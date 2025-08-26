وفد شبابي خليجي يزور روسيا لتبادل الخبرات والتعاون المتبادل... صور
استهل وفد يضم أكثر من 30 ممثلا عن دول الخليج، زيارة إلى روسيا، لتبادل أفضل الخبرات في مجال سياسات الشباب، وبناء جسور للتعاون المستقبلي.
في الفترة من 21 إلى 30 أغسطس/ آب، تستضيف روسيا وفدا من القادة الشباب من خمس دول، عمان، الإمارات العربية المتحدة، قطر، الكويت، والمملكة العربية السعودية.
وتُنظم هذه الزيارة في إطار برنامج تبادل القادة العالمي بمبادرة من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.
ونظمت الوكالة الاتحادية لشؤون الشباب (روسمولوديوج)، بالتعاون مع إدارة مهرجان الشباب العالمي إقامة الوفد في موسكو.
وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات الشبابية الثنائية، وتبادل الخبرات، واستعراض الفرص المتنوعة لتحقيق الذات التي توفرها روسيا للجيل الجديد من القادة.
وأتاح برنامج حافل في العاصمة للضيوف، التعرف بشكل تفصيلي على هيكل سياسات الشباب الروسية، وخلال الاجتماع مع روسمولوديوج، عرضت على المشاركين مشاريع هامة، وشغلت جلسات الخبراء مع ممثلي جمعية "دوبرو. إر إف"، الذين تحدثوا عن تطور الحركة التطوعية، وأعضاء غرفة المشرعين الشباب التابعة لمجلس الاتحاد، الذين شاركوا تجاربهم في مشاركة الشباب في العملية التشريعية، مكانة بارزة في البرنامج.
كما زار الوفد معهد موسكو الحكومي الدولي، حيث ناقشوا قضايا العلاقات الدولية وتدريب الكوادر، واطلعوا على أنشطة إدارة مهرجان الشباب العالمي والفرص المتاحة للأجانب في روسيا.
كما زار الوفد وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، حيث دار نقاش حول تحديات الصحافة الحديثة، ودور الإعلام في بناء الحوار بين الثقافات. وشمل الجانب الثقافي من البرنامج جولة تعريفية بالعاصمة، وزيارة جناح موسكو 2030، والمركز الوطني "روسيا" بمعرضه التفاعلي "رحلة عبر روسيا".
وفي 27 أغسطس/ آب، سيسافر الوفد إلى قازان، للمشاركة في القمة العالمية للشباب، حيث ستُستكمل الخبرة المكتسبة في موسكو بمناقشات جديدة وفرص للتواصل الدولي.
وأُقيم مهرجان الشباب العالمي في الفترة من 1 إلى 7 مارس/ آذار 2024 في سيريوس، وفقًا لمرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بهدف تطوير التعاون الشبابي الدولي.
وشارك في مهرجان الشباب العالمي 2024، 20 ألف قائد شاب من 190 دولة حول العالم، وبناءً على توجيهات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيقام مهرجان الشباب العالمي في روسيا بانتظام - مرة كل ست سنوات، ويجتمع فيه 10 آلاف شاب من جميع أنحاء العالم كل ست سنوات.