"أنصار الله" تقصف إسرائيل بصاروخين باليستيين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099926412_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_71fce58ac1f11b065c9e35ce83fb6f2f.jpg
وقال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية ومزدوجة".وأوضح أنه تم استهداف "مواقع حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وقد حققَت العملية أهدافها بنجاح"، مشيرا إلى أن العملية "تسببت في هروع ملايين الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ، وتعليق حركة المطار".وشدد يحيى سريع على أن "الهجمات اليمنية تأتي نصرة للشعب الفلسطيني ومجاهديه، واحتجاجا على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الأشقاء في قطاع غزة".ومنذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تنفذ "أنصار الله" هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة على إسرائيل وعلى السفن المرتبطة بها أو بالولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في البحر الأحمر، تشدد على أنها تأتي دعما لغزة، وتؤكد أنها ستواصل ذلك حتى توقف إسرائيل الحرب.
"أنصار الله" تقصف إسرائيل بصاروخين باليستيين
09:09 GMT 03.09.2025 (تم التحديث: 09:35 GMT 03.09.2025)
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ قواتها هجمات جوية على إسرائيل بصاروخين باليستيين فرط صوتيين.
وقال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية ومزدوجة".
وأشار إلى أنه تم تنفيذ العملية "بصاروخين باليستيّين أحدهما نوع "فلسطين2" الانشطاري ذو الرؤوس المتعددة يستخدم للمرة الثانية، والآخر نوع "ذوالفقار".
وأوضح أنه تم استهداف "مواقع حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وقد حققَت العملية أهدافها بنجاح"، مشيرا إلى أن العملية "تسببت في هروع ملايين الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ، وتعليق حركة المطار".
وشدد يحيى سريع على أن "الهجمات اليمنية تأتي نصرة للشعب الفلسطيني
ومجاهديه، واحتجاجا على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الأشقاء في قطاع غزة".
وأكد سريع أن العدو الإسرائيلي لن ينعم بالأمن والاستقرار، مشيرا إلى استمرار العمليات بوتيرة متصاعدة خلال المرحلة القادمة.
ومنذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تنفذ "أنصار الله" هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة على إسرائيل وعلى السفن المرتبطة بها أو بالولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في البحر الأحمر، تشدد على أنها تأتي دعما لغزة، وتؤكد أنها ستواصل ذلك حتى توقف إسرائيل الحرب.