قمة عربية إسلامية عاجلة في الدوحة يومي 14 و15 سبتمبر على خلفية الاعتداءات الإسرائيلية
قمة عربية إسلامية عاجلة في الدوحة يومي 14 و15 سبتمبر على خلفية الاعتداءات الإسرائيلية
تعقد في الدوحة، يومي 14 و15 أيلول/ سبتمبر، قمة طارئة بمشاركة قادة الدول العربية والإسلامية لمناقشة الغارات الجوية الإسرائيلية على قطر، يسبقها اجتماع لوزراء...
وقالت وكالة الأنباء القطرية في تقرير لها إن "دولة قطر ستعقد اجتماعًا تحضيريًا لوزراء الخارجية للقمة العربية الإسلامية الطارئة، يوم الأحد 14 أيلول/ سبتمبر. وبعد ذلك، ستعقد قمة عربية إسلامية، يومي 14 و15 أيلول/ سبتمبر، لمناقشة الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر".ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية "القمة النارية"، يوم الثلاثاء الماضي، واستهدف مسؤولين كبارًا في حركة "حماس". وأفاد شهود عيان لوكالة "سبوتنيك" بوقوع سلسلة من الانفجارات القوية في الدوحة. وتلقت وكالة "سبوتنيك" بيانًا من "حماس"، أفاد بمقتل ستة أشخاص في الغارات الإسرائيلية، بينهم نجل زعيم الحركة في قطاع غزة، همام الحية. وأفادت وزارة الداخلية القطرية بمقتل شخص وإصابة عدد من عناصر الأمن الداخلي خلال الغارات.وأوضح مكتب نتنياهو أن إسرائيل خططت ونفذت العملية بشكل مستقل لتصفية قادة "حماس"، وتتحمل مسؤوليتها، بينما أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتصريح قال فيه إنه تحدث مع نتنياهو بعد الغارات، وأضاف أنه "ليس سعيدا" بالغارة الجوية الإسرائيلية على قطر.وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أمس الأربعاء، أن روسيا تعتبر غارة إسرائيل على الدوحة انتهاكًا للقانون الدولي، داعية الطرفين إلى منع التصعيد.مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لبحث الضربات الإسرائيلية على قطر إدانات واسعة للهجوم الإسرائيلي على قطر لاستهداف قادة "حماس" خلال اجتماعهم بالدوحة
تعقد في الدوحة، يومي 14 و15 أيلول/ سبتمبر، قمة طارئة بمشاركة قادة الدول العربية والإسلامية لمناقشة الغارات الجوية الإسرائيلية على قطر، يسبقها اجتماع لوزراء خارجية هذه الدول.
وقالت وكالة الأنباء القطرية في تقرير لها إن "دولة قطر ستعقد اجتماعًا تحضيريًا لوزراء الخارجية للقمة العربية الإسلامية الطارئة، يوم الأحد 14 أيلول/ سبتمبر. وبعد ذلك، ستعقد قمة عربية إسلامية، يومي 14 و15 أيلول/ سبتمبر، لمناقشة الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر".
ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية "القمة النارية"، يوم الثلاثاء الماضي، واستهدف مسؤولين كبارًا في حركة "حماس". وأفاد شهود عيان لوكالة "سبوتنيك" بوقوع سلسلة من الانفجارات القوية في الدوحة.
وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن السلطات الإسرائيلية حذرت الولايات المتحدة وقطر قبل استهداف قادة الحركة في العاصمة القطرية. إلا أن قطر نفت هذه المعلومات.
وتلقت وكالة "سبوتنيك" بيانًا من "حماس"، أفاد بمقتل ستة أشخاص في الغارات الإسرائيلية،
بينهم نجل زعيم الحركة في قطاع غزة، همام الحية. وأفادت وزارة الداخلية القطرية بمقتل شخص وإصابة عدد من عناصر الأمن الداخلي خلال الغارات.
وأوضح مكتب نتنياهو أن إسرائيل خططت ونفذت العملية بشكل مستقل لتصفية قادة "حماس"، وتتحمل مسؤوليتها، بينما أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،
بتصريح قال فيه إنه تحدث مع نتنياهو بعد الغارات، وأضاف أنه "ليس سعيدا" بالغارة الجوية الإسرائيلية على قطر.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية،
أمس الأربعاء، أن روسيا تعتبر غارة إسرائيل على الدوحة انتهاكًا للقانون الدولي، داعية الطرفين إلى منع التصعيد.