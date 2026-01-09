https://sarabic.ae/20260109/الدفاع-السورية-تعلن-إيقاف-إطلاق-النار-في-أحياء-بحلب-1109043576.html

الدفاع السورية تعلن وقف إطلاق النار في حلب

الدفاع السورية تعلن وقف إطلاق النار في حلب

سبوتنيك عربي

أعلنت الدفاع السورية، اليوم الجمعة، عن إيقاف إطلاق النار في محيط أحياء الأشرفية والشيخ مقصود وبني زيد في مدينة حلب شمالي البلاد بدءاً من الساعة الثالثة فجراً. 09.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-09T00:19+0000

2026-01-09T00:19+0000

2026-01-09T00:32+0000

وزارة الدفاع السورية

أخبار سوريا اليوم

جنوب سوريا

حلب

قسد

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/11/1102773776_0:66:2986:1746_1920x0_80_0_0_f8287e7baa70786f0592dcc31281b2ef.jpg

وأصدرت وزارة الدفاع بيانًا اليوم، أكدت فيه حرصها على سلامة المدنيين في مدينة حلب ومنع أي تصعيد عسكري داخل الأحياء السكنية.وطلبت من المجموعات المسلحة في هذه الأحياء مغادرة المنطقة بدءًا من الساعة 03:00 بعد منتصف الليل، على أن تنتهي المهلة في تمام الساعة 09:00 صباح الجمعة.وأكدت وزارة الدفاع أن هذه الإجراءات تهدف إلى إنهاء الحالة العسكرية في الأحياء، تمهيدًا لعودة سلطة القانون والمؤسسات الرسمية، وتمكين الأهالي الذين اضطروا لمغادرة منازلهم قسرًا من العودة إليها واستئناف حياتهم الطبيعية في أجواء من الأمن والاستقرار.ودعت الوزارة جميع المعنيين لالتزام دقيق بالمهلة المحددة لضمان سلامة الجميع ومنع أي احتكاك ميداني، مشيرة إلى أن قوى الأمن الداخلي تتولى، بالتنسيق مع هيئة العمليات في الجيش، ترتيب آلية خروج المجموعات المسلحة باتجاه شمال شرق سوريا.وتستمر الاشتباكات بين قوات الأمن التابعة لدمشق وقوات الـ"أسايش" (القوات الكردية) في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، والتي أسفرت حتى الآن عن مقتل العشرات.وقال قائد "قسد"، مظلوم عبدي، اليوم الخميس، إن "قوات سوريا الديمقراطية تعمل على إنهاء الأعمال العدائية"، منتقدًا "نشر الدبابات والمدفعية في أحياء مدينة حلب، وقصف المدنيين العزّل وتشريدهم، ومحاولات اقتحام الأحياء الكردية خلال عملية التفاوض من قبل القوات السورية".ويأتي هذا التصعيد عقب اجتماع رفيع المستوى، عُقد يوم الأحد الماضي، بين وفد من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، برئاسة مظلوم عبدي، ومسؤولين في دمشق، لمناقشة تنفيذ اتفاق 10 مارس 2025.وبينما أكد الجانب الكردي أن الاجتماع عُقد بطريقة "مهنية ومسؤولة"، بما يضمن "نتائج مدروسة جيدا"، أفادت مصادر سورية لوسائل الإعلام الرسمية، بأنه لم يُسفر عن أي "نتائج ملموسة".وبحسب إعلام محلي، تعثّر تنفيذ الاتفاق بسبب مطالبة الجانب الكردي بـ"الاندماج الديمقراطي"، في حين تتمسك دمشق بموقفها المركزي، ما أدى إلى تصعيد التوترات نتيجة الاشتباكات المتكررة بين الجانبين.

https://sarabic.ae/20260108/واشنطن-تعرب-عن-قلقها-البالغ-إزاء-التطورات-في-مدينة-حلب-السورية-وتوجه-نداء-عاجلا-1109040909.html

https://sarabic.ae/20260108/الحكومة-السورية-تعلق-على-التطورات-الراهنة-في-مدينة-حلب-1109035913.html

جنوب سوريا

حلب

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

وزارة الدفاع السورية, أخبار سوريا اليوم, جنوب سوريا, حلب, قسد