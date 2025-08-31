من إسبانيا إلى غزة.. أكبر أسطول عالمي يستعد للإبحار لكسر الحصار الإسرائيلي.. فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:16 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:52 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:29 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:28 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:47 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
11:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: كييف و الاتحاد الأوروبي يعملان على تقويض الاتفاقيات التي تم التوصل لها خلال قمة بوتين-ترامب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:38 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250831/من-إسبانيا-إلى-غزة-أكبر-أسطول-عالمي-يستعد-للإبحار-لكسر-الحصار-الإسرائيلي-فيديو-1104336876.html
من إسبانيا إلى غزة.. أكبر أسطول عالمي يستعد للإبحار لكسر الحصار الإسرائيلي.. فيديو
من إسبانيا إلى غزة.. أكبر أسطول عالمي يستعد للإبحار لكسر الحصار الإسرائيلي.. فيديو
سبوتنيك عربي
ينطلق، اليوم الأحد، من مدينة برشلونة الإسبانية، "أسطول الصمود العالمي" محملا بمساعدات إنسانية وناشطين من 44 دولة، في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي... 31.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-31T09:56+0000
2025-08-31T09:56+0000
غزة
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/02/1100103828_0:89:1696:1043_1920x0_80_0_0_fd82d51bed042755c961fc38bc4858b8.jpg
ويضم الأسطول عشرات السفن بمشاركة نواب أوروبيين وشخصيات بارزة، بينهم رئيسة بلدية برشلونة السابقة آدا كولاو، وناشطة المناخ السويدية، غريتا تونبرغ، التي أكدت أن المهمة تهدف لفتح ممر إنساني ووقف "الإبادة الجماعية" في غزة. وأضافت تونبرغ في مؤتمر صحفي، قبل انطلاق الأسطول من برشلونة: "كيف يمكن للعالم أن يبقى صامتا إزاء الإبادة الجماعية في غزة وحرمان الناس من أبسط وسائل العيش". وواصلت: "يجب أن نتحرك لإنهاء التواطؤ مع دولة الإبادة الجماعية في غزة".ومن المتوقع وصول "أسطول الصمود العالمي" إلى القطاع الساحلي المحاصر الذي مزقته الحرب في منتصف سبتمبر.وكان الناشط البرازيلي، تياغو أفيلا، صرح للصحفيين، في برشلونة الأسبوع الماضي: "ستكون هذه أكبر مهمة تضامن في التاريخ، بمشاركة عدد أكبر من الأشخاص والقوارب يفوق جميع المحاولات السابقة مجتمعة". وأوضح المنظمون أن أسطول هذا العام يعد الأكبر منذ بدء محاولات كسر الحصار عام 2010، مشيرين إلى أن سفنا إضافية ستنطلق من تونس ودول متوسطية أخرى في 4 سبتمبر/ أيلول المقبل، بالتزامن مع تظاهرات تضامنية في عدة دول.وشدد المتحدث باسم الأسطول، سيف أبو كشك، على أن المبادرة مستمرة رغم المخاطر المحتملة، مؤكدا أن معاناة الفلسطينيين في غزة أكبر من أي تهديد قد يواجه المشاركون. ويأتي هذا التحرك بعد اعتراض إسرائيل سفينة "مادلين" في يونيو الماضي، وسط دعوات من الناشطين لحكومات العالم بالتحرك لوقف المجازر ورفع الحصار عن غزة.
https://sarabic.ae/20250708/القضاء-الإسباني-يفتح-تحقيقا-جنائيا-ضد-نتنياهو-بسبب-السفينة-مادلين-1102497196.html
غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/02/1100103828_95:0:1602:1130_1920x0_80_0_0_2f898f068a7781069a41865b534703aa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي

من إسبانيا إلى غزة.. أكبر أسطول عالمي يستعد للإبحار لكسر الحصار الإسرائيلي.. فيديو

09:56 GMT 31.08.2025
© AP Photo / Ariel Schalitزوارق حربية إسرائيلية تعترض سفينة مساعدات متجهة إلى قطاع غزة
زوارق حربية إسرائيلية تعترض سفينة مساعدات متجهة إلى قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبر
ينطلق، اليوم الأحد، من مدينة برشلونة الإسبانية، "أسطول الصمود العالمي" محملا بمساعدات إنسانية وناشطين من 44 دولة، في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة.
ويضم الأسطول عشرات السفن بمشاركة نواب أوروبيين وشخصيات بارزة، بينهم رئيسة بلدية برشلونة السابقة آدا كولاو، وناشطة المناخ السويدية، غريتا تونبرغ، التي أكدت أن المهمة تهدف لفتح ممر إنساني ووقف "الإبادة الجماعية" في غزة.
وأضافت تونبرغ في مؤتمر صحفي، قبل انطلاق الأسطول من برشلونة: "كيف يمكن للعالم أن يبقى صامتا إزاء الإبادة الجماعية في غزة وحرمان الناس من أبسط وسائل العيش".
وتابعت: "الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل تهدف إلى تهجير الفلسطينيين في غزة ومحو الدولة الفلسطينية".
وواصلت: "يجب أن نتحرك لإنهاء التواطؤ مع دولة الإبادة الجماعية في غزة".
ومن المتوقع وصول "أسطول الصمود العالمي" إلى القطاع الساحلي المحاصر الذي مزقته الحرب في منتصف سبتمبر.
وكان الناشط البرازيلي، تياغو أفيلا، صرح للصحفيين، في برشلونة الأسبوع الماضي: "ستكون هذه أكبر مهمة تضامن في التاريخ، بمشاركة عدد أكبر من الأشخاص والقوارب يفوق جميع المحاولات السابقة مجتمعة".
وأوضح المنظمون أن أسطول هذا العام يعد الأكبر منذ بدء محاولات كسر الحصار عام 2010، مشيرين إلى أن سفنا إضافية ستنطلق من تونس ودول متوسطية أخرى في 4 سبتمبر/ أيلول المقبل، بالتزامن مع تظاهرات تضامنية في عدة دول.
السفينة مادلين التي كانت متجهة لكسر الحصار عن غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2025
القضاء الإسباني يفتح تحقيقا جنائيا ضد نتنياهو بسبب السفينة "مادلين"
8 يوليو, 15:22 GMT
وشدد المتحدث باسم الأسطول، سيف أبو كشك، على أن المبادرة مستمرة رغم المخاطر المحتملة، مؤكدا أن معاناة الفلسطينيين في غزة أكبر من أي تهديد قد يواجه المشاركون.
ويأتي هذا التحرك بعد اعتراض إسرائيل سفينة "مادلين" في يونيو الماضي، وسط دعوات من الناشطين لحكومات العالم بالتحرك لوقف المجازر ورفع الحصار عن غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала