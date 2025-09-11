https://sarabic.ae/20250911/بدء-الاجتماعات-المغلقة-بين-لافروف-ووزراء-خارجية-دول-مجلس-التعاون-الخليجي-في-إطار-الحوار-الاستراتيجي-1104727829.html
بدء الاجتماعات المغلقة بين لافروف ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في إطار الحوار الاستراتيجي
أفادت مراسلة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، في مدينة سوتشي الروسية، ببدء الاجتماعات الثنائية المغلقة بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظرائه من دول مجلس التعاون الخليجي.
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/18/1098114825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f3f4c4d8766699114ab0cf1c72b7a0a0.jpg
أخبار إدلب
أفادت مراسلة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، في مدينة سوتشي الروسية، ببدء الاجتماعات الثنائية المغلقة بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظرائه من دول مجلس التعاون الخليجي.
وتبدأ الجلسة المفتوحة للوزير الروسي مع نظرائه في مجلس التعاون الخليجي
مبارشة بعد انهاء الاجتماعات المغلقة، وذلك في إطار الجولة الثامنة من الحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي.
وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أشارت في وقت سابق، بأن الحدث الرئيسي سيكون على شكل جلسة عامة، سيتم خلالها تبادل وجهات النظر حول مجموعة واسعة من القضايا المدرجة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي.
وأضافت زاخاروفا: "سيتم إيلاء اهتمام خاص لآفاق التطوير التدريجي لكامل نطاق التعاون بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك جوانبه التجارية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية والإنسانية".
عقب الحوار، من المقرر عقد مؤتمر صحفي بمشاركة لافروف، ووزير الخارجية الكويتي عبد الله علي اليحيا ممثلاً عن الكويت، والرئيس الحالي لمجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي. ووفقا لزاخاروفا، سيعقد لافروف أيضاً عدة اجتماعات ثنائية مع نظرائه.
وكان لافروف
قد أشار في عام 2024، إلى أن تعزيز التعاون مع الشركاء من مجلس التعاون الخليجي يعد أحد المجالات ذات الأولوية للدبلوماسية الروسية.
وبحسب الخارجية الروسية، فإن "صيغة الحوار الاستراتيجي أثبتت أهميتها كآلية فعّالة للتفاعل، وأصبحت منصة فريدة لتنسيق الجهود وتنسيق التوجهات تجاه القضايا العالمية والإقليمية الرئيسية، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الراهنة المتعلقة بتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وتوسيع الروابط الثقافية والإنسانية بين بلدينا".
ومن المرجح أن تشمل المواضيع الرئيسية مواصلة تطوير العلاقات التجارية والثقافية والإنسانية بين روسيا الاتحادية ومجلس التعاون الخليجي
، بالإضافة إلى الوضع العام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسوريا واليمن ودول أخرى.
الجدير بالذكر أنه في عام 2011، انطلق الحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي.
ويعد مجلس التعاون الخليجي منظمة إقليمية تضم ست دول، وهي البحرين، قطر، الكويت، الإمارات العربية المتحدة، عُمان، والمملكة العربية السعودية.
وتهدف المنظمة إلى توسيع التعاون بين الدول
الأعضاء في جميع المجالات، وتطوير مواقف مشتركة بشأن القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية.