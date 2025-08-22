عربي
الأمم المتحدة تعلن حالة "المجاعة الكارثية" في غزة - عاجل
وزير السياحة والآثار الأردني: إلغاء التأشيرات مع روسيا سيسهم بتنشيط السياحة بين البلدين
وزير السياحة والآثار الأردني: إلغاء التأشيرات مع روسيا سيسهم بتنشيط السياحة بين البلدين
أكد وزير السياحة والآثار الأردني عماد حجازين، أن القرار المتبادل بإلغاء التأشيرات بين عمان وموسكو، "جريء ومميز"، وسيساعد في إعادة النشاط السياحي بين البلدين. 22.08.2025, سبوتنيك عربي
بيروت - سبوتنيك. وقال الوزير الأردني، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "القرار سيساعد في إعادة النشاط السياحي بين البلدين"، مؤكدًا أن "القطاع الروسي هو قطاع مستهدف ورئيسي بالنسبة للأردن".وأضاف: "لدينا أكثر من نوع سياحة في الأردن، ونتطلع لتسيير رحلات دينية بين روسيا والأردن.. كان هناك توجه للعقبة، وهي المنفذ البحري الوحيد بالأردن، وهي تجمع ما بين المدينة والشاطئ، وكان لديها قبول وحضور لدى السياح الروس".وأشار الوزير الأردني إلى أن "الأردن يتميز بالسياحة الثقافية، فضلًا عن أن هناك العديد من الأردنيين يتعلمون في روسيا".وأوضح حجازين أن "الأردن يتطلع لأن يكون هناك المزيد من المشاريع والاستثمارات في القطاع السياحي مع روسيا".وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، قد أكد أمس الخميس، أنه أجرى نقاشا موسعا ومثمرا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في موسكو، مؤكدا أن اتفاقية الإلغاء المتبادل للتأشيرات، التي جرى توقيعها "ستسهم في زيادة التعاون والتبادل السياحي والثقافي بين البلدين".وقال الصفدي، في مؤتمر صحفي مشترك مع لافروف: "أشكر وزير الخارجية الروسي، على النقاش الموسع والمثمر والمفيد الذي أجريناه حول تعزيز علاقاتنا الثنائية وحول جهودنا من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في منطقتنا.. وقّعنا اتفاقية ترفع التأشيرات عن مواطني البلدين وهذه الاتفاقية نثق أنها ستسهم في زيادة التعاون وزيادة التبادل السياحي والتبادل التجاري والثقافي وغير ذلك".ووافق مجلس الوزراء الأردني، قبل أيام، على اتفاقية مع روسيا بشأن الإلغاء المتبادل لمتطلبات تأشيرات الدخول لمواطني البلدين.
https://sarabic.ae/20250820/روسيا-والأردن-توقعان-اتفاقية-الإلغاء-المتبادل-لمتطلبات-التأشيرة-1103966696.html
https://sarabic.ae/20250820/لافروف-موسكو-تترقب-زيارة-العاهل-الأردني-إلى-روسيا-للمشاركة-في-المنتدى-الروسي-العربي--عاجل--1103948671.html
وزير السياحة والآثار الأردني: إلغاء التأشيرات مع روسيا سيسهم بتنشيط السياحة بين البلدين

08:38 GMT 22.08.2025 (تم التحديث: 09:21 GMT 22.08.2025)
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورلافروف يلتقي نظيره الأردني في موسكو
حصري
أكد وزير السياحة والآثار الأردني عماد حجازين، أن القرار المتبادل بإلغاء التأشيرات بين عمان وموسكو، "جريء ومميز"، وسيساعد في إعادة النشاط السياحي بين البلدين.
بيروت - سبوتنيك. وقال الوزير الأردني، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "القرار سيساعد في إعادة النشاط السياحي بين البلدين"، مؤكدًا أن "القطاع الروسي هو قطاع مستهدف ورئيسي بالنسبة للأردن".
وأضاف: "لدينا أكثر من نوع سياحة في الأردن، ونتطلع لتسيير رحلات دينية بين روسيا والأردن.. كان هناك توجه للعقبة، وهي المنفذ البحري الوحيد بالأردن، وهي تجمع ما بين المدينة والشاطئ، وكان لديها قبول وحضور لدى السياح الروس".
جواز السفر الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
روسيا والأردن توقعان اتفاقية الإلغاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة
20 أغسطس, 16:22 GMT
وأشار الوزير الأردني إلى أن "الأردن يتميز بالسياحة الثقافية، فضلًا عن أن هناك العديد من الأردنيين يتعلمون في روسيا".

وأكد أن قرار إلغاء التأشيرات بين روسيا والأردن، "سينشط الحركة السياحية بين البلدين".

وأوضح حجازين أن "الأردن يتطلع لأن يكون هناك المزيد من المشاريع والاستثمارات في القطاع السياحي مع روسيا".
وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، قد أكد أمس الخميس، أنه أجرى نقاشا موسعا ومثمرا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في موسكو، مؤكدا أن اتفاقية الإلغاء المتبادل للتأشيرات، التي جرى توقيعها "ستسهم في زيادة التعاون والتبادل السياحي والثقافي بين البلدين".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الملك الأردني عبدالله الثاني، 3 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
لافروف: موسكو تترقب زيارة العاهل الأردني إلى روسيا للمشاركة في المنتدى الروسي العربي
20 أغسطس, 11:13 GMT
وقال الصفدي، في مؤتمر صحفي مشترك مع لافروف: "أشكر وزير الخارجية الروسي، على النقاش الموسع والمثمر والمفيد الذي أجريناه حول تعزيز علاقاتنا الثنائية وحول جهودنا من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في منطقتنا.. وقّعنا اتفاقية ترفع التأشيرات عن مواطني البلدين وهذه الاتفاقية نثق أنها ستسهم في زيادة التعاون وزيادة التبادل السياحي والتبادل التجاري والثقافي وغير ذلك".

وتابع: "نعتبر توقيع هذه الاتفاقية مؤشرًا على التطور التي تستمر العلاقات الأردنية الروسية في تحقيقه".

ووافق مجلس الوزراء الأردني، قبل أيام، على اتفاقية مع روسيا بشأن الإلغاء المتبادل لمتطلبات تأشيرات الدخول لمواطني البلدين.
