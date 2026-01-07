https://sarabic.ae/20260107/الداخلية-السورية-تعلن-إصابة-3-أفراد-من-عناصرها-في-مدينة-حلب-1108995665.html
الداخلية السورية تعلن إصابة 3 أفراد من عناصرها في مدينة حلب
الداخلية السورية تعلن إصابة 3 أفراد من عناصرها في مدينة حلب
أعلنت وزارة الداخلية السورية تعرض عناصرها لـ"قصف مدفعي من قوات سوريا الديمقراطية (قسد)"، مشيرة إلى أن استهداف عناصر الوزارة، "جاء خلال تأمين خروج الأهالي من
وقالت الداخلية السورية في بيان اليوم الأربعاء: "أصيب 3 عناصر وتم نقلهم إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم"، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".وتابعت: "قيادة الأمن الداخلي في حلب، تواصل تنفيذ المهام الميدانية، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة المدنيين والعناصر الأمنية".وفي وقت سابق من اليوم، أكدت الحكومة السورية، في بيان، بأن ما أعلنته قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بشأن الأوضاع في مدينة حلب، "يتضمن مغالطات جوهرية وتوصيفات لا تعكس الواقع الميداني ويخالف اتفاقية الأول من نيسان (أبريل) عام 2025".وشدد البيان على أن "حماية جميع المواطنين بمن فيهم المواطنون الأكراد، هي مسؤولية وطنية وقانونية ثابتة لا تقبل المساومة أو التفويض"، معربة عن رفضها القاطع لـ"أي محاولات لتصوير الإجراءات الأمنية على أنها استهداف لمكون بعينه".ويوم أمس الثلاثاء، قالت وسائل إعلام سورية إن "قسد قصفت أحياء سكنية وموقعا للجيش في حلب، بقذائف مدفعية ورشاشات ثقيلة ما أسفر عن 5 قتلى بينهم 4 مدنيين إضافة إلى عدد من المصابين".وتسببت الاشتباكات في حركة نزوح للسكان من الأحياء السكنية المحاذية لحيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب.
وقالت الداخلية السورية في بيان اليوم الأربعاء: "أصيب 3 عناصر وتم نقلهم إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم"، بحسب وكالة
الأنباء السورية "سانا".
وتابعت: "قيادة الأمن الداخلي في حلب، تواصل تنفيذ المهام الميدانية، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة المدنيين والعناصر الأمنية".
وفي وقت سابق من اليوم، أكدت الحكومة السورية، في بيان، بأن ما أعلنته قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بشأن الأوضاع في مدينة حلب، "يتضمن مغالطات جوهرية وتوصيفات لا تعكس الواقع الميداني ويخالف اتفاقية الأول من نيسان (أبريل) عام 2025".
وبحسب البيان، فإن "تأكيد "قسد" عدم وجودها العسكري داخل مدينة حلب، كما ورد في بيانها، يُعد إقرارا صريحا يعفيها كليا من أي دور أو تدخل في الشأن الأمني والعسكري للمدينة، كما يؤكد أن المسؤولية الحصرية عن حفظ الأمن وحماية السكان تقع على عاتق الدولة السورية ومؤسساتها الشرعية، وفقاً للدستور والقوانين النافذة".
وشدد البيان على أن "حماية جميع المواطنين بمن فيهم المواطنون الأكراد، هي مسؤولية وطنية وقانونية ثابتة لا تقبل المساومة أو التفويض"، معربة عن رفضها القاطع لـ"أي محاولات لتصوير الإجراءات الأمنية على أنها استهداف لمكون بعينه".
ويوم أمس الثلاثاء، قالت وسائل إعلام سورية إن "قسد قصفت أحياء سكنية وموقعا للجيش في حلب
، بقذائف مدفعية ورشاشات ثقيلة ما أسفر عن 5 قتلى بينهم 4 مدنيين إضافة إلى عدد من المصابين".
لكن "قوات سوريا الديمقراطية" نفت ذلك، وقالت إن "فصائل مسلحة تابعة لوزارة الدفاع السورية استهدفت أحياء في حلب بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة، ما أسفر عن سقوط 3 قتلى وإصابة 26".
وتسببت الاشتباكات في حركة نزوح للسكان من الأحياء السكنية المحاذية لحيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب.