نتنياهو عن مقتل أعضاء من حكومة "أنصار الله": هذه مجرد بداية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن "سلاح الجو هاجم تجمعا لكبار قادة الحوثي في صنعاء فيما كانوا يشاهدون خطابا لزعيمهم عبد الملك الحوثي". 31.08.2025, سبوتنيك عربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1c/1101048160_0:0:3122:1756_1920x0_80_0_0_c64a61617bf1b942f0a92f1c86ed177e.jpg

وأضاف نتنياهو، خلال اجتماع مجلس الوزراء المصغر: "عادة ما يَعد الحوثي في ​​كل خطاب كهذا بضرب إسرائيل، وبتدميرها"، متابعا: "لن يتحقق هذا الوعد، لكن وعدنا بضرب النظام الإرهابي بقوة أكبر يتحقق - وهذا يتحقق".واختتم قائلا: "بضربة قاضية، قضى جيش الدفاع الإسرائيلي على معظم أعضاء حكومة الحوثيين وكبار قادة الجيش، لقد وجهنا ضربة قاسية للحوثيين وهذه فقط البداية".وقال زعيم حركة "أنصار الله" في اليمن، عبدالملك الحوثي، في وقت سابق اليوم، إن "إسرائيل استهدفت ورشة لحكومة التغيير والبناء يوم الخميس الماضي"، مشيرا إلى أن الاستهداف أسفر عن مقتل مجموعة من الوزراء والعاملين في الحكومة.وأوضح الحوثي، في كلمة له، أن "شهداء الاعتداء الإسرائيلي هم شهداء اليمن"، مؤكدا أن "كل قائمة الشهداء هي من الوزراء العاملين في المجالات المدنية".وأضاف أن "العدو الإسرائيلي بإجرامه ووحشيته يستهدف حتى الأطفال والنساء والمدنيين العزل من السلاح"، متابعا: "جريمة استهداف وزراء وعاملين مدنيين يضاف إلى رصيد العدو الإسرائيلي الإجرامي في المنطقة".وأمس السبت، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية أنها ستثأر من إسرائيل، إثر اغتيال الأخيرة رئيس حكومة الجماعة أحمد غالب الرهوي، ووزرائها الذين قتلوا بقصف جوي شنته طائرات إسرائيلية.وصرح رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لـ "أنصار الله" مهدي المشاط، في كلمة بثها تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة، أن "رئيس الوزراء ورفاقه قضوا شهداء إثر استهدافهم من قبل العدو الإسرائيلي المجرم الغادر، في لقاء جمعهم الخميس الماضي".وتابع مخاطباً إسرائيل: "ثأرنا لا يبات وتنتظركم أيام سوداوية بما جنته أيدي حكومتكم القذرة الغادرة، وندعو جميع المواطنين حول العالم الابتعاد عن أي تعامل مع أي أصول تابعة للكيان الصهيوني، والفرصة لا زالت سانحة لعودة المستوطنين إلى بلدانهم".

