ستستمر من دون توقف"، موضحا أن الجيش استعاد جثتين من غزة، والعمل جار من أجل التعرف على هوية أحدهما.وتتطلع إسرائيل إلى الوصول لصفقة شاملة تضمن عودة المحتجزين لدى حركة "حماس" مقابل إنهاء الحرب على قطاع غزة، بشرط خمسة مبادىء حددها نتنياهو وهي نزع سلاح حركة حماس وإعادة جميع المحتجزين وتجريد غزة من السلاح وفرض السيطرة الإسرائيلية عليها وإنشاء إدارة مدنية لا تتبع حماس ولا السلطة الفلسطينية.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sarabic.ae/20250830/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-الجندي-رقم-900-منذ-بداية-الحرب-في-غزة-1104326383.html
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1c/1101048160_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_3651d8be09c27af6388849dd009ad3a7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار

نتنياهو يعلن استعادة جثة الرهينة عيدان شتيفي من غزة

20:28 GMT 30.08.2025
© AP Photo / Ronen Zvulunرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
© AP Photo / Ronen Zvulun
تابعنا عبر
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، استعادة جثة الرهينة الإسرائيلي إيدان شتيفي من قطاع غزة.
ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "كس"، مساء اليوم السبت، أكد من خلالها أنه الجيش الإسرائيلي استعاد جثة إيدان شتيفي من داخل القطاع.
وأوضح نتنياهو أنه "في العملية الخاصة التي نفذها الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك في غزة، أُعيد جثمان إيدان شتيفي. وبعد استكمال إجراءات التعرف عليه في معهد الطب الشرعي، سُمح مساء اليوم بالإعلان عن إعادته إلى إسرائيل".
قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل الجندي رقم 900 منذ بداية الحرب في غزة
19:53 GMT
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أكد يوم الجمعة أن ما سمّاها "معركة استعادة الرهائن ستستمر من دون توقف"، موضحا أن الجيش استعاد جثتين من غزة، والعمل جار من أجل التعرف على هوية أحدهما.
وأفاد نتنياهو بأن "الجيش وجهاز الأمن العام الشاباك استعادا في عملية مشتركة جثمان إيلان فايس، الذي كان محتجزا لدى حماس".
وتتطلع إسرائيل إلى الوصول لصفقة شاملة تضمن عودة المحتجزين لدى حركة "حماس" مقابل إنهاء الحرب على قطاع غزة، بشرط خمسة مبادىء حددها نتنياهو وهي نزع سلاح حركة حماس وإعادة جميع المحتجزين وتجريد غزة من السلاح وفرض السيطرة الإسرائيلية عليها وإنشاء إدارة مدنية لا تتبع حماس ولا السلطة الفلسطينية.
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала