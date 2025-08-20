https://sarabic.ae/20250820/روسيا-والأردن-توقعان-اتفاقية-الإلغاء-المتبادل-لمتطلبات-التأشيرة-1103966696.html

روسيا والأردن توقعان اتفاقية الإلغاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة

وقّع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الأردني أيمن الصفدي اتفاقية بشأن إلغاء متطلبات التأشيرة بين البلدين. 20.08.2025, سبوتنيك عربي

وأُعلن خلال حفل التوقيع أنه "يجري توقيع اتفاقية بين حكومة روسيا الاتحادية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بشأن الإلغاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة لمواطني روسيا الاتحادية ومواطني المملكة الأردنية الهاشمية"، وفقا لما أفاد به مراسل وكالة "سبوتنيك".وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء الأردني، على اتفاقية مع روسيا بشأن الإلغاء المتبادل لمتطلبات تأشيرات الدخول لمواطني البلدين.وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيجري محادثات، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الذي سيتوجه إلى روسيا في زيارة عمل.وقالت الوزارة في بيان لها: "سيجري وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في 20 أغسطس/آب، محادثات مع نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، أيمن الصفدي، الذي سيزور روسيا في زيارة عمل".وأضاف البيان: "ومن المقرر مناقشة المجالات الرئيسية لمواصلة تطوير العلاقات الروسية الأردنية الودية التقليدية".ولفت إلى أنه من المقرر في المستقبل القريب تمديد فترة الإقامة لحاملي التأشيرة الإلكترونية من 16 يومًا إلى 30 يومًا، موضحًا أن هناك 64 دولة بقائمة الدول التي يمكنها الحصول على تأشيرة إلكترونية لزيارة روسيا.وزير السياحة الأردني لـ "سبوتنيك": نملك علاقات قوية مع روسيا وربط جوي مباشر بين البلدين قريباالأردن يوافق على الإلغاء المتبادل لتأشيرات الدخول مع روسيا

