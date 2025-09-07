https://sarabic.ae/20250907/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتراض-3-طائرات-مسيرة-أطلقت-من-اليمن-1104590385.html

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض 3 طائرات مسيرة أطلقت من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتراض 3 طائرات مسيرة أطلقت من اليمن، اثنتان منهم سقطا قبل دخولهما إسرائيل. 07.09.2025, سبوتنيك عربي

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الأحد، أن سلاح الجو اعترض 3 طائرات مسيّرة أُطلقت من اليمن باتجاه إسرائيل.ونشر أدرعي بيانا عسكريا على حسابه الرسمي على "إكس"، أكد من خلاله أن 3 طائرات مسيّرة أطلقها "الحوثيون" في اليمن باتجاه إسرائيل رُصدت بالقرب من حدود بلاده.وفي بيان آخر للجيش الإسرائيلي، أكد أنه تم اعتراض طائرتين مسيرتين قبل وصولهما وعبورهما إلى الأراضي الإسرائيلية، فيما لم يذكر شيئا عن الطائرة الثالثة.فيما أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى مشاهدة الطائرات المسيرة اليمنية فوق شبه جزيرة سيناء المصرية.وفي سياق متصل، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، الخميس الماضي، أن القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا بصاروخ باليستي نوع "ذو الفقار".وقال المتحدث باسم أنصار الله، العميد يحيى سريع، إن "الصاروخ وصل إلى هدفه وفشلت كل المنظومات الاعتراضية الإسرائيلية والأمريكية في اعتراضه"، مؤكدا أن "الصاروخ تسبب في هروب الملايين من الصهاينة إلى الملاجئ وتعليق حركة المطار".وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في اليوم ذاته، أن "جماعة الحوثي في اليمن أطلقت مجدداً صواريخ باتجاه تل أبيب".وفي 28 تموز/يوليو الماضي، أعلنت "أنصار الله" تصعيد هجماتها على إسرائيل، والبدء في المرحلة الرابعة من "الحصار البحري على إسرائيل"، متوعدةً باستهداف السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها وفي أي مكان تطاله قوات الجماعة، رداً على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وتشنُّ جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023؛ رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 آذار/مارس الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من أيار/مايو الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

أنصار الله, أخبار اليمن الأن, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, قطاع غزة, الأخبار