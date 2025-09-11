قطر تعلن عقد قمة عربية إسلامية طارئة لبحث الهجوم الإسرائيلي على أراضيها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:33 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
10:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
من الملعب
التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال تنطلق.. هل تتأهل ألمانيا؟
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
سفير فلسطين بموسكو: الغارة الإسرائيلية تهدد مساعي قطر التفاوضية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: مواجهة المجموعات المسلحة وإنهاء نفوذها في طرابلس "أمر حتمي"
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبير: تفعيل المادة الرابعة يأتي ضمن اللعب على الجمهور الغربي وعلى النخب السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
قطر تعلن عقد قمة عربية إسلامية طارئة لبحث الهجوم الإسرائيلي على أراضيها
قطر تعلن عقد قمة عربية إسلامية طارئة لبحث الهجوم الإسرائيلي على أراضيها
تستضيف قطر قمة عربية إسلامية طارئة، يومي الأحد والاثنين المقبلين الموافق 14 و15 سبتمبر/ أيلول الجاري، لبحث الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف أراضيها. 11.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-11T13:58+0000
2025-09-11T13:58+0000
العالم العربي
قطر
أخبار قطر اليوم
إسرائيل
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/06/1089592310_0:81:1775:1079_1920x0_80_0_0_05b4e4dd42b1900e2db607fe6e415b67.jpg
وأشارت وكالة الأنباء القطرية، اليوم الخميس، إلى أنها علمت من مصدر قطري رسمي، أن القمة ستبحث تبعات الهجوم الذي تعرضت له قطر، اول أمس الثلاثاء.وأعلنت الدول العربية والإسلامية تضامنها الكامل مع قطر، عقب الهجوم الإسرائيلي، الذي استهدف مسؤولين من حركة حماس الفلسطينية في الدوحة.وأكدت قطر احتفاظها بحق الرد على العدوان، الذي تسبب بمقتل عنصر أمني قطري، فيما أعلنت "حماس"، في بيان، نجاة وفدها المفاوض بقيادة رئيسها في غزة خليل الحية، من محاولة الاغتيال، بينما لقي مدير مكتبه جهاد لبد، ونجله همام الحية، و3 مرافقين آخرين مصرعهم.يذكر أن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قطر، يأتي في الوقت الذي تواصل فيه الدوحة جهود الوساطة مع مصر والولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل إلى تهدئة ووقف إطلاق النار في غزة، بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.وتقوم إسرائيل بصورة متكررة بهجمات ضد مواقع داخل العديد من دول المنطقة مثل لبنان وسوريا واليمن، إضافة إلى حربها التي استمرت 12 يوما مع إيران.
قطر
إسرائيل
الأخبار
ar_EG
13:58 GMT 11.09.2025
© AP Photo / Kamran Jebreiliالدوحة، قطر
الدوحة، قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
تستضيف قطر قمة عربية إسلامية طارئة، يومي الأحد والاثنين المقبلين الموافق 14 و15 سبتمبر/ أيلول الجاري، لبحث الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف أراضيها.
وأشارت وكالة الأنباء القطرية، اليوم الخميس، إلى أنها علمت من مصدر قطري رسمي، أن القمة ستبحث تبعات الهجوم الذي تعرضت له قطر، اول أمس الثلاثاء.
وأعلنت الدول العربية والإسلامية تضامنها الكامل مع قطر، عقب الهجوم الإسرائيلي، الذي استهدف مسؤولين من حركة حماس الفلسطينية في الدوحة.
وأكدت قطر احتفاظها بحق الرد على العدوان، الذي تسبب بمقتل عنصر أمني قطري، فيما أعلنت "حماس"، في بيان، نجاة وفدها المفاوض بقيادة رئيسها في غزة خليل الحية، من محاولة الاغتيال، بينما لقي مدير مكتبه جهاد لبد، ونجله همام الحية، و3 مرافقين آخرين مصرعهم.
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
مصر تصف القصف الإسرائيلي على قطر بأنه مساس مباشر بالأمن العربي
13:00 GMT
يذكر أن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قطر، يأتي في الوقت الذي تواصل فيه الدوحة جهود الوساطة مع مصر والولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل إلى تهدئة ووقف إطلاق النار في غزة، بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.
وتقوم إسرائيل بصورة متكررة بهجمات ضد مواقع داخل العديد من دول المنطقة مثل لبنان وسوريا واليمن، إضافة إلى حربها التي استمرت 12 يوما مع إيران.
