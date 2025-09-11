عربي
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250911/الحوثي-العدوان-الإسرائيلي-على-اليمن-لا-يدل-على-أي-إنجاز-ولن-يكسر-إرادتنا-1104756178.html
الحوثي: العدوان الإسرائيلي على اليمن لا يدل على أي إنجاز ولن يكسر إرادتنا
الحوثي: العدوان الإسرائيلي على اليمن لا يدل على أي إنجاز ولن يكسر إرادتنا
سبوتنيك عربي
قلل زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، من تأثير الغارات الإسرائيلية على قدرات الجماعة في مواصلة هجماتها على إسرائيل، وذلك غداة قصف... 11.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-11T16:55+0000
2025-09-11T16:55+0000
قصف اليمن
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0e/1103733154_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_e273f20b2eef33c1ecdae51380a8ab75.jpg
وقال الحوثي في كلمة متلفزة بثتها قناة "المسيرة": "جرائم العدو الإسرائيلي تزيد شعبنا عزمًا على عزمه وبصيرة إلى بصيرته وثباتًا إلى ثباته، الإسرائيلي عدو مجرم يستهدف في صنعاء مؤسسات إعلامية في أماكن هي مزدحمة بالمدنيين لأنه يسعى إلى استهداف للجميع".ورأى الحوثي أن "استهداف العدو الإسرائيلي لرئيس الوزراء ورفاقه من العاملين في الوزارات المدنية "لا يمثل أي إنجاز عسكري ولا أمني للعدو الإسرائيلي"، قائلا: "استهداف العدو الإسرائيلي لرئيس الوزراء ورفاقه، يبين مدى إفلاس هذا الكيان ويضاعف من رصيده الإجرامي".وبشأن هجمات "أنصار الله" على إسرائيل، كشف الحوثي أن "عمليات الأسبوعين الماضيين نُفذت بواسطة 38 صاروخ وطائرة مسيرة، بما في ذلك عملية لاستهداف مطار "رامون" جنوبي إسرائيل".ودعا زعيم "أنصار الله"، اليمنيين إلى "الخروج المليوني، يوم غد الجمعة في العاصمة صنعاء وفي مختلف المحافظات والساحات لإعلان التضامن مع قطر والوفد المفاوض مع حركة حماس مع أبناء الأمة، الذين يستهدفهم العدو الإسرائيلي".وكانت وزارة الصحة في حكومة "أنصار الله"، أعلنت أمس الأربعاء، مقتل 35 شخصًا وإصابة 131 آخرين، في حصيلة غير نهائية لضحايا القصف الإسرائيلي على مدينة صنعاء ومحافظة الجوف.وبالتزامن مع ذلك، تعرضت محافظة الجوف شمال غربي اليمن، لغارتين إسرائيليتين استهدفتا ثكنة أمنية لـ"أنصار الله" في المجمع الحكومي بمدينة الحزم مركز المحافظة الحدودية مع السعودية.وكانت جماعة "أنصار الله"، أعلنت في 28 يوليو/ تموز الماضي، تصعيد هجماتها على إسرائيل، والبدء في المرحلة الرابعة من "الحصار البحري على إسرائيل"، متوعدةً باستهداف السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع المواني الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها وفي أي مكان تطاله قوات الجماعة، ردًا على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وتشنُّ جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
الأخبار
16:55 GMT 11.09.2025
© Photo / X.comعبد الملك الحوثي زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية
عبد الملك الحوثي زعيم جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
© Photo / X.com
تابعنا عبر
قلل زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، من تأثير الغارات الإسرائيلية على قدرات الجماعة في مواصلة هجماتها على إسرائيل، وذلك غداة قصف جوي إسرائيلي على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة الجوف شمالي البلاد، أدى إلى مقتل 35 شخصًا.
وقال الحوثي في كلمة متلفزة بثتها قناة "المسيرة": "جرائم العدو الإسرائيلي تزيد شعبنا عزمًا على عزمه وبصيرة إلى بصيرته وثباتًا إلى ثباته، الإسرائيلي عدو مجرم يستهدف في صنعاء مؤسسات إعلامية في أماكن هي مزدحمة بالمدنيين لأنه يسعى إلى استهداف للجميع".

