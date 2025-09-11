مصر تصف القصف الإسرائيلي على قطر بأنه مساس مباشر بالأمن العربي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:33 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
10:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
من الملعب
التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال تنطلق.. هل تتأهل ألمانيا؟
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
سفير فلسطين بموسكو: الغارة الإسرائيلية تهدد مساعي قطر التفاوضية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: مواجهة المجموعات المسلحة وإنهاء نفوذها في طرابلس "أمر حتمي"
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبير: تفعيل المادة الرابعة يأتي ضمن اللعب على الجمهور الغربي وعلى النخب السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250911/مصر-تصف-القصف-الإسرائيلي-على-قطر-بأنه-مساس-مباشر-بالأمن-العربي-1104744568.html
مصر تصف القصف الإسرائيلي على قطر بأنه مساس مباشر بالأمن العربي
مصر تصف القصف الإسرائيلي على قطر بأنه مساس مباشر بالأمن العربي
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إن "العدوان الإسرائيلي الصارخ" على قطر يشكل سابقة خطيرة لا يستهدف دولة قطر فحسب وإنما تقويض الأمن الجماعي العربي، وأن... 11.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-11T13:00+0000
2025-09-11T13:00+0000
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
قطر
أخبار قطر اليوم
مصر
أخبار مصر الآن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0d/1103688112_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_155163b9b8747dff6141ed9bb7d4849d.jpg
ونقل موقع "الهيئة العامة المصرية للاستعلامات" أن تصريحات عبد العاطي جاءت خلال زيارة أجراها إلى الدوحة، اليوم الخميس، التقى خلالها بالشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.ونقل الوزير المصري إلى أمير قطر تحيات وتقدير الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وتضامن "مصر ووقوفها الكامل الي جانب قطر الشقيقة في أعقاب العدوان الإسرائيلي السافر الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة"، بحسب البيان.وجدد الوزير عبد العاطي إدانة مصر بأشد العبارات "العدوان الإسرائيلي الذي يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر الشقيقة، وخرقا فاضحا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، كما قدم التعازي للشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بالضحايا الذين سقطوا جراء هذا الهجوم.وفي وقت سابق، عبر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، عن تضامن المجلس بشكل كامل مع دولة قطر، بعد الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الوفد المفاوض لحركة "حماس" الفلسطينية بالدوحة، مطالبا المجتمع الدولي بإدانة ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة التي تقوض أمن المنطقة.وقال البديوي، خلال الاجتماع الوزاري الثامن للحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي: "إن دول مجلس التعاون وفي الوقت الذي تتضامن فيه بشكل كامل مع دولة قطر، فإنها تطالب المجتمع الدولي بإدانته (الهجوم الإسرائيلي) ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة التي تقوض أمن المنطقة واستقرارها".وأعربت عدد من الدول العربية والإقليمية عن إدانتها البالغة للهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، الذي استهدف إحدى البنايات التي يوجد فيها عدد من قادة ومفاوضي حركة حماس الفلسطينية، لبحث التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ولكن الهجوم لم يسفر عن مقتل أي من قادة "حماس"، بحسب بيان للحركة.
https://sarabic.ae/20250911/تصويت-برأيك-كيف-يكون-شكل-الرد-العربي-الإقليمي-على-الضربة-الإسرائيلية-التي-استهدفت-قطر-1104744235.html
https://sarabic.ae/20250911/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-عقب-الاجتماع-الوزاري-بين-روسيا-ودول-مجلس-التعاون-الخليجي-يدقق-ولا-ينشر-1104738023.html
قطر
مصر
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0d/1103688112_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_3e5a58c92d4e4b0c86f441ce9bdf5503.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, قطر, أخبار قطر اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, قطر, أخبار قطر اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

مصر تصف القصف الإسرائيلي على قطر بأنه مساس مباشر بالأمن العربي

13:00 GMT 11.09.2025
© AP Photo وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي
 وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إن "العدوان الإسرائيلي الصارخ" على قطر يشكل سابقة خطيرة لا يستهدف دولة قطر فحسب وإنما تقويض الأمن الجماعي العربي، وأن المساس بأمن قطر يعد مساسا مباشرا بالأمن القومي العربي.
ونقل موقع "الهيئة العامة المصرية للاستعلامات" أن تصريحات عبد العاطي جاءت خلال زيارة أجراها إلى الدوحة، اليوم الخميس، التقى خلالها بالشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

ونقل الوزير المصري إلى أمير قطر تحيات وتقدير الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وتضامن "مصر ووقوفها الكامل الي جانب قطر الشقيقة في أعقاب العدوان الإسرائيلي السافر الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة"، بحسب البيان.
الغارة الجوية الإسرائيلية على أعضاء حركة حماس في الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
وسائط متعددة
تصويت... برأيك كيف يكون شكل الرد العربي الإقليمي على الضربة الإسرائيلية التي استهدفت قطر؟
12:49 GMT
وجدد الوزير عبد العاطي إدانة مصر بأشد العبارات "العدوان الإسرائيلي الذي يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر الشقيقة، وخرقا فاضحا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، كما قدم التعازي للشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بالضحايا الذين سقطوا جراء هذا الهجوم.
من جانبه، أعرب أمير دولة قطر عن بالغ الاعتزاز والتقدير للموقف المصري الداعم لقطر، وما تجسده زيارة وزير الخارجية من تضامن يعبر عن عمق العلاقات والروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين.
وفي وقت سابق، عبر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، عن تضامن المجلس بشكل كامل مع دولة قطر، بعد الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الوفد المفاوض لحركة "حماس" الفلسطينية بالدوحة، مطالبا المجتمع الدولي بإدانة ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة التي تقوض أمن المنطقة.
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف خلال الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
لافروف: نعتبر قطر وسيطا استثنائيا بين حماس وإسرائيل وهجوم الأخيرة على الدوحة بلا أي منطق
11:31 GMT
وقال البديوي، خلال الاجتماع الوزاري الثامن للحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي: "إن دول مجلس التعاون وفي الوقت الذي تتضامن فيه بشكل كامل مع دولة قطر، فإنها تطالب المجتمع الدولي بإدانته (الهجوم الإسرائيلي) ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة التي تقوض أمن المنطقة واستقرارها".
وأعربت عدد من الدول العربية والإقليمية عن إدانتها البالغة للهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، الذي استهدف إحدى البنايات التي يوجد فيها عدد من قادة ومفاوضي حركة حماس الفلسطينية، لبحث التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ولكن الهجوم لم يسفر عن مقتل أي من قادة "حماس"، بحسب بيان للحركة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала