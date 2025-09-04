الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل

عربي
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن، مشيرًا إلى أنه سقط في منطقة مفتوحة خارج الأراضي الإسرائيلية.
وقال الجيش في بيان له: "رصد جيش الدفاع الإسرائيلي إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتعمل منظومات الدفاع الجوي لاعتراض هذا التهديد. يُطلب من الجمهور اتباع إرشادات الدفاع الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية".
وأوضح الجيش في بيان لاحق: "سقط صاروخ أُطلق من اليمن في منطقة مفتوحة خارج الأراضي الإسرائيلية. ولم تُطلق صفارات الإنذار وفقًا للبروتوكول".
ومساء أمس، أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) تنفيذ هجومين ضد هدفين "حساس" و"حيوي" في إسرائيل، في عملية هي الثانية من نوعها خلال أقل من 24 ساعة، ضمن الهجمات التي تشنها الجماعة على إسرائيل منذ أواخر 2023 وتبررها بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ضد الجيش الإسرائيلي.
وجاء في بيان تلاه المتحدث العسكري باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع: "نفذتِ القوةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً استهدفت هدفاً مهماً وحساساً للعدوِّ الإسرائيليِّ غربَ مدينةِ القدسِ المحتلةِ وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ فرطِ صوتيٍّ نوعِ فلسطين 2... ونفَّذَ سلاحُ الجوِّ المسيَّرُ في القوّاتِ المسلَّحةِ اليمنيَّةِ عمليَّةً عسكريَّةً استهدفتْ هدفًا حيويًّا للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ حيفا المحتلَّةِ وذلكَ بِطائرةٍ مسيّرةٍ".
وبوقت سابق أمس، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن "سلاح الجو اعترض صاروخًا أُطلق من اليمن".
ويأتي هجوم "أنصار الله" بعد ساعات من إعلان الجماعة مهاجمة أهداف وصفتها بـ "الحساسة" في تل أبيب بصاروخين باليستيين أحدهما نوع (فلسطين2) انشطاري ذو رؤوس متعددة قالت إنه يستخدم للمرة الثانية، والآخر نوع (ذو الفقار).
وجاء الهجوم الصاروخي لـ "أنصار الله" غداة إعلانها مهاجمة مبنى هيئة أركان الجيش الإسرائيلي في تل أبيب بطائرة مُسيرة نوع "صماد 4"، واستهداف محطة كهرباء الخضيرة، ومطار بن غوريون وميناء أسدود بثلاث طائرات مُسيرة، وقصف السفينة التجارية "إم إس سي آبي" شمالي البحر الأحمر، بطائرتين مُسيرتين وصاروخ مجنح.
سبق ذلك تبني "أنصار الله"، يوم الاثنين الماضي، مهاجمة سفينة نفط إسرائيلية اسمها "سكارليت راي" بصاروخ باليستي شمالي البحر الأحمر.
وصعدت "أنصار الله" هجماتها على إسرائيل منذ إعلانها يوم السبت الماضي مقتل رئيس حكومتها أحمد غالب الرهوي وعدد من الوزراء وإصابة آخرين، في قصف جوي إسرائيلي قالت إنه "استهدف، يوم الخميس الماضي، ورشة عمل اعتيادية تقيمها الحكومة لتقييم نشاطها وأدائها خلال عام من عملها".
ونفذت إسرائيل، يوم الخميس قبل الماضي، 12 غارة جوية على ثكنات ومواقع لـ "أنصار الله" في صنعاء، وذلك بعد 24 ساعة من إعلان الجماعة مهاجمة مطار بن غوريون في تل أبيب (وسط إسرائيل) بصاروخ فرط صوتي نوع "فلسطين2".
وفي 28 تموز/يوليو الماضي، أعلنت "أنصار الله" تصعيد هجماتها على إسرائيل، والبدء في المرحلة الرابعة من "الحصار البحري على إسرائيل"، متوعدةً باستهداف السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها وفي أي مكان تطاله قوات الجماعة، رداً على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وتشنُّ جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023؛ رداً على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 آذار/مارس الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من أيار/مايو الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
