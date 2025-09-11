https://sarabic.ae/20250911/الحوثي-العدوان-الإسرائيلي-على-اليمن-لا-يدل-على-أي-إنجاز-ولن-يكسر-إرادتنا-1104756178.html

الحوثي: العدوان الإسرائيلي على اليمن لا يدل على أي إنجاز ولن يكسر إرادتنا

الحوثي: العدوان الإسرائيلي على اليمن لا يدل على أي إنجاز ولن يكسر إرادتنا

قلل زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، من تأثير الغارات الإسرائيلية على قدرات الجماعة في مواصلة هجماتها على إسرائيل، وذلك غداة قصف... 11.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال الحوثي في كلمة متلفزة بثتها قناة "المسيرة": "جرائم العدو الإسرائيلي تزيد شعبنا عزمًا على عزمه وبصيرة إلى بصيرته وثباتًا إلى ثباته، الإسرائيلي عدو مجرم يستهدف في صنعاء مؤسسات إعلامية في أماكن هي مزدحمة بالمدنيين لأنه يسعى إلى استهداف للجميع".ورأى الحوثي أن "استهداف العدو الإسرائيلي لرئيس الوزراء ورفاقه من العاملين في الوزارات المدنية "لا يمثل أي إنجاز عسكري ولا أمني للعدو الإسرائيلي"، قائلا: "استهداف العدو الإسرائيلي لرئيس الوزراء ورفاقه، يبين مدى إفلاس هذا الكيان ويضاعف من رصيده الإجرامي".وبشأن هجمات "أنصار الله" على إسرائيل، كشف الحوثي أن "عمليات الأسبوعين الماضيين نُفذت بواسطة 38 صاروخ وطائرة مسيرة، بما في ذلك عملية لاستهداف مطار "رامون" جنوبي إسرائيل".ودعا زعيم "أنصار الله"، اليمنيين إلى "الخروج المليوني، يوم غد الجمعة في العاصمة صنعاء وفي مختلف المحافظات والساحات لإعلان التضامن مع قطر والوفد المفاوض مع حركة حماس مع أبناء الأمة، الذين يستهدفهم العدو الإسرائيلي".وكانت وزارة الصحة في حكومة "أنصار الله"، أعلنت أمس الأربعاء، مقتل 35 شخصًا وإصابة 131 آخرين، في حصيلة غير نهائية لضحايا القصف الإسرائيلي على مدينة صنعاء ومحافظة الجوف.وبالتزامن مع ذلك، تعرضت محافظة الجوف شمال غربي اليمن، لغارتين إسرائيليتين استهدفتا ثكنة أمنية لـ"أنصار الله" في المجمع الحكومي بمدينة الحزم مركز المحافظة الحدودية مع السعودية.وكانت جماعة "أنصار الله"، أعلنت في 28 يوليو/ تموز الماضي، تصعيد هجماتها على إسرائيل، والبدء في المرحلة الرابعة من "الحصار البحري على إسرائيل"، متوعدةً باستهداف السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع المواني الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها وفي أي مكان تطاله قوات الجماعة، ردًا على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وتشنُّ جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

