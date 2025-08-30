https://sarabic.ae/20250830/أنصار-الله-تتعهد-بالثأر-من-إسرائيل-إثر-مقتل-رئيس-الحكومة-1104327361.html

"أنصار الله" تتعهد بالثأر من إسرائيل إثر مقتل رئيس الحكومة

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، أنها ستثأر من إسرائيل، إثر اغتيال الأخيرة رئيس حكومة الجماعة أحمد غالب الرهوي، ووزرائها الذين قتلوا بقصف جوي... 30.08.2025, سبوتنيك عربي

وصرح رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لـ "أنصار الله" مهدي المشاط، في كلمة بثها تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة، أن "رئيس الوزراء ورفاقه قضوا شهداء إثر استهدافهم من قبل العدو الإسرائيلي المجرم الغادر، في لقاء جمعهم الخميس الماضي".وأضