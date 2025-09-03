https://sarabic.ae/20250903/أنصار-الله-اليمنية-تعلن-تنفيذ-عملية-عسكرية-استهدفت-مواقع-إسرائيلية-حساسة-1104477425.html

"أنصار الله" اليمنية تعلن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مواقع إسرائيلية "حساسة"

"أنصار الله" اليمنية تعلن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مواقع إسرائيلية "حساسة"

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ قواتها هجوما على إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي. 03.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية ومزدوجة".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية عن تنفيذ قواتها هجمات جوية على إسرائيل بصاروخين باليستيين فرط صوتيين.وشدد يحيى سريع على أن "الهجمات اليمنية تأتي نصرة للشعب الفلسطيني ومجاهديه، واحتجاجا على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الأشقاء في قطاع غزة".ومنذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تنفذ "أنصار الله" هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة على إسرائيل وعلى السفن المرتبطة بها أو بالولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في البحر الأحمر، تشدد على أنها تأتي دعما لغزة، وتؤكد أنها ستواصل ذلك حتى توقف إسرائيل الحرب.

