"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية أنها استهدفت سفينة نفطية إسرائيلية شمالي البحر الأحمر، مشيرة إلى أن العملية تمثل جزءا من عمليات إسناد الشعب الفلسطيني في غزة. 01.09.2025, سبوتنيك عربي

جاء ذلك في بيان لـ"أنصار الله"، اليوم الإثنين، حسبما ذكرت قناة "المسيرة نت" التابعة للجماعة.وقال البيان: إن "العملية تؤكد استمرار حظر حركة الملاحة البحرية للعدو الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي".وتابع: "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية استهدفت سفينة (SCARLET RAY) النفطية الصهيونية شمالي البحر الأحمر، وذلك بصاروخ باليستي".وبحسب البيان، فإنه تم إصابة السفينة بشكل مباشر، بينما أكدت "أنصار الله" مواصلة "دعم الشعب الفلسطيني بمنع الملاحة الصهيونية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة (إسرائيل)، كما أكدت استمرار العمليات العسكرية حتى يتوقف العدوان والحصار على قطاع غزة".وأعلنت جماعة "أنصار الله"، السبت الماضي، أنها ستثأر من إسرائيل، إثر اغتيال الأخيرة رئيس حكومة الجماعة أحمد غالب الرهوي، ووزرائها الذين قتلوا بقصف جوي شنته طائرات إسرائيلية.وقال زعيم حركة "أنصار الله" في اليمن، عبدالملك الحوثي، أمس الأحد إن "إسرائيل استهدفت ورشة لحكومة التغيير والبناء يوم الخميس الماضي"، مشيرا إلى أن الاستهداف أسفر عن مقتل مجموعة من الوزراء والعاملين في الحكومة.

