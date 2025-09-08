https://sarabic.ae/20250908/أنصار-الله-تعلن-استهداف-مطاري-اللد-ورامون-وهدف-حساس-بديمونة-في-إسرائيل-1104631066.html
"أنصار الله" تعلن استهداف مطاري اللد ورامون و"هدف حساس" بديمونة في إسرائيل
"أنصار الله" تعلن استهداف مطاري اللد ورامون و"هدف حساس" بديمونة في إسرائيل
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطاري اللد ورامون في تل أبيب وإيلات وهدفا حساسا في ديمونة. 08.09.2025, سبوتنيك عربي
وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" يحيى سريع ، في بيان عسكري بثه تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة، اليوم الإثنين، إن "سلاح الجو المسير نفذ ولليوم الثاني على التوالي عملية عسكرية نوعية في فلسطين المحتلة بـ 3 طائرات مسيرة". أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أن صفارات الإنذار دوت في مناطق جنوب النقب عقب رصد اختراق جوي معاد.وأوضح في بيان أولي، على تلغرام، باللغة الإنجليزية، أنه تم إطلاق الإنذارات وفقا للإجراءات المتبعة بعد الاشتباه بوجود طائرة مسيرة معادية.وأضاف أن سلاح الجو الإسرائيلي تمكن من اعتراض المسيرة التي تم إطلاقها من اليمن، مشيرا إلى التفاصيل لا تزال قيد المراجعة. وتشن جماعة "أنصار الله" اليمنية هجمات متكررة على إسرائيل دعما لغزة، بينما تنفذ إسرائيل غارات جوية في مناطق سيطرة الجماعة كان أبرزها الغارة التي استهدفت خلالها رئيس الحكومة وعدد من الوزراء.
وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" يحيى سريع ، في بيان عسكري بثه تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة، اليوم الإثنين، إن "سلاح الجو المسير نفذ ولليوم الثاني على التوالي عملية عسكرية نوعية في فلسطين المحتلة بـ 3 طائرات مسيرة".
وأوضح أن "العملية استهدفت مطار اللد (مطار بن غوريون) في يافا ومطار رامون في أم الرشراش وهدفا حساسا في ديمونة بفلسطين المحتلة"، مؤكداً أن "العملية حققت أهدافها بنجاح".
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أن صفارات الإنذار دوت في مناطق جنوب النقب عقب رصد اختراق جوي معاد.
وأوضح في بيان أولي، على تلغرام، باللغة الإنجليزية، أنه تم إطلاق الإنذارات
وفقا للإجراءات المتبعة بعد الاشتباه بوجود طائرة مسيرة معادية.
وأضاف أن سلاح الجو الإسرائيلي تمكن من اعتراض المسيرة التي تم إطلاقها من اليمن، مشيرا إلى التفاصيل لا تزال قيد المراجعة.
وكانت "القناة الـ12" الإسرائيلية قد أعلنت، في وقت سابق، أن مسيرة أطلقت من اليمن لم تعترض ونجحت في التسلل إلى أجواء مدينة إيلات جنوبي إسرائيل، ونتيجة لذلك فُعّلت صافرات الإنذار وفق البروتوكولات المتبعة.
وتشن جماعة "أنصار الله" اليمنية هجمات متكررة
على إسرائيل دعما لغزة، بينما تنفذ إسرائيل غارات جوية في مناطق سيطرة الجماعة كان أبرزها الغارة التي استهدفت خلالها رئيس الحكومة وعدد من الوزراء.