مصر تصف القصف الإسرائيلي على قطر بأنه مساس مباشر بالأمن العربي

قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إن "العدوان الإسرائيلي الصارخ" على قطر يشكل سابقة خطيرة لا يستهدف دولة قطر فحسب وإنما تقويض الأمن الجماعي العربي، وأن... 11.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-11T13:00+0000

2025-09-11T13:00+0000

2025-09-11T13:00+0000

ونقل موقع "الهيئة العامة المصرية للاستعلامات" أن تصريحات عبد العاطي جاءت خلال زيارة أجراها إلى الدوحة، اليوم الخميس، التقى خلالها بالشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.ونقل الوزير المصري إلى أمير قطر تحيات وتقدير الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وتضامن "مصر ووقوفها الكامل الي جانب قطر الشقيقة في أعقاب العدوان الإسرائيلي السافر الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة"، بحسب البيان.وجدد الوزير عبد العاطي إدانة مصر بأشد العبارات "العدوان الإسرائيلي الذي يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر الشقيقة، وخرقا فاضحا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، كما قدم التعازي للشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بالضحايا الذين سقطوا جراء هذا الهجوم.وفي وقت سابق، عبر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، عن تضامن المجلس بشكل كامل مع دولة قطر، بعد الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الوفد المفاوض لحركة "حماس" الفلسطينية بالدوحة، مطالبا المجتمع الدولي بإدانة ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة التي تقوض أمن المنطقة.وقال البديوي، خلال الاجتماع الوزاري الثامن للحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي: "إن دول مجلس التعاون وفي الوقت الذي تتضامن فيه بشكل كامل مع دولة قطر، فإنها تطالب المجتمع الدولي بإدانته (الهجوم الإسرائيلي) ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة التي تقوض أمن المنطقة واستقرارها".وأعربت عدد من الدول العربية والإقليمية عن إدانتها البالغة للهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، الذي استهدف إحدى البنايات التي يوجد فيها عدد من قادة ومفاوضي حركة حماس الفلسطينية، لبحث التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ولكن الهجوم لم يسفر عن مقتل أي من قادة "حماس"، بحسب بيان للحركة.