وأضاف الحوثي: "العدوان الإسرائيلي بالأمس لا يدل على أي إنجاز وهو إفلاس وإجرام، العدوان الإسرائيلي وجرائمه لن يؤثر على شعبنا العزيز في كسر إرادته بل سيزيده قوة وصلابة في تصميمه وعزمه".

وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
أمريكا تعلن فرض أكبر عقوبات من نوعها ضد جماعة "أنصار الله" اليمنية
15:10 GMT
ورأى الحوثي أن "استهداف العدو الإسرائيلي لرئيس الوزراء ورفاقه من العاملين في الوزارات المدنية "لا يمثل أي إنجاز عسكري ولا أمني للعدو الإسرائيلي"، قائلا: "استهداف العدو الإسرائيلي لرئيس الوزراء ورفاقه، يبين مدى إفلاس هذا الكيان ويضاعف من رصيده الإجرامي".
وبشأن هجمات "أنصار الله" على إسرائيل، كشف الحوثي أن "عمليات الأسبوعين الماضيين نُفذت بواسطة 38 صاروخ وطائرة مسيرة، بما في ذلك عملية لاستهداف مطار "رامون" جنوبي إسرائيل".

وأشار الحوثي إلى أنه "كان هناك أيضًا عمليتين لاستهداف سفينتين تجاريتين تابعتين للعدو الإسرائيلي في أقصى شمال البحر الأحمر"، معتبرًا أن "منع الملاحة البحرية للعدو موقف راقٍ ومتقدم جدًا ومن أكبر وأعلى مستوى في المواقف".

العميد يحيى سريع، المتحدث باسم جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2025
"أنصار الله": العدوان الإسرائيلي على اليمن لن يمر دون رد وعقاب
أمس, 16:23 GMT
ودعا زعيم "أنصار الله"، اليمنيين إلى "الخروج المليوني، يوم غد الجمعة في العاصمة صنعاء وفي مختلف المحافظات والساحات لإعلان التضامن مع قطر والوفد المفاوض مع حركة حماس مع أبناء الأمة، الذين يستهدفهم العدو الإسرائيلي".
وكانت وزارة الصحة في حكومة "أنصار الله"، أعلنت أمس الأربعاء، مقتل 35 شخصًا وإصابة 131 آخرين، في حصيلة غير نهائية لضحايا القصف الإسرائيلي على مدينة صنعاء ومحافظة الجوف.

ومساء أمس الأربعاء، نفذت مقاتلات إسرائيلية 7 غارات على مقر وزارة الدفاع التابعة لحكومة "أنصار الله" في منطقة باب اليمن وسط صنعاء، ومبانٍ تابعة للقيادة العليا للجيش (هيئة الأركان) ودائرة التوجيه المعنوي في منطقة التحرير وسط المدينة، بالإضافة إلى محطة وقود في شارع الستين جنوب غربي صنعاء.

طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من اليمن
8 سبتمبر, 10:44 GMT
وبالتزامن مع ذلك، تعرضت محافظة الجوف شمال غربي اليمن، لغارتين إسرائيليتين استهدفتا ثكنة أمنية لـ"أنصار الله" في المجمع الحكومي بمدينة الحزم مركز المحافظة الحدودية مع السعودية.

وصعّدت "أنصار الله" هجماتها على إسرائيل، منذ إعلانها يوم السبت قبل الماضي، مقتل رئيس حكومتها أحمد غالب الرهوي، وعدد من الوزراء وإصابة آخرين، في قصف جوي إسرائيلي قالت إنه استهدف، يوم الخميس الماضي، "ورشة عمل اعتيادية تقيمها الحكومة لتقييم نشاطها وأدائها خلال عام من عملها".

وكانت جماعة "أنصار الله"، أعلنت في 28 يوليو/ تموز الماضي، تصعيد هجماتها على إسرائيل، والبدء في المرحلة الرابعة من "الحصار البحري على إسرائيل"، متوعدةً باستهداف السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع المواني الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها وفي أي مكان تطاله قوات الجماعة، ردًا على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وتشنُّ جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
