روسيا والأردن توقعان اتفاقية الإلغاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة
وأُعلن خلال حفل التوقيع أنه "يجري توقيع اتفاقية بين حكومة روسيا الاتحادية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بشأن الإلغاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة لمواطني روسيا الاتحادية ومواطني المملكة الأردنية الهاشمية"، وفقا لما أفاد به مراسل وكالة "سبوتنيك".وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء الأردني، على اتفاقية مع روسيا بشأن الإلغاء المتبادل لمتطلبات تأشيرات الدخول لمواطني البلدين.وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيجري محادثات، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الذي سيتوجه إلى روسيا في زيارة عمل.وقالت الوزارة في بيان لها: "سيجري وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في 20 أغسطس/آب، محادثات مع نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، أيمن الصفدي، الذي سيزور روسيا في زيارة عمل".وأضاف البيان: "ومن المقرر مناقشة المجالات الرئيسية لمواصلة تطوير العلاقات الروسية الأردنية الودية التقليدية".ولفت إلى أنه من المقرر في المستقبل القريب تمديد فترة الإقامة لحاملي التأشيرة الإلكترونية من 16 يومًا إلى 30 يومًا، موضحًا أن هناك 64 دولة بقائمة الدول التي يمكنها الحصول على تأشيرة إلكترونية لزيارة روسيا.
وقّع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الأردني أيمن الصفدي اتفاقية بشأن إلغاء متطلبات التأشيرة بين البلدين.
وأُعلن خلال حفل التوقيع أنه "يجري توقيع اتفاقية بين حكومة روسيا الاتحادية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بشأن الإلغاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة لمواطني روسيا الاتحادية ومواطني المملكة الأردنية الهاشمية"، وفقا لما أفاد به مراسل وكالة "سبوتنيك".

وفي وقت سابق، صرّح وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال اجتماعه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف أن عمان تنتظر توقيع اتفاقية بشأن إلغاء نظام التأشيرة مع روسيا، لأن هذه الخطوة ستزيد من التواصل بين الشعبين وتعزز التعاون التجاري.

السائحون يزورون مقابر البتراء بالمعبد الصخري في الخازن (خزنة الفرعون) في مدينة البتراء القديمة في الأردن. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
الأردن يوافق على الإلغاء المتبادل لتأشيرات الدخول مع روسيا
17 أغسطس, 19:46 GMT
وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء الأردني، على اتفاقية مع روسيا بشأن الإلغاء المتبادل لمتطلبات تأشيرات الدخول لمواطني البلدين.

وقال مجلس الوزراء في بيان له، إنه جرت "الموافقة على اتفاقية بين الحكومة (الأردنية) وحكومة دولة روسيا بشأن الإلغاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة لمواطني البلدين".

وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيجري محادثات، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الذي سيتوجه إلى روسيا في زيارة عمل.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الملك الأردني عبدالله الثاني، 3 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
لافروف: موسكو تترقب زيارة العاهل الأردني إلى روسيا للمشاركة في المنتدى الروسي العربي
11:13 GMT
وقالت الوزارة في بيان لها: "سيجري وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في 20 أغسطس/آب، محادثات مع نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، أيمن الصفدي، الذي سيزور روسيا في زيارة عمل".
وأضاف البيان: "ومن المقرر مناقشة المجالات الرئيسية لمواصلة تطوير العلاقات الروسية الأردنية الودية التقليدية".

وفي حزيران/يونيو الماضي، أشار وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشيتنيكوف، إلى أن الوزارة وقعت، في نيسان/ أبريل الماضي، اتفاقية بشأن الإلغاء المتبادل لمتطلبات التأشيرات مع سلطنة عمان، موضحًا أن هناك اتفاقات مماثلة سيجري توقيعها مع الأردن وميانمار وعدد من الدول الأخرى في الشرق الأوسط وآسيا.

ولفت إلى أنه من المقرر في المستقبل القريب تمديد فترة الإقامة لحاملي التأشيرة الإلكترونية من 16 يومًا إلى 30 يومًا، موضحًا أن هناك 64 دولة بقائمة الدول التي يمكنها الحصول على تأشيرة إلكترونية لزيارة روسيا.
