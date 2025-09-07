https://sarabic.ae/20250907/أنصار-الله-يعلنون-تنفيذ-هجوم-بثماني-طائرات-مسيرة-على-أهداف-إسرائيلية-فيديو--1104598167.html

"أنصار الله" تعلن تنفيذ هجوم بثماني طائرات مسيرة على أهداف إسرائيلية.. فيديو

"أنصار الله" تعلن تنفيذ هجوم بثماني طائرات مسيرة على أهداف إسرائيلية.. فيديو

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق استهدفت مواقع حساسة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، باستخدام ثماني طائرات مسيرة،... 07.09.2025, سبوتنيك عربي

وأوضح بيان صادر عن القوات المسلحة التابعة للجماعة أن سلاح الجو المسير نفذ الهجوم على أهداف عسكرية وحيوية، حيث تم توجيه طائرة مسيرة إلى مطار رامون، مما أدى إلى إصابته بشكل مباشر وتعليق حركة الملاحة الجوية فيه. كما استهدفت ثلاث طائرات مسيرة موقعين عسكريين حساسين في النقب، وطائرة مسيرة هدفا حيويا في عسقلان، وأخرى مطار اللد، بالإضافة إلى طائرتين استهدفتا هدفا حيويا في أسدود. وأضاف أن الهجوم يأتي "دعمًا للشعب الفلسطيني وردا على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع التي يرتكبها العدو الصهيوني في قطاع غزة"، مؤكدا على استمرار اليمن في دعم القضية الفلسطينية ضمن ما وصفوه بـ"معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس".وأشار البيان إلى أن الجماعة ستعمل على تصعيد عملياتها العسكرية، مع التأكيد على تطوير قدراتها العسكرية لزيادة فعالية أسلحتها، مهما كانت التحديات أو التبعات. ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 آذار/مارس الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من أيار/مايو الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.

