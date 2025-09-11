https://sarabic.ae/20250911/الحوثي-العدوان-الإسرائيلي-على-اليمن-لا-يدل-على-أي-إنجاز-ولن-يكسر-إرادتنا-1104756178.html
الحوثي: العدوان الإسرائيلي على اليمن لا يدل على أي إنجاز ولن يكسر إرادتنا
الحوثي: العدوان الإسرائيلي على اليمن لا يدل على أي إنجاز ولن يكسر إرادتنا
قلل زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، من تأثير الغارات الإسرائيلية على قدرات الجماعة في مواصلة هجماتها على إسرائيل، وذلك غداة قصف
قلل زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، من تأثير الغارات الإسرائيلية على قدرات الجماعة في مواصلة هجماتها على إسرائيل، وذلك غداة قصف جوي إسرائيلي على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة الجوف شمالي البلاد، أدى إلى مقتل 35 شخصًا.
وقال الحوثي في كلمة متلفزة بثتها قناة "المسيرة": "جرائم العدو الإسرائيلي تزيد شعبنا عزمًا على عزمه وبصيرة إلى بصيرته وثباتًا إلى ثباته، الإسرائيلي عدو مجرم يستهدف في صنعاء مؤسسات إعلامية في أماكن هي مزدحمة بالمدنيين لأنه يسعى إلى استهداف للجميع".
وأضاف الحوثي: "العدوان الإسرائيلي بالأمس لا يدل على أي إنجاز وهو إفلاس وإجرام، العدوان الإسرائيلي وجرائمه لن يؤثر على شعبنا العزيز في كسر إرادته بل سيزيده قوة وصلابة في تصميمه وعزمه".
ورأى الحوثي أن "استهداف العدو الإسرائيلي
لرئيس الوزراء ورفاقه من العاملين في الوزارات المدنية "لا يمثل أي إنجاز عسكري ولا أمني للعدو الإسرائيلي"، قائلا: "استهداف العدو الإسرائيلي لرئيس الوزراء ورفاقه، يبين مدى إفلاس هذا الكيان ويضاعف من رصيده الإجرامي".
وبشأن هجمات "أنصار الله" على إسرائيل، كشف الحوثي أن "عمليات الأسبوعين الماضيين
نُفذت بواسطة 38 صاروخ وطائرة مسيرة، بما في ذلك عملية لاستهداف مطار "رامون" جنوبي إسرائيل".
وأشار الحوثي إلى أنه "كان هناك أيضًا عمليتين لاستهداف سفينتين تجاريتين تابعتين للعدو الإسرائيلي في أقصى شمال البحر الأحمر"، معتبرًا أن "منع الملاحة البحرية للعدو موقف راقٍ ومتقدم جدًا ومن أكبر وأعلى مستوى في المواقف".
ودعا زعيم "أنصار الله"، اليمنيين إلى "الخروج المليوني، يوم غد الجمعة في العاصمة صنعاء وفي مختلف المحافظات والساحات لإعلان التضامن مع قطر والوفد المفاوض مع حركة حماس مع أبناء الأمة، الذين يستهدفهم العدو الإسرائيلي".
وكانت وزارة الصحة في حكومة "أنصار الله"، أعلنت أمس الأربعاء، مقتل 35 شخصًا وإصابة 131 آخرين، في حصيلة غير نهائية لضحايا القصف الإسرائيلي
على مدينة صنعاء ومحافظة الجوف.
ومساء أمس الأربعاء، نفذت مقاتلات إسرائيلية 7 غارات على مقر وزارة الدفاع التابعة لحكومة "أنصار الله" في منطقة باب اليمن وسط صنعاء، ومبانٍ تابعة للقيادة العليا للجيش (هيئة الأركان) ودائرة التوجيه المعنوي في منطقة التحرير وسط المدينة، بالإضافة إلى محطة وقود في شارع الستين جنوب غربي صنعاء.
وبالتزامن مع ذلك، تعرضت محافظة الجوف شمال غربي اليمن، لغارتين إسرائيليتين استهدفتا ثكنة أمنية لـ"أنصار الله" في المجمع الحكومي بمدينة الحزم مركز المحافظة الحدودية مع السعودية.
وصعّدت "أنصار الله" هجماتها على إسرائيل، منذ إعلانها يوم السبت قبل الماضي، مقتل رئيس حكومتها أحمد غالب الرهوي، وعدد من الوزراء وإصابة آخرين، في قصف جوي إسرائيلي قالت إنه استهدف، يوم الخميس الماضي، "ورشة عمل اعتيادية تقيمها الحكومة لتقييم نشاطها وأدائها خلال عام من عملها".
وكانت جماعة "أنصار الله"، أعلنت في 28 يوليو/ تموز الماضي، تصعيد هجماتها على إسرائيل، والبدء في المرحلة الرابعة من "الحصار البحري على إسرائيل"، متوعدةً باستهداف السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع المواني الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها وفي أي مكان تطاله قوات الجماعة، ردًا على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة
.
وتشنُّ جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.