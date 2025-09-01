عربي
دول منظمة شنغهاي للتعاون تدين بشدة الضربات العسكرية الإسرائيلية والأمريكية ضد إيران- عاجل
"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر
"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية أنها استهدفت سفينة نفطية إسرائيلية شمالي البحر الأحمر، مشيرة إلى أن العملية تمثل جزءا من عمليات إسناد الشعب الفلسطيني في غزة. 01.09.2025, سبوتنيك عربي
جاء ذلك في بيان لـ"أنصار الله"، اليوم الإثنين، حسبما ذكرت قناة "المسيرة نت" التابعة للجماعة.وقال البيان: إن "العملية تؤكد استمرار حظر حركة الملاحة البحرية للعدو الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي".وتابع: "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية استهدفت سفينة (SCARLET RAY) النفطية الصهيونية شمالي البحر الأحمر، وذلك بصاروخ باليستي".وبحسب البيان، فإنه تم إصابة السفينة بشكل مباشر، بينما أكدت "أنصار الله" مواصلة "دعم الشعب الفلسطيني بمنع الملاحة الصهيونية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة (إسرائيل)، كما أكدت استمرار العمليات العسكرية حتى يتوقف العدوان والحصار على قطاع غزة".وأعلنت جماعة "أنصار الله"، السبت الماضي، أنها ستثأر من إسرائيل، إثر اغتيال الأخيرة رئيس حكومة الجماعة أحمد غالب الرهوي، ووزرائها الذين قتلوا بقصف جوي شنته طائرات إسرائيلية.وقال زعيم حركة "أنصار الله" في اليمن، عبدالملك الحوثي، أمس الأحد إن "إسرائيل استهدفت ورشة لحكومة التغيير والبناء يوم الخميس الماضي"، مشيرا إلى أن الاستهداف أسفر عن مقتل مجموعة من الوزراء والعاملين في الحكومة.
https://sarabic.ae/20250831/بعد-اغتيال-رئيس-حكومة-أنصار-الله-نقل-اجتماعات-الحكومة-الإسرائيلية-إلى-مكان-محصن-وسري--1104333344.html
https://sarabic.ae/20250831/نتنياهو-عن-مقتل-أعضاء-من-حكومة-أنصار-الله-هذه-مجرد-بداية-1104351326.html
"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر

06:36 GMT 01.09.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahman العميد يحيى سريع، المتحدث باسم جماعة أنصار الله اليمنية
العميد يحيى سريع، المتحدث باسم جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية أنها استهدفت سفينة نفطية إسرائيلية شمالي البحر الأحمر، مشيرة إلى أن العملية تمثل جزءا من عمليات إسناد الشعب الفلسطيني في غزة.
جاء ذلك في بيان لـ"أنصار الله"، اليوم الإثنين، حسبما ذكرت قناة "المسيرة نت" التابعة للجماعة.
وقال البيان: إن "العملية تؤكد استمرار حظر حركة الملاحة البحرية للعدو الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2025
بعد اغتيال رئيس حكومة "أنصار الله"... نقل اجتماعات الحكومة الإسرائيلية إلى مكان محصن وسري
أمس, 07:51 GMT
وتابع: "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية استهدفت سفينة (SCARLET RAY) النفطية الصهيونية شمالي البحر الأحمر، وذلك بصاروخ باليستي".
وبحسب البيان، فإنه تم إصابة السفينة بشكل مباشر، بينما أكدت "أنصار الله" مواصلة "دعم الشعب الفلسطيني بمنع الملاحة الصهيونية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة (إسرائيل)، كما أكدت استمرار العمليات العسكرية حتى يتوقف العدوان والحصار على قطاع غزة".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2025
نتنياهو عن مقتل أعضاء من حكومة "أنصار الله": هذه مجرد بداية
أمس, 15:01 GMT
وأعلنت جماعة "أنصار الله"، السبت الماضي، أنها ستثأر من إسرائيل، إثر اغتيال الأخيرة رئيس حكومة الجماعة أحمد غالب الرهوي، ووزرائها الذين قتلوا بقصف جوي شنته طائرات إسرائيلية.
وقال زعيم حركة "أنصار الله" في اليمن، عبدالملك الحوثي، أمس الأحد إن "إسرائيل استهدفت ورشة لحكومة التغيير والبناء يوم الخميس الماضي"، مشيرا إلى أن الاستهداف أسفر عن مقتل مجموعة من الوزراء والعاملين في الحكومة.
