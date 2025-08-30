https://sarabic.ae/20250830/نتنياهو-يعلن-استعادة-جثة-الرهينة-عيدان-شتيفي-من-غزة-1104327047.html

نتنياهو يعلن استعادة جثة الرهينة عيدان شتيفي من غزة

نتنياهو يعلن استعادة جثة الرهينة عيدان شتيفي من غزة

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، استعادة جثة الرهينة الإسرائيلي إيدان شتيفي من قطاع غزة. 30.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-30T20:28+0000

2025-08-30T20:28+0000

2025-08-30T20:28+0000

قطاع غزة

أخبار إسرائيل اليوم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1c/1101048160_0:0:3122:1756_1920x0_80_0_0_c64a61617bf1b942f0a92f1c86ed177e.jpg

ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "كس"، مساء اليوم السبت، أكد من خلالها أنه الجيش الإسرائيلي استعاد جثة إيدان شتيفي من داخل القطاع.وأوضح نتنياهو أنه "في العملية الخاصة التي نفذها الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك في غزة، أُعيد جثمان إيدان شتيفي. وبعد استكمال إجراءات التعرف عليه في معهد الطب الشرعي، سُمح مساء اليوم بالإعلان عن إعادته إلى إسرائيل".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أكد يوم الجمعة أن ما سمّاها "معركة استعادة الرهائن ستستمر من دون توقف"، موضحا أن الجيش استعاد جثتين من غزة، والعمل جار من أجل التعرف على هوية أحدهما.وتتطلع إسرائيل إلى الوصول لصفقة شاملة تضمن عودة المحتجزين لدى حركة "حماس" مقابل إنهاء الحرب على قطاع غزة، بشرط خمسة مبادىء حددها نتنياهو وهي نزع سلاح حركة حماس وإعادة جميع المحتجزين وتجريد غزة من السلاح وفرض السيطرة الإسرائيلية عليها وإنشاء إدارة مدنية لا تتبع حماس ولا السلطة الفلسطينية.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sarabic.ae/20250830/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-الجندي-رقم-900-منذ-بداية-الحرب-في-غزة-1104326383.html

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار