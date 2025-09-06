عربي
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب نتنياهو بإرسال فريق التفاوض لبحث إنهاء الحرب على غزة
وأفادت عائلات الأسرى في بيان لهم، مساء السبت، أن "بيان حماس يشير لغياب الرؤية لدى حكومة نتنياهو التي لم تجب على رد حماس للوسطاء".وناشدت العائلات، الحكومة الإسرائيلية، بقبول اتفاق حماس والذي استجابت له الحركة بالفعل، والبدء الفوري في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق شامل يعيد جميع الرهائن والأسرى الإسرائيليين، بشكل فوري.كانت حركة "حماس" قد أعلنت موافقتها على مقترح لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما يشمل تبادلا جزئيا للأسرى والمحتجزين ثم إطلاق مفاوضات تهدف إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الحرب، في حين لم تقدم إسرائيل ردها رسميًا على المقترح حتى الآن.واستأنفت إسرائيل قصف قطاع غزة، يوم 18مارس/آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 كانون الثاني/يناير، عقب تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من آذار/مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.وقد حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن قطاع غزة يشهد "كارثة إنسانية"، فيما أكدت وزارة الخارجية الروسية ضرورة إنهاء الحرب في غزة وإطلاق مفاوضات فلسطينية إسرائيلية تهدف إلى تحقيق حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة تتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل.
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب نتنياهو بإرسال فريق التفاوض لبحث إنهاء الحرب على غزة

22:20 GMT 06.09.2025 (تم التحديث: 23:13 GMT 06.09.2025)
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaتسليم الأسرى لدى حماس
تسليم الأسرى لدى حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، أمس السبت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالإسراع لإرسال فريق التفاوض لمباحثات إنهاء الحرب على قطاع غزة.
وأفادت عائلات الأسرى في بيان لهم، مساء السبت، أن "بيان حماس يشير لغياب الرؤية لدى حكومة نتنياهو التي لم تجب على رد حماس للوسطاء".
وأكدت أنه "مرت ثلاثة أسابيع ولم ترد إسرائيل بعد على الرد المحدث الذي قدمته حماس للوسطاء"، على حد قولها.
وناشدت العائلات، الحكومة الإسرائيلية، بقبول اتفاق حماس والذي استجابت له الحركة بالفعل، والبدء الفوري في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق شامل يعيد جميع الرهائن والأسرى الإسرائيليين، بشكل فوري.
كانت حركة "حماس" قد أعلنت موافقتها على مقترح لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما يشمل تبادلا جزئيا للأسرى والمحتجزين ثم إطلاق مفاوضات تهدف إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الحرب، في حين لم تقدم إسرائيل ردها رسميًا على المقترح حتى الآن.
واستأنفت إسرائيل قصف قطاع غزة، يوم 18مارس/آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 كانون الثاني/يناير، عقب تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2025
"حماس" تؤكد انفتاحها على أي مقترحات تحقق وقفا دائما لإطلاق النار في قطاع غزة
19:27 GMT
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من آذار/مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
وقد حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن قطاع غزة يشهد "كارثة إنسانية"، فيما أكدت وزارة الخارجية الروسية ضرورة إنهاء الحرب في غزة وإطلاق مفاوضات فلسطينية إسرائيلية تهدف إلى تحقيق حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة تتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل.
