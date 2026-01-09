عربي
الدفاع السورية تعلن وقف إطلاق النار في حلب
أمساليوم
بث مباشر
الدفاع السورية تعلن وقف إطلاق النار في حلب
الدفاع السورية تعلن وقف إطلاق النار في حلب
سبوتنيك عربي
أعلنت الدفاع السورية، اليوم الجمعة، عن إيقاف إطلاق النار في محيط أحياء الأشرفية والشيخ مقصود وبني زيد في مدينة حلب شمالي البلاد بدءاً من الساعة الثالثة فجراً. 09.01.2026, سبوتنيك عربي
وزارة الدفاع السورية
أخبار سوريا اليوم
جنوب سوريا
حلب
قسد
وأصدرت وزارة الدفاع بيانًا اليوم، أكدت فيه حرصها على سلامة المدنيين في مدينة حلب ومنع أي تصعيد عسكري داخل الأحياء السكنية.وطلبت من المجموعات المسلحة في هذه الأحياء مغادرة المنطقة بدءًا من الساعة 03:00 بعد منتصف الليل، على أن تنتهي المهلة في تمام الساعة 09:00 صباح الجمعة.وأكدت وزارة الدفاع أن هذه الإجراءات تهدف إلى إنهاء الحالة العسكرية في الأحياء، تمهيدًا لعودة سلطة القانون والمؤسسات الرسمية، وتمكين الأهالي الذين اضطروا لمغادرة منازلهم قسرًا من العودة إليها واستئناف حياتهم الطبيعية في أجواء من الأمن والاستقرار.ودعت الوزارة جميع المعنيين لالتزام دقيق بالمهلة المحددة لضمان سلامة الجميع ومنع أي احتكاك ميداني، مشيرة إلى أن قوى الأمن الداخلي تتولى، بالتنسيق مع هيئة العمليات في الجيش، ترتيب آلية خروج المجموعات المسلحة باتجاه شمال شرق سوريا.وتستمر الاشتباكات بين قوات الأمن التابعة لدمشق وقوات الـ"أسايش" (القوات الكردية) في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، والتي أسفرت حتى الآن عن مقتل العشرات.وقال قائد "قسد"، مظلوم عبدي، اليوم الخميس، إن "قوات سوريا الديمقراطية تعمل على إنهاء الأعمال العدائية"، منتقدًا "نشر الدبابات والمدفعية في أحياء مدينة حلب، وقصف المدنيين العزّل وتشريدهم، ومحاولات اقتحام الأحياء الكردية خلال عملية التفاوض من قبل القوات السورية".ويأتي هذا التصعيد عقب اجتماع رفيع المستوى، عُقد يوم الأحد الماضي، بين وفد من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، برئاسة مظلوم عبدي، ومسؤولين في دمشق، لمناقشة تنفيذ اتفاق 10 مارس 2025.وبينما أكد الجانب الكردي أن الاجتماع عُقد بطريقة "مهنية ومسؤولة"، بما يضمن "نتائج مدروسة جيدا"، أفادت مصادر سورية لوسائل الإعلام الرسمية، بأنه لم يُسفر عن أي "نتائج ملموسة".وبحسب إعلام محلي، تعثّر تنفيذ الاتفاق بسبب مطالبة الجانب الكردي بـ"الاندماج الديمقراطي"، في حين تتمسك دمشق بموقفها المركزي، ما أدى إلى تصعيد التوترات نتيجة الاشتباكات المتكررة بين الجانبين.
https://sarabic.ae/20260108/واشنطن-تعرب-عن-قلقها-البالغ-إزاء-التطورات-في-مدينة-حلب-السورية-وتوجه-نداء-عاجلا-1109040909.html
https://sarabic.ae/20260108/الحكومة-السورية-تعلق-على-التطورات-الراهنة-في-مدينة-حلب-1109035913.html
جنوب سوريا
حلب
الأخبار
وزارة الدفاع السورية, أخبار سوريا اليوم, جنوب سوريا, حلب, قسد
وزارة الدفاع السورية, أخبار سوريا اليوم, جنوب سوريا, حلب, قسد

الدفاع السورية تعلن وقف إطلاق النار في حلب

00:19 GMT 09.01.2026 (تم التحديث: 00:32 GMT 09.01.2026)
قصف إسرائيلي على مقر وزارة الدفاع السورية في دمشق
قصف إسرائيلي على مقر وزارة الدفاع السورية في دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلنت الدفاع السورية، اليوم الجمعة، عن إيقاف إطلاق النار في محيط أحياء الأشرفية والشيخ مقصود وبني زيد في مدينة حلب شمالي البلاد بدءاً من الساعة الثالثة فجراً.
