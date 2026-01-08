https://sarabic.ae/20260108/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-هجمات-القوات-السورية-على-الأكراد-في-حلب-خطيرة-ومقلقة-1109011785.html

وزير الخارجية الإسرائيلي: هجمات القوات السورية على الأكراد في حلب خطيرة ومقلقة

صرح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الخميس، بأن "هجمات قوات النظام السوري على الأقلية الكردية في مدينة حلب تعد خطيرة ومقلقة". 08.01.2026, سبوتنيك عربي

ونشر جدعون ساعر تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، صباح اليوم الخميس، أوضح من خلالها أنه "يجب على المجتمع الدولي عموما، والغرب خصوصا، أن يتحمل مسؤولية أخلاقية تجاه الأكراد الذين قاتلوا تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا ودوليا) بشجاعة وحققوا نجاحا في مواجهته".وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي أن "القمع المنهجي والقاتل الذي تتعرض له مختلف الأقليات في سوريا يتناقض بشكل واضح مع الوعود التي تتحدث عن قيام ما يسمى بسوريا جديدة".وشدد جدعون ساعر على أن "هذه الممارسات تقوض أي ادعاءات بالإصلاح أو التغيير".وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت، أمس الأربعاء، تعرض عناصرها لـ"قصف مدفعي من قوات سوريا الديمقراطية (قسد)"، مشيرة إلى أن استهداف عناصر الوزارة، "جاء خلال تأمين خروج الأهالي من حيي الشيخ مقصود والأشرفية".وقالت الداخلية السورية في بيان لها: "أصيب 3 عناصر وتم نقلهم إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم"، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، وتابعت: "قيادة الأمن الداخلي في حلب، تواصل تنفيذ المهام الميدانية، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة المدنيين والعناصر الأمنية".وبحسب البيان، فإن "تأكيد "قسد" عدم وجودها العسكري داخل مدينة حلب، كما ورد في بيانها، يُعد إقرارا صريحا يعفيها كليا من أي دور أو تدخل في الشأن الأمني والعسكري للمدينة، كما يؤكد أن المسؤولية الحصرية عن حفظ الأمن وحماية السكان تقع على عاتق الدولة السورية ومؤسساتها الشرعية، وفقاً للدستور والقوانين النافذة".وشدد البيان على أن "حماية جميع المواطنين بمن فيهم المواطنون الأكراد، هي مسؤولية وطنية وقانونية ثابتة لا تقبل المساومة أو التفويض"، معربة عن رفضها القاطع لـ"أي محاولات لتصوير الإجراءات الأمنية على أنها استهداف لمكون بعينه".ويوم الثلاثاء الماضي، قالت وسائل إعلام سورية إن "قسد قصفت أحياء سكنية وموقعا للجيش في حلب، بقذائف مدفعية ورشاشات ثقيلة ما أسفر عن 5 قتلى بينهم 4 مدنيين إضافة إلى عدد من المصابين".لكن "قوات سوريا الديمقراطية" نفت ذلك، وقالت إن "فصائل مسلحة تابعة لوزارة الدفاع السورية استهدفت أحياء في حلب بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة، ما أسفر عن سقوط 3 قتلى وإصابة 26"، وتسببت الاشتباكات في حركة نزوح للسكان من الأحياء السكنية المحاذية لحيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب.

