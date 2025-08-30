"أنصار الله" تتعهد بالثأر من إسرائيل إثر مقتل رئيس الحكومة
© AP Photo / Stringerأشخاص يركبون دراجة نارية بينما يتصاعد الدخان في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق متعددة بما في ذلك محطة طاقة ومحطة وقود في صنعاء في اليمن.
© AP Photo / Stringer
تابعنا عبر
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، أنها ستثأر من إسرائيل، إثر اغتيال الأخيرة رئيس حكومة الجماعة أحمد غالب الرهوي، ووزرائها الذين قتلوا بقصف جوي شنته طائرات إسرائيلية.
وصرح رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لـ "أنصار الله" مهدي المشاط، في كلمة بثها تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة، أن "رئيس الوزراء ورفاقه قضوا شهداء إثر استهدافهم من قبل العدو الإسرائيلي المجرم الغادر، في لقاء جمعهم الخميس الماضي".
وأضاف: "العدو الغادر آلمنا بهذا المصاب إلا أننا نعاهد الله والشعب اليمني العزيز وأسر الشهداء والجرحى أننا سنأخذ بالثأر وسنصنع من عمق الجراح النصر".
وتابع مخاطباً إسرائيل: "ثأرنا لا يبات وتنتظركم أيام سوداوية بما جنته أيدي حكومتكم القذرة الغادرة، وندعو جميع المواطنين حول العالم الابتعاد عن أي تعامل مع أي أصول تابعة للكيان الصهيوني، والفرصة لا زالت سانحة لعودة المستوطنين إلى بلدانهم".
ووجه المشاط، نداء لجميع الشركات المتواجدة في إسرائيل مطالبا إياها بـ"المغادرة قبل فوات الأوان"، مضيفا: "سنواصل ونواجه التحدي بالتحدي ولن تذوقوا طعم الأمن بعد اليوم أيها الصهاينة".
وذكر أن "القوات المسلحة في موقع الاقتدار... وما حصل عليه العدو ضربة حظ ليس أكثر من ذلك".
وكشف أن حكومة التغيير والبناء بالتكليف ستقوم بدورها في إطار تصريف الأعمال، وستستمر مؤسسات الدولة في تقديم خدماتها.
كما شدد رئيس المجلس السياسي الأعلى في "أنصار الله"، على استمرار الهجمات ضد إسرائيل، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في غزة بمواجهة عمليات الجيش الإسرائيلي.
وأضاف: "لأهلنا في غزة الموقف هو الموقف، وسيظل حتى وقف العدوان ورفع الحصار عنكم، مهما بلغ حجم التحدي".
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية في اليمن، في وقت سابق من اليوم السبت، مقتل رئيس الوزراء أحمد غالب الرهوي وعدد من الوزراء، في غارات إسرائيلية قالت إنها استهدفت ورشة عمل حكومية غربي اليمن يوم الخميس الماضي.
28 أغسطس, 19:16 GMT
وقالت رئاسة الجمهورية التابعة لـ"أنصار الله" في بيان: "نعلن استشهاد المجاهد أحمد غالب الرهوي رئيس الوزراء في حكومة التغيير والبناء مع عدد من رفاقه الوزراء، العدو الإسرائيلي استهدف رئيس الوزراء وعددا من رفاقه الوزراء في ورشة عمل اعتيادية لتقييم نشاط الحكومة وأدائها خلال عام من عملها".
وأضاف البيان أن عدداً من الوزراء أصيبوا بجروح متوسطة وخطيرة ويخضعون للعناية الطبية. ووصفت "أنصار الله" عملية الاغتيال بأنها "جريمة غادرة ارتكبها العدو الإسرائيلي"، مؤكدة أن استهداف الرهوي ورفاقه يأتي في إطار ما وصفتها بـ"المعركة المفتوحة مع كيان العدو نصرة لفلسطين".
ويوم الخميس الماضي، نفذت مقاتلات إسرائيلية، سلسلة غارات جوية على ثكنات ومقرات عسكرية تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية في العاصمة صنعاء، بما في ذلك مقر وزارة الداخلية.
وقال مصدر يمني لوكالة "سبوتنيك": "مقاتلات إسرائيلية شنت 12 غارة على مدينة صنعاء، استهدفت جبل عطّان الذي يضم مقر قيادة ألوية الصواريخ جنوب غربي المدينة، ومعسكر النهدين في المجمع الرئاسي، ومعسكر قوات الأمن المركزي في منطقة السبعين جنوبي صنعاء، ومقر وزارة الداخلية في منطقة الحصبة شمالي صنعاء".
وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "سلاح الجو هاجم قبل قليل بشكل موجه بدقة، هدفا عسكريًا لنظام الحوثي في منطقة صنعاء".
وتابع: "يعمل نظام الحوثي منذ بداية الحرب بعدوانية وبتوجيه وتمويل إيراني لضرب إسرائيل وحلفائها ولزعزعة الاستقرار الإقليمي وتشويش حرية الملاحة الدولية".
وأضاف: "يعمل جيش الدفاع بقوة ضد نظام الحوثي بالتوازي مع تعميق ضرب "حماس" في قطاع غزة وسيواصل التحرك لإزالة أي تهديد على مواطني دولة إسرائيل".