وأصدرت وزارة الدفاع بيانًا اليوم، أكدت فيه حرصها على سلامة المدنيين في مدينة حلب ومنع أي تصعيد عسكري داخل الأحياء السكنية.
وصول المبعوث الأمريكي إلى لبنان توم باراك، ونائبته مورغان أورتاغوس - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2026
واشنطن تعرب عن "قلقها البالغ" إزاء التطورات في مدينة حلب السورية وتوجه نداء عاجلا
أمس, 20:37 GMT
وطلبت من المجموعات المسلحة في هذه الأحياء مغادرة المنطقة بدءًا من الساعة 03:00 بعد منتصف الليل، على أن تنتهي المهلة في تمام الساعة 09:00 صباح الجمعة.
وأوضحت الوزارة أنه "يُسمح للمسلحين المغادرين بحمل أسلحتهم الفردية الخفيفة فقط، مشددة على أن الجيش العربي السوري سيتولى تأمين مرافقتهم وضمان عبورهم بأمان تام حتى وصولهم إلى مناطق شمال شرق البلاد".
وأكدت وزارة الدفاع أن هذه الإجراءات تهدف إلى إنهاء الحالة العسكرية في الأحياء، تمهيدًا لعودة سلطة القانون والمؤسسات الرسمية، وتمكين الأهالي الذين اضطروا لمغادرة منازلهم قسرًا من العودة إليها واستئناف حياتهم الطبيعية في أجواء من الأمن والاستقرار.
ودعت الوزارة جميع المعنيين لالتزام دقيق بالمهلة المحددة لضمان سلامة الجميع ومنع أي احتكاك ميداني، مشيرة إلى أن قوى الأمن الداخلي تتولى، بالتنسيق مع هيئة العمليات في الجيش، ترتيب آلية خروج المجموعات المسلحة باتجاه شمال شرق سوريا.
اشتباكات حلب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2026
الحكومة السورية تعلق على التطورات الراهنة في مدينة حلب
أمس, 18:36 GMT
وتستمر الاشتباكات بين قوات الأمن التابعة لدمشق وقوات الـ"أسايش" (القوات الكردية) في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، والتي أسفرت حتى الآن عن مقتل العشرات.
وقال قائد "قسد"، مظلوم عبدي، اليوم الخميس، إن "قوات سوريا الديمقراطية تعمل على إنهاء الأعمال العدائية"، منتقدًا "نشر الدبابات والمدفعية في أحياء مدينة حلب، وقصف المدنيين العزّل وتشريدهم، ومحاولات اقتحام الأحياء الكردية خلال عملية التفاوض من قبل القوات السورية".
ويأتي هذا التصعيد عقب اجتماع رفيع المستوى، عُقد يوم الأحد الماضي، بين وفد من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، برئاسة مظلوم عبدي، ومسؤولين في دمشق، لمناقشة تنفيذ اتفاق 10 مارس 2025.
وبينما أكد الجانب الكردي أن الاجتماع عُقد بطريقة "مهنية ومسؤولة"، بما يضمن "نتائج مدروسة جيدا"، أفادت مصادر سورية لوسائل الإعلام الرسمية، بأنه لم يُسفر عن أي "نتائج ملموسة".
وبحسب إعلام محلي، تعثّر تنفيذ الاتفاق بسبب مطالبة الجانب الكردي بـ"الاندماج الديمقراطي"، في حين تتمسك دمشق بموقفها المركزي، ما أدى إلى تصعيد التوترات نتيجة الاشتباكات المتكررة بين الجانبين.
