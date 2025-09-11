https://sarabic.ae/20250911/قطر-تعلن-عقد-قمة-عربية-إسلامية-طارئة-لبحث-الهجوم-الإسرائيلي-على-أراضيها-1104748923.html
قطر تعلن عقد قمة عربية إسلامية طارئة لبحث الهجوم الإسرائيلي على أراضيها
تستضيف قطر قمة عربية إسلامية طارئة، يومي الأحد والاثنين المقبلين الموافق 14 و15 سبتمبر/ أيلول الجاري، لبحث الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف أراضيها. 11.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-11T13:58+0000
2025-09-11T13:58+0000
2025-09-11T13:58+0000
وأشارت وكالة الأنباء القطرية، اليوم الخميس، إلى أنها علمت من مصدر قطري رسمي، أن القمة ستبحث تبعات الهجوم الذي تعرضت له قطر، اول أمس الثلاثاء.وأعلنت الدول العربية والإسلامية تضامنها الكامل مع قطر، عقب الهجوم الإسرائيلي، الذي استهدف مسؤولين من حركة حماس الفلسطينية في الدوحة.وأكدت قطر احتفاظها بحق الرد على العدوان، الذي تسبب بمقتل عنصر أمني قطري، فيما أعلنت "حماس"، في بيان، نجاة وفدها المفاوض بقيادة رئيسها في غزة خليل الحية، من محاولة الاغتيال، بينما لقي مدير مكتبه جهاد لبد، ونجله همام الحية، و3 مرافقين آخرين مصرعهم.يذكر أن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قطر، يأتي في الوقت الذي تواصل فيه الدوحة جهود الوساطة مع مصر والولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل إلى تهدئة ووقف إطلاق النار في غزة، بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.وتقوم إسرائيل بصورة متكررة بهجمات ضد مواقع داخل العديد من دول المنطقة مثل لبنان وسوريا واليمن، إضافة إلى حربها التي استمرت 12 يوما مع إيران.
وأشارت وكالة الأنباء القطرية، اليوم الخميس، إلى أنها علمت من مصدر قطري رسمي، أن القمة ستبحث تبعات الهجوم الذي تعرضت له قطر، اول أمس الثلاثاء.
وأعلنت الدول العربية والإسلامية تضامنها الكامل مع قطر، عقب الهجوم الإسرائيلي، الذي استهدف مسؤولين من حركة حماس الفلسطينية في الدوحة.
وأكدت قطر احتفاظها بحق الرد على العدوان، الذي تسبب بمقتل عنصر أمني قطري، فيما أعلنت "حماس"، في بيان، نجاة وفدها المفاوض بقيادة رئيسها في غزة خليل الحية، من محاولة الاغتيال، بينما لقي مدير مكتبه جهاد لبد، ونجله همام الحية، و3 مرافقين آخرين مصرعهم.
يذكر أن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قطر، يأتي في الوقت الذي تواصل فيه الدوحة جهود الوساطة مع مصر والولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل إلى تهدئة ووقف إطلاق النار في غزة، بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.
وتقوم إسرائيل بصورة متكررة بهجمات ضد مواقع داخل العديد من دول المنطقة مثل لبنان وسوريا واليمن، إضافة إلى حربها التي استمرت 12 يوما مع إيران.