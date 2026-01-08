https://sarabic.ae/20260108/واشنطن-تعرب-عن-قلقها-البالغ-إزاء-التطورات-في-مدينة-حلب-السورية-وتوجه-نداء-عاجلا-1109040909.html

واشنطن تعرب عن "قلقها البالغ" إزاء التطورات في مدينة حلب السورية وتوجه نداء عاجلا

واشنطن تعرب عن "قلقها البالغ" إزاء التطورات في مدينة حلب السورية وتوجه نداء عاجلا

حثّ المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك، اليوم الخميس، جميع الأطراف المتنازعة في مدينة حلب شمالي سوريا، على "ضبط النفس، ووضع حماية أرواح المدنيين...

وكتب باراك عبر منصة "إكس": "تتابع أمريكا عن كثب التطورات في حيي الأشرفية والشيخ مقصود بحلب، بقلق بالغ، ونحثّ جميع الأطراف على ضبط النفس إلى أقصى حد، ووضع حماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم فوق كل اعتبار".وسلّط المبعوث الأمريكي الضوء على "صعوبة" عملية المصالحة التي واجهتها سوريا، منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في ديسمبر/ كانون الأول 2024، مؤكدًا أن "جراح الصراع الطويل الأمد تحتاج إلى وقت للشفاء، وأن التقدم الدائم يتطلب الصبر والتسامح والتفاهم المتبادل الحقيقي بين جميع فئات المجتمع السوري".كما وصف توم باراك، تنفيذ اتفاقية التكامل الموقعة في 10 مارس/ آذار 2025، والتي وقّعها الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، وقائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي، بأنها "أمر قابل للتحقيق تماما".وتابع المبعوث الأمريكي: "لذلك نوجه نداء عاجلا إلى قيادة الحكومة السورية، وقوات سوريا الديمقراطية، والسلطات المحلية في المناطق الخاضعة للإدارة الكردية، وجميع الأطراف المسلحة على الأرض، أوقفوا الأعمال العدائية، وخفّضوا التوترات فورًا، والتزموا بخفض التصعيد".وتستمر الاشتباكات بين قوات الأمن التابعة لدمشق وقوات الـ"أسايش" (القوات الكردية) في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، والتي أسفرت حتى الآن عن مقتل العشرات.وقال قائد "قسد"، مظلوم عبدي، اليوم الخميس، إن "قوات سوريا الديمقراطية تعمل على إنهاء الأعمال العدائية"، منتقدًا "نشر الدبابات والمدفعية في أحياء مدينة حلب، وقصف المدنيين العزّل وتشريدهم، ومحاولات اقتحام الأحياء الكردية خلال عملية التفاوض من قبل القوات السورية".ويأتي هذا التصعيد عقب اجتماع رفيع المستوى، عُقد يوم الأحد الماضي، بين وفد من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، برئاسة مظلوم عبدي، ومسؤولين في دمشق، لمناقشة تنفيذ اتفاق 10 مارس 2025.وبحسب إعلام محلي، تعثّر تنفيذ الاتفاق بسبب مطالبة الجانب الكردي بـ"الاندماج الديمقراطي"، في حين تتمسك دمشق بموقفها المركزي، ما أدى إلى تصعيد التوترات نتيجة الاشتباكات المتكررة بين الجانبين.

