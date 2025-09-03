عربي
"أنصار الله" تقصف إسرائيل بصاروخين باليستيين
"أنصار الله" تقصف إسرائيل بصاروخين باليستيين
"أنصار الله" تقصف إسرائيل بصاروخين باليستيين
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ قواتها هجمات جوية على إسرائيل بصاروخين باليستيين فرط صوتيين. 03.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-03T09:09+0000
2025-09-03T09:35+0000
الحرب على اليمن
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099926412_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_71fce58ac1f11b065c9e35ce83fb6f2f.jpg
وقال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية ومزدوجة".وأوضح أنه تم استهداف "مواقع حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وقد حققَت العملية أهدافها بنجاح"، مشيرا إلى أن العملية "تسببت في هروع ملايين الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ، وتعليق حركة المطار".وشدد يحيى سريع على أن "الهجمات اليمنية تأتي نصرة للشعب الفلسطيني ومجاهديه، واحتجاجا على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الأشقاء في قطاع غزة".ومنذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تنفذ "أنصار الله" هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة على إسرائيل وعلى السفن المرتبطة بها أو بالولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في البحر الأحمر، تشدد على أنها تأتي دعما لغزة، وتؤكد أنها ستواصل ذلك حتى توقف إسرائيل الحرب."أنصار الله" تعلن استهداف سفينة إسرائيلية في البحر الأحمرتصويت... برأيك لمن تكون الغلبة في التصعيد المستمر بين "أنصار الله" وإسرائيل؟
https://sarabic.ae/20250903/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-عرفنا-كيف-نصطاد-قيادة-الحوثي-وسنكرر-ذلك-مستقبلا-1104450077.html
إسرائيل
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099926412_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61978760cdc26dea5a42f98725724f72.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الحرب على اليمن, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة
الحرب على اليمن, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة

"أنصار الله" تقصف إسرائيل بصاروخين باليستيين

09:09 GMT 03.09.2025 (تم التحديث: 09:35 GMT 03.09.2025)
© AP Photo / Osamah Abdulrahmanالعميد يحيى سريع، المتحدث باسم جماعة أنصار الله اليمنية
العميد يحيى سريع، المتحدث باسم جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
تابعنا عبر
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ قواتها هجمات جوية على إسرائيل بصاروخين باليستيين فرط صوتيين.
وقال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية ومزدوجة".

وأشار إلى أنه تم تنفيذ العملية "بصاروخين باليستيّين أحدهما نوع "فلسطين2" الانشطاري ذو الرؤوس المتعددة يستخدم للمرة الثانية، والآخر نوع "ذوالفقار".

وأوضح أنه تم استهداف "مواقع حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وقد حققَت العملية أهدافها بنجاح"، مشيرا إلى أن العملية "تسببت في هروع ملايين الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ، وتعليق حركة المطار".
وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
وزير الدفاع الإسرائيلي: عرفنا كيف نصطاد قيادة الحوثي وسنكرر ذلك مستقبلا
05:56 GMT
وشدد يحيى سريع على أن "الهجمات اليمنية تأتي نصرة للشعب الفلسطيني ومجاهديه، واحتجاجا على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الأشقاء في قطاع غزة".

وأكد سريع أن العدو الإسرائيلي لن ينعم بالأمن والاستقرار، مشيرا إلى استمرار العمليات بوتيرة متصاعدة خلال المرحلة القادمة.

ومنذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تنفذ "أنصار الله" هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة على إسرائيل وعلى السفن المرتبطة بها أو بالولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في البحر الأحمر، تشدد على أنها تأتي دعما لغزة، وتؤكد أنها ستواصل ذلك حتى توقف إسرائيل الحرب.
"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر
تصويت... برأيك لمن تكون الغلبة في التصعيد المستمر بين "أنصار الله" وإسرائيل؟
