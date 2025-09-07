https://sarabic.ae/20250907/إعلام-إسرائيلي-أمريكا-نقلت-إلى-حماس-مبادئ-صفقة-شاملة-لإنهاء-الحرب-في-غزة-1104585603.html

إعلام إسرائيلي: أمريكا نقلت إلى "حماس" مبادئ صفقة شاملة لإنهاء الحرب في غزة

بعث المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، رسائل إلى حركة "حماس" بشأن صفقة شاملة للإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين مقابل إنهاء الحرب على قطاع غزة. 07.09.2025, سبوتنيك عربي

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، بأن الرسالة حملها ناشط إسرائيلي ساعد في مفاوضات الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط قبل أكثر من عقد، وتحديدا في الثامن عشر من أكتوبر/تشرين الأول 2011.وأضافت أن الناشط الإسرائيلي جيرشون باسكين، كان على تواصل مع القيادي في الحركة الفلسطينية، غازي حمد، وهو الاقتراح الذي نقله ويتكوف إلى "حماس" تضمن عدة مبادئ عامة بالإضافة إلى الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين الأحياء والأموات الذين يقدر عددهم بنحو 48 محتجزا.ونقلت الهيئة عن مصادر أن "الحديث لا يدور عن صيغة نهائية أو رسمية، بل عن مبادئ عامة تهدف إلى استمرار المفاوضات، وإسرائيل مستعدة لوقف اجتياح مدينة غزة إذا عرضت عليها "صفقة حقيقية".وذكرت أنه من المتوقع أن يتوجه رئيس فريق المفاوضات وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين في إدارة الرئيس ترامب.كانت حركة "حماس" قد أعلنت موافقتها على مقترح لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما يشمل تبادلا جزئيا للأسرى والمحتجزين ثم إطلاق مفاوضات تهدف إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الحرب، في حين لم تقدم إسرائيل ردها رسميًا على المقترح حتى الآن.واستأنفت إسرائيل قصف قطاع غزة، يوم 18مارس/آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 كانون الثاني/يناير، عقب تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من آذار/مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.وقد حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن قطاع غزة يشهد "كارثة إنسانية"، فيما أكدت وزارة الخارجية الروسية ضرورة إنهاء الحرب في غزة وإطلاق مفاوضات فلسطينية إسرائيلية تهدف إلى تحقيق حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية مما يفضي إلى العيش بسلام وأمن.

