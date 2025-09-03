https://sarabic.ae/20250903/أنصار-الله-اليمنية-تعلن-تنفيذ-عملية-عسكرية-استهدفت-مواقع-إسرائيلية-حساسة-1104477425.html
"أنصار الله" اليمنية تعلن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مواقع إسرائيلية "حساسة"
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ قواتها هجوما على إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي. 03.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-03T20:10+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099926412_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_71fce58ac1f11b065c9e35ce83fb6f2f.jpg
وقال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية ومزدوجة".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية عن تنفيذ قواتها هجمات جوية على إسرائيل بصاروخين باليستيين فرط صوتيين.وشدد يحيى سريع على أن "الهجمات اليمنية تأتي نصرة للشعب الفلسطيني ومجاهديه، واحتجاجا على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الأشقاء في قطاع غزة".ومنذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تنفذ "أنصار الله" هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة على إسرائيل وعلى السفن المرتبطة بها أو بالولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في البحر الأحمر، تشدد على أنها تأتي دعما لغزة، وتؤكد أنها ستواصل ذلك حتى توقف إسرائيل الحرب.
وقال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية ومزدوجة".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية عن تنفيذ قواتها هجمات جوية على إسرائيل بصاروخين باليستيين فرط صوتيين.
وأشار إلى أنه تم تنفيذ العملية "بصاروخين باليستيّين أحدهما نوع "فلسطين2" الانشطاري ذو الرؤوس المتعددة يستخدم للمرة الثانية، والآخر نوع "ذوالفقار".
وشدد يحيى سريع على أن "الهجمات اليمنية تأتي نصرة للشعب الفلسطيني
ومجاهديه، واحتجاجا على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الأشقاء في قطاع غزة".
وأكد سريع أن "العدو الإسرائيلي لن ينعم بالأمن والاستقرار، مشيرا إلى استمرار العمليات بوتيرة متصاعدة خلال المرحلة القادمة".
ومنذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تنفذ "أنصار الله" هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة على إسرائيل وعلى السفن المرتبطة بها أو بالولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في البحر الأحمر، تشدد على أنها تأتي دعما لغزة، وتؤكد أنها ستواصل ذلك حتى توقف إسرائيل الحرب.