https://sarabic.ae/20250911/مصر-تصف-القصف-الإسرائيلي-على-قطر-بأنه-مساس-مباشر-بالأمن-العربي-1104744568.html
مصر تصف القصف الإسرائيلي على قطر بأنه مساس مباشر بالأمن العربي
مصر تصف القصف الإسرائيلي على قطر بأنه مساس مباشر بالأمن العربي
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إن "العدوان الإسرائيلي الصارخ" على قطر يشكل سابقة خطيرة لا يستهدف دولة قطر فحسب وإنما تقويض الأمن الجماعي العربي، وأن... 11.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-11T13:00+0000
2025-09-11T13:00+0000
2025-09-11T13:00+0000
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
قطر
أخبار قطر اليوم
مصر
أخبار مصر الآن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0d/1103688112_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_155163b9b8747dff6141ed9bb7d4849d.jpg
ونقل موقع "الهيئة العامة المصرية للاستعلامات" أن تصريحات عبد العاطي جاءت خلال زيارة أجراها إلى الدوحة، اليوم الخميس، التقى خلالها بالشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.ونقل الوزير المصري إلى أمير قطر تحيات وتقدير الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وتضامن "مصر ووقوفها الكامل الي جانب قطر الشقيقة في أعقاب العدوان الإسرائيلي السافر الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة"، بحسب البيان.وجدد الوزير عبد العاطي إدانة مصر بأشد العبارات "العدوان الإسرائيلي الذي يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر الشقيقة، وخرقا فاضحا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، كما قدم التعازي للشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بالضحايا الذين سقطوا جراء هذا الهجوم.وفي وقت سابق، عبر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، عن تضامن المجلس بشكل كامل مع دولة قطر، بعد الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الوفد المفاوض لحركة "حماس" الفلسطينية بالدوحة، مطالبا المجتمع الدولي بإدانة ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة التي تقوض أمن المنطقة.وقال البديوي، خلال الاجتماع الوزاري الثامن للحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي: "إن دول مجلس التعاون وفي الوقت الذي تتضامن فيه بشكل كامل مع دولة قطر، فإنها تطالب المجتمع الدولي بإدانته (الهجوم الإسرائيلي) ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة التي تقوض أمن المنطقة واستقرارها".وأعربت عدد من الدول العربية والإقليمية عن إدانتها البالغة للهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، الذي استهدف إحدى البنايات التي يوجد فيها عدد من قادة ومفاوضي حركة حماس الفلسطينية، لبحث التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ولكن الهجوم لم يسفر عن مقتل أي من قادة "حماس"، بحسب بيان للحركة.
https://sarabic.ae/20250911/تصويت-برأيك-كيف-يكون-شكل-الرد-العربي-الإقليمي-على-الضربة-الإسرائيلية-التي-استهدفت-قطر-1104744235.html
https://sarabic.ae/20250911/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-عقب-الاجتماع-الوزاري-بين-روسيا-ودول-مجلس-التعاون-الخليجي-يدقق-ولا-ينشر-1104738023.html
قطر
مصر
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0d/1103688112_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_3e5a58c92d4e4b0c86f441ce9bdf5503.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, قطر, أخبار قطر اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, قطر, أخبار قطر اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
مصر تصف القصف الإسرائيلي على قطر بأنه مساس مباشر بالأمن العربي
قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إن "العدوان الإسرائيلي الصارخ" على قطر يشكل سابقة خطيرة لا يستهدف دولة قطر فحسب وإنما تقويض الأمن الجماعي العربي، وأن المساس بأمن قطر يعد مساسا مباشرا بالأمن القومي العربي.
ونقل موقع
"الهيئة العامة المصرية للاستعلامات" أن تصريحات عبد العاطي جاءت خلال زيارة أجراها إلى الدوحة، اليوم الخميس، التقى خلالها بالشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.
ونقل الوزير المصري إلى أمير قطر تحيات وتقدير الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وتضامن "مصر ووقوفها الكامل الي جانب قطر الشقيقة في أعقاب العدوان الإسرائيلي السافر الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة"، بحسب البيان.
وجدد الوزير عبد العاطي إدانة مصر بأشد العبارات "العدوان الإسرائيلي الذي يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر الشقيقة، وخرقا فاضحا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، كما قدم التعازي للشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بالضحايا الذين سقطوا جراء هذا الهجوم.
من جانبه، أعرب أمير دولة قطر عن بالغ الاعتزاز والتقدير للموقف المصري الداعم لقطر، وما تجسده زيارة وزير الخارجية من تضامن يعبر عن عمق العلاقات والروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين.
وفي وقت سابق، عبر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي
، جاسم البديوي، عن تضامن المجلس بشكل كامل مع دولة قطر، بعد الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الوفد المفاوض لحركة "حماس" الفلسطينية بالدوحة، مطالبا المجتمع الدولي بإدانة ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة التي تقوض أمن المنطقة.
وقال البديوي، خلال الاجتماع الوزاري الثامن للحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي: "إن دول مجلس التعاون وفي الوقت الذي تتضامن فيه بشكل كامل مع دولة قطر، فإنها تطالب المجتمع الدولي بإدانته (الهجوم الإسرائيلي) ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة التي تقوض أمن المنطقة واستقرارها".
وأعربت عدد من الدول العربية والإقليمية عن إدانتها البالغة للهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، الذي استهدف إحدى البنايات التي يوجد فيها عدد من قادة ومفاوضي حركة حماس الفلسطينية، لبحث التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ولكن الهجوم لم يسفر عن مقتل أي من قادة "حماس"، بحسب بيان للحركة.