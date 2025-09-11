https://sarabic.ae/20250911/قمة-عربية-إسلامية-عاجلة-في-الدوحة-يومي-14-و15-سبتمبر-على-خلفية-الاعتداءات-الإسرائيلية---1104734590.html

قمة عربية إسلامية عاجلة في الدوحة يومي 14 و15 سبتمبر على خلفية الاعتداءات الإسرائيلية

قمة عربية إسلامية عاجلة في الدوحة يومي 14 و15 سبتمبر على خلفية الاعتداءات الإسرائيلية

سبوتنيك عربي

تعقد في الدوحة، يومي 14 و15 أيلول/ سبتمبر، قمة طارئة بمشاركة قادة الدول العربية والإسلامية لمناقشة الغارات الجوية الإسرائيلية على قطر، يسبقها اجتماع لوزراء... 11.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-11T09:31+0000

2025-09-11T09:31+0000

2025-09-11T09:31+0000

أخبار قطر اليوم

قطر

العالم

العالم العربي

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/06/1089592310_0:81:1775:1079_1920x0_80_0_0_05b4e4dd42b1900e2db607fe6e415b67.jpg

وقالت وكالة الأنباء القطرية في تقرير لها إن "دولة قطر ستعقد اجتماعًا تحضيريًا لوزراء الخارجية للقمة العربية الإسلامية الطارئة، يوم الأحد 14 أيلول/ سبتمبر. وبعد ذلك، ستعقد قمة عربية إسلامية، يومي 14 و15 أيلول/ سبتمبر، لمناقشة الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر".ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية "القمة النارية"، يوم الثلاثاء الماضي، واستهدف مسؤولين كبارًا في حركة "حماس". وأفاد شهود عيان لوكالة "سبوتنيك" بوقوع سلسلة من الانفجارات القوية في الدوحة. وتلقت وكالة "سبوتنيك" بيانًا من "حماس"، أفاد بمقتل ستة أشخاص في الغارات الإسرائيلية، بينهم نجل زعيم الحركة في قطاع غزة، همام الحية. وأفادت وزارة الداخلية القطرية بمقتل شخص وإصابة عدد من عناصر الأمن الداخلي خلال الغارات.وأوضح مكتب نتنياهو أن إسرائيل خططت ونفذت العملية بشكل مستقل لتصفية قادة "حماس"، وتتحمل مسؤوليتها، بينما أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتصريح قال فيه إنه تحدث مع نتنياهو بعد الغارات، وأضاف أنه "ليس سعيدا" بالغارة الجوية الإسرائيلية على قطر.وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أمس الأربعاء، أن روسيا تعتبر غارة إسرائيل على الدوحة انتهاكًا للقانون الدولي، داعية الطرفين إلى منع التصعيد.مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لبحث الضربات الإسرائيلية على قطر إدانات واسعة للهجوم الإسرائيلي على قطر لاستهداف قادة "حماس" خلال اجتماعهم بالدوحة

https://sarabic.ae/20250911/رئيس-الوزراء-القطري-يرد-على-سؤال-حول-مصير-خليل-الحية-ومكانه-1104726804.html

https://sarabic.ae/20250910/إعلام-أمريكي-ترامب-أبلغ-نتنياهو-بأن-قرار-استهداف-حماس-في-قطر-لم-يكن-حكيما-1104722352.html

قطر

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار قطر اليوم, قطر, العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار