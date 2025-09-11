https://sarabic.ae/20250911/الحرب-الكبرى-هل-ينزلق-الشرق-الأوسط-لمواجهات-مفتوحة-بعد-عملية-قطر-1104760622.html

الحرب الكبرى… هل ينزلق الشرق الأوسط لمواجهات مفتوحة بعد "عملية قطر"

تعيش منطقة الشرق الأوسط حالة من التوترات المتفاقمة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إذ تنذر الأوضاع باندلاع حرب كبرى في المنطقة.

عوامل عدة تعزز فرضية الحرب، فيما تحد منها عوامل أخرى، غير أن استمرار التوتر يدفع نحو حالة من عدم الاستقرار طويل الأمد.وتتباين رؤى الخبراء بشأن الدفع الإسرائيلي نحو حرب واسعة النطاق، منتهزة مساندة الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية لها في اعتداءاتها على العواصم العربية.وتمثل الضربات الأخيرة التي قامت بها إسرائيل على الدوحة محطة فاصلة بين الانزلاق للفوضى الكبرى أو العودة لمسار التهدئة، ويتفق الخبراء بشأن تداعيات القصف الإسرائيلي على قطر، بأنه "أسقط كل المراهنات العربية بشأن فرضية السلام".بوادر أزمة كبرىيقول المحلل السياسي اللبناني محمد سعيد الرز، إن "منطقة الشرق الأوسط تقترب من لهيب الحرب، ليس انطلاقًا من خياراتها، وإنما بسبب انكشاف حقيقة النهج المسيطر على عقلية الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية لجهة تحويل الصراع في الشرق الأوسط إلى حرب وجود".وأضاف الرز، في تصريح مع "سبوتنيك"، أن "قادة إسرائيل، وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو، يعتقدون أن دوام كيانهم مرتبط بنجاحهم في إبادة الفلسطينيين أولًا، ثم العرب والمسلمين ثانيًا، تمهيدًا لقيام إسرائيل الكبرى على أنقاض الكيانات الوطنية العربية"، مشيرًا إلى أن "الولايات المتحدة الأميركية تعتقد، بحسب منظريها، أن تسرب حلفائها ومعهم دول الشرق الأوسط باتجاه التعاون مع محور الشرق الحضاري سيؤدي إلى زوال سطوتها الإمبراطورية".وتابع: "في مقابل ذلك كله، أدركت أوروبا بمعظمها حقيقة الانحدار الإسرائيلي الشديد نحو العنصرية وخطره عليها، فبدأت بالتملص والانسحاب من تحالفها مع الكيان الإسرائيلي، الذي كان لها اليد الطولى في إنشائه بهدف منع التكامل العربي، وأن أوروبا الآن بدأت باتخاذ مسافة بينها وبين الموقف الأميركي في الدعم الأعمى لإسرائيل".واعتبر الرز أن "عملية قصف دولة قطر أسقطت كل المراهنات العربية على أية إمكانية للسلام مع إسرائيل، ليس لأن العرب لا يزالون ملتزمين بمبدأ الأرض مقابل السلام، بل لأن نتنياهو نفسه لم يعد ملتزمًا به، وقد عبّر رئيس الكنيست عن ذلك، بقوله إن قصف قطر هو رسالة للشرق الأوسط".ومضى بقوله إن "كبح جماح التفلت الإسرائيلي في المنطقة لن يتحقق إلا بحرب تجبر إسرائيل على قيام الدولة الفلسطينية، خاصة وأن نموذج ما جرى في قطر لن يتوقف عندها مهما تعهد دونالد ترامب بذلك، ومثل هذه الحرب إذا ما نشبت، لن تكون فقط للجم إسرائيل، وإنما أيضًا لحماية مقومات الدول الوطنية العربية وأنظمتها ومؤسساتها وجيوشها الوطنية".بوادر الحرب الكبرىحذّر الخبير الأمني السعودي عبد الله آل شايع، من أن "منطقة الشرق الأوسط تقف على شفا حرب كبرى إذا استمرت السياسات التوسعية والممارسات الاستفزازية"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل تمثل العامل المشترك في زعزعة الاستقرار الإقليمي بدعم أمريكي غير مشروط".وتابع: "إذا استمرت هذه السياسات دون ردع داخلي أو خارجي، خاصة من قبل الولايات المتحدة، فإن المنطقة بالفعل تقف على حافة حرب كبرى، لا قدّر الله. ما حدث في قطر ليس حدثًا معزولًا، بل مؤشر على قابلية التوسع نحو دول أخرى. التصريحات المتكررة حول إسرائيل الكبرى، ليست مجرد طموحات سياسية، بل استفزازات صريحة تتجاوز منطق التفاوض، وتنسف أي أمل في سلام شامل وعادل".وسلّط آل شايع الضوء على العوامل التي تعزز فرضية الحرب، قائلًا إنها تشمل:● الصمت الأمريكي المريب تجاه الانتهاكات الإسرائيلية، وتبريرها المتكرر للإجراءات العدوانية.● ضعف في وحدة الصف العربي والإسلامي.● ضعف أداء المنظمات الدولية كالأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، والجامعة العربية.● غياب التنسيق الفاعل مع القوى الدولية الأخرى، كالصين وروسيا، في بناء آليات احتواء فعّالة.● تراجع دور السفراء العرب في الدول المؤثرة، وعدم تفعيل أدوات الضغط الدبلوماسي.● غياب استراتيجية إعلامية عربية موحدة لدعم مبادرة حل الدولتين، وتوجيهها للرأي العام العالمي شرقًا وغربًا، بما يضمن حشد الدعم الدولي وإجبار إسرائيل وحليفتها على الانصياع.وتستضيف قطر قمة عربية إسلامية طارئة، يومي الأحد والاثنين المقبلين الموافق 14 و15 سبتمبر/ أيلول الجاري، لبحث الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف أراضيها.وأشارت وكالة الأنباء القطرية، اليوم الخميس، إلى أنها علمت من مصدر قطري رسمي، أن القمة ستبحث تبعات الهجوم الذي تعرضت له قطر، اول أمس الثلاثاء.وأعلنت عدد من الدول العربية والإسلامية تضامنها الكامل مع قطر، عقب الهجوم الإسرائيلي، الذي استهدف مسؤولين من حركة حماس الفلسطينية في الدوحة.

