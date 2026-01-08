https://sarabic.ae/20260108/الحكومة-السورية-تعلق-على-التطورات-الراهنة-في-مدينة-حلب-1109035913.html

الحكومة السورية تعلق على التطورات الراهنة في مدينة حلب

الحكومة السورية تعلق على التطورات الراهنة في مدينة حلب

أصدرت الحكومة السورية، اليوم الخميس، تصريحات بشأن التطورات الجارية في مدينة حلب شمالي البلاد، مؤكدة أن "الأكراد مكوّن أساسي وأصيل من الشعب السوري"، وتعاملهم... 08.01.2026, سبوتنيك عربي

وأوضحت الحكومة السورية أنها قامت بـ"تأمين وحماية النازحين الأكراد إلى جانب إخوتهم العرب، موفرة المأوى والخدمات الأساسية بهدف إعادتهم إلى مناطقهم بأمان وكرامة".وشددت على أن "الحل للأزمة لا يتحقق عبر الخطاب الإعلامي أو تبادل الاتهامات، بل عبر الاحتكام إلى مؤسسات الدولة، باعتبارها الضامن الوحيد لوحدة البلاد وحماية جميع المواطنين"، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".وأكدت أن "دور الدولة حاليًا يتركز على تأمين محيط مدينة حلب وحماية المدنيين ومنع تصعيد النزاع، مع المطالبة بإخراج المجموعات الميليشاوية من حيي الشيخ مقصود والأشرفية ورفع التهديدات العسكرية عن السكان".وختمت الحكومة السورية، بالقول إن "الاستقرار لا يتحقق بوجود السلاح خارج إطار الدولة، وأن الطريق الوحيد للحل هو عودة سلطة القانون والمؤسسات لحفظ وحدة سوريا وأمن جميع أبنائها".وكانت وزارة الداخلية السورية، أعلنت أمس الأربعاء، تعرض عناصرها لـ"قصف مدفعي من قوات سوريا الديمقراطية (قسد)"، مشيرة إلى أن استهداف عناصر الوزارة، "جاء خلال تأمين خروج الأهالي من حيي الشيخ مقصود والأشرفية".وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أكدت الحكومة السورية، في بيان، بأن ما أعلنته "قسد"، بشأن الأوضاع في مدينة حلب، "يتضمن مغالطات جوهرية وتوصيفات لا تعكس الواقع الميداني ويخالف اتفاقية الأول من نيسان (أبريل) عام 2025".وبحسب البيان، فإن "تأكيد "قسد" عدم وجودها العسكري داخل مدينة حلب، كما ورد في بيانها، يُعد إقرارا صريحا يعفيها كليا من أي دور أو تدخل في الشأن الأمني والعسكري للمدينة، كما يؤكد أن المسؤولية الحصرية عن حفظ الأمن وحماية السكان تقع على عاتق الدولة السورية ومؤسساتها الشرعية، وفقاً للدستور والقوانين النافذة".وشددت الحكومة السورية على أن "حماية جميع المواطنين بمن فيهم المواطنون الأكراد، هي مسؤولية وطنية وقانونية ثابتة لا تقبل المساومة أو التفويض"، معربة عن رفضها القاطع لـ"أي محاولات لتصوير الإجراءات الأمنية على أنها استهداف لمكون بعينه".لكن "قوات سوريا الديمقراطية"، نفت ذلك، وقالت إن "فصائل مسلحة تابعة لوزارة الدفاع السورية استهدفت أحياء في حلب بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة، ما أسفر عن سقوط 3 قتلى وإصابة 26"، وتسببت الاشتباكات في حركة نزوح للسكان من الأحياء السكنية المحاذية لحيي الأشرفية والشيخ مقصود في المدينة.

