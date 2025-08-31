https://sarabic.ae/20250831/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يعلن-رسميا-اغتيال-أبو-عبيدة-1104346032.html

وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن اغتيال "أبو عبيدة"

وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن اغتيال "أبو عبيدة"

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، مقتل المتحدث باسم كتائب "القسام" الفلسطينية "أبو عبيدة" في قطاع غزة. 31.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-31T13:03+0000

2025-08-31T13:03+0000

2025-08-31T13:27+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

حركة حماس

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102007/95/1020079549_0:0:889:500_1920x0_80_0_0_f322b21dd4318806e740e9131d1dcd54.jpg

وقال كاتس، عبر جسابه على منصة "إكس": "تم إرسال المتحدث الإرهابي باسم حماس، للقاء جميع أعضاء محور الشر الذين تمت تصفيتهم من إيران وغزة ولبنان واليمن في قاع الجحيم".وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم، على محاولة اغتيال المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة.ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، عن نتنياهو في مستهل اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، أن "إسرائيل تنتظر النتائج".وأوضح نتنياهو في تصريح مقتضب للصحيفة: "هاجم الجيش الإسرائيلي أبو عبيدة، ونحن ننتظر النتائج"، منوها إلى أن الحركة تتأخر في إعلان مقتله.وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن نتنياهو أوضح في مستهل اجتماع الحكومة: "نحن ننتظر النتائج. لاحظت أن إعلان حماس تأخر قليلا. يبدو أنه لا يوجد من يطلعنا على هذا الأمر، ربما لا يوجد في حماس حاليا من يعلن عن مقتل أبو عبيدة".وأمس السبت، أكد الجيش الإسرائيلي استهدافه المتحدث العسكري باسم كتائب "القسام"، الذراع العسكرية لحركة "حماس" الفلسطينية، أبو عبيدة، بغارة في مدينة غزة.ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن "قوات الجيش هاجمت وبتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية، من خلال طائرة تابعة لسلاح الجو، مخربا مركزيا في منظمة حماس الإرهابية في منطقة مدينة غزة شمال القطاع".ومن جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي قام بغارة جوية على أحد الأماكن في شمال قطاع غزة، وبأن الهدف من الغارة محاولة قتل أبو عبيدة، دون التأكد من مقتله، حتى الآن.كان ‏الجيش الإسرائيلي قد د‌عا، الأربعاء الماضي، "سكان مدينة غزة وشمال القطاع إلى النزوح جنوبا"، وقال في بيان وصفه بالمهم، إن "إخلاء مدينة غزة أمر لا مفر منه"، مضيفا أنه "قبيل التحول إلى المرحلة التالية في الحرب فإن هنالك مناطق شاسعة فارغة في جنوب القطاع كما هو الحال في مخيمات الوسطى وفي المواصي".وتابع: "إخلاء مدينة غزة لا مفر منه، وبالتالي ستحصل كل عائلة تنتقل إلى الجنوب على أوفر المساعدات الإنسانية التي يجري العمل عليها في هذه الأيام حيث بدأ الجيش بالعمل على إدخال الخيم وتمهيد مناطق لإنشاء مجمعات توزيع المساعدات الإنسانية ومد خط مياه وغيرها".ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sarabic.ae/20250708/بعد-عملية-بيت-حانون-أبو-عبيدة-يحذر-من-أغبى-قرار-قد-يتخذه-نتنياهو-1102471539.html

https://sarabic.ae/20250718/أبو-عبيدة-نتنياهو-يهيئ-الإسرائيليين-لتقبل-فكرة-مقتل-المحتجزين-جميعا---عاجل-1102803426.html

https://sarabic.ae/20250419/أبو-عبيدة-قصف-إسرائيلي-يقتل-أحد-المكلفين-بتأمين-المحتجز-عيدان-ألكسندر-الذي-لا-يزال-مصيره-مجهولا-1099700001.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم