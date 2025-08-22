عربي
"أنصار الله" اليمنية تعلن مهاجمة إسرائيل بصاروخ فرط صوتي وطائرتين مسيرتين
"أنصار الله" اليمنية تعلن مهاجمة إسرائيل بصاروخ فرط صوتي وطائرتين مسيرتين
أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الجمعة، تنفيذ قواتها هجمات صاروخية وجوية على إسرائيل، وذلك بعد أيام من قصف تل أبيب محطة لتوليد الكهرباء في...
وقال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان نقله تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة، إن "القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد (مطار بن غوريون) في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع (فلسطين2)".وأضاف: "صاروخ (فلسطين2) تجاوز المنظومات الاعتراضية للعدو الإسرائيلي وحقق هدفه بنجاح، وتسبب في إحداث حالة إرباك كبيرة في صفوف العدو وهروب ملايين الصهاينة إلى الملاجئ وتعليق حركة المطار".وذكر العميد سريع أن "سلاح الجو المسيّر نفذ عمليتين عسكريتين بطائرتين مسيرتين على هدفين للعدو الإسرائيلي في منطقتي يافا وعسقلان بفلسطين المحتلة".وأوضح أن "عمليتي سلاح الجو المسير نفذتا على هدفين عسكري وحيوي للعدو الإسرائيلي"، مؤكدا أن "العمليتين حققتا أهدافهما بنجاح".ويأتي هجوم "أنصار الله"، بعد أيام من إعلان الجماعة، يوم الأحد الماضي، استهداف مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي "فلسطين2"، بعد ساعات من قصف إسرائيل محطة حزيز جنوب صنعاء (وسط اليمن)، ما أدى إلى إخراجها عن الخدمة وانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المدينة.ومنذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تنفذ "أنصار الله" هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة على إسرائيل وعلى السفن المرتبطة بها أو بالولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في البحر الأحمر، تشدد على أنها تأتي دعما لغزة، وتؤكد أنها ستواصل ذلك حتى توقف إسرائيل الحرب.
أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الجمعة، تنفيذ قواتها هجمات صاروخية وجوية على إسرائيل، وذلك بعد أيام من قصف تل أبيب محطة لتوليد الكهرباء في صنعاء (وسط اليمن)، على خلفية هجمات تشنها الجماعة عليها، تبررها بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ضد الجيش الإسرائيلي.
وقال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان نقله تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة، إن "القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد (مطار بن غوريون) في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع (فلسطين2)".
وأضاف: "صاروخ (فلسطين2) تجاوز المنظومات الاعتراضية للعدو الإسرائيلي وحقق هدفه بنجاح، وتسبب في إحداث حالة إرباك كبيرة في صفوف العدو وهروب ملايين الصهاينة إلى الملاجئ وتعليق حركة المطار".
واعتبر سريع أن "العملية انتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع الصهيونية بحق إخواننا في قطاع غزة".
تصاعد الدخان من موقع بعد تعرضه لغارات جوية أمريكية في صنعاء، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
اليمن.. قصف جوي إسرائيلي يستهدف محطة لتوليد الكهرباء جنوب صنعاء
17 أغسطس, 03:10 GMT
وذكر العميد سريع أن "سلاح الجو المسيّر نفذ عمليتين عسكريتين بطائرتين مسيرتين على هدفين للعدو الإسرائيلي في منطقتي يافا وعسقلان بفلسطين المحتلة".
وأوضح أن "عمليتي سلاح الجو المسير نفذتا على هدفين عسكري وحيوي للعدو الإسرائيلي"، مؤكدا أن "العمليتين حققتا أهدافهما بنجاح".

وختم المتحدث باسم قوات "أنصار الله" مخاطباً الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بالقول: "اليمن بشعبه الوفي وجيشه المجاهد وقيادته المؤمنة معكم حتى وقف العدوان عليكم ورفع الحصارعنكم".

ويأتي هجوم "أنصار الله"، بعد أيام من إعلان الجماعة، يوم الأحد الماضي، استهداف مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي "فلسطين2"، بعد ساعات من قصف إسرائيل محطة حزيز جنوب صنعاء (وسط اليمن)، ما أدى إلى إخراجها عن الخدمة وانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المدينة.
ومنذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تنفذ "أنصار الله" هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة على إسرائيل وعلى السفن المرتبطة بها أو بالولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في البحر الأحمر، تشدد على أنها تأتي دعما لغزة، وتؤكد أنها ستواصل ذلك حتى توقف إسرائيل الحرب.
