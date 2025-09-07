الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض 3 طائرات مسيرة أطلقت من اليمن

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:29 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
الرئيس الروسي: سنستهدف أي قوات أجنبية يتم نشرها بأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:31 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:03 GMT
11 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
12:15 GMT
45 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الأحد، أن سلاح الجو اعترض 3 طائرات مسيّرة أُطلقت من اليمن باتجاه إسرائيل.ونشر أدرعي بيانا عسكريا على حسابه الرسمي على "إكس"، أكد من خلاله أن 3 طائرات مسيّرة أطلقها "الحوثيون" في اليمن باتجاه إسرائيل رُصدت بالقرب من حدود بلاده.وفي بيان آخر للجيش الإسرائيلي، أكد أنه تم اعتراض طائرتين مسيرتين قبل وصولهما وعبورهما إلى الأراضي الإسرائيلية، فيما لم يذكر شيئا عن الطائرة الثالثة.فيما أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى مشاهدة الطائرات المسيرة اليمنية فوق شبه جزيرة سيناء المصرية.وفي سياق متصل، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، الخميس الماضي، أن القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا بصاروخ باليستي نوع "ذو الفقار".وقال المتحدث باسم أنصار الله، العميد يحيى سريع، إن "الصاروخ وصل إلى هدفه وفشلت كل المنظومات الاعتراضية الإسرائيلية والأمريكية في اعتراضه"، مؤكدا أن "الصاروخ تسبب في هروب الملايين من الصهاينة إلى الملاجئ وتعليق حركة المطار".وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في اليوم ذاته، أن "جماعة الحوثي في اليمن أطلقت مجدداً صواريخ باتجاه تل أبيب".وفي 28 تموز/يوليو الماضي، أعلنت "أنصار الله" تصعيد هجماتها على إسرائيل، والبدء في المرحلة الرابعة من "الحصار البحري على إسرائيل"، متوعدةً باستهداف السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها وفي أي مكان تطاله قوات الجماعة، رداً على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وتشنُّ جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023؛ رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 آذار/مارس الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من أيار/مايو الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتراض 3 طائرات مسيرة أطلقت من اليمن، اثنتان منهم سقطا قبل دخولهما إسرائيل.
وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الأحد، أن سلاح الجو اعترض 3 طائرات مسيّرة أُطلقت من اليمن باتجاه إسرائيل.
ونشر أدرعي بيانا عسكريا على حسابه الرسمي على "إكس"، أكد من خلاله أن 3 طائرات مسيّرة أطلقها "الحوثيون" في اليمن باتجاه إسرائيل رُصدت بالقرب من حدود بلاده.
جماعة أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2025
مكتب نتنياهو: إسرائيل سترد على أي محاولة لـ"أنصار الله" لاستهداف مواطنيها بالأسلحة الكيميائية
أمس, 07:54 GMT
وفي بيان آخر للجيش الإسرائيلي، أكد أنه تم اعتراض طائرتين مسيرتين قبل وصولهما وعبورهما إلى الأراضي الإسرائيلية، فيما لم يذكر شيئا عن الطائرة الثالثة.
فيما أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى مشاهدة الطائرات المسيرة اليمنية فوق شبه جزيرة سيناء المصرية.
وفي سياق متصل، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، الخميس الماضي، أن القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا بصاروخ باليستي نوع "ذو الفقار".
وقال المتحدث باسم أنصار الله، العميد يحيى سريع، إن "الصاروخ وصل إلى هدفه وفشلت كل المنظومات الاعتراضية الإسرائيلية والأمريكية في اعتراضه"، مؤكدا أن "الصاروخ تسبب في هروب الملايين من الصهاينة إلى الملاجئ وتعليق حركة المطار".
وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في اليوم ذاته، أن "جماعة الحوثي في اليمن أطلقت مجدداً صواريخ باتجاه تل أبيب".
وفي 28 تموز/يوليو الماضي، أعلنت "أنصار الله" تصعيد هجماتها على إسرائيل، والبدء في المرحلة الرابعة من "الحصار البحري على إسرائيل"، متوعدةً باستهداف السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها وفي أي مكان تطاله قوات الجماعة، رداً على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وتشنُّ جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023؛ رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
صاروخ إيراني في سماء إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل
4 سبتمبر, 03:41 GMT
ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 آذار/مارس الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من أيار/مايو الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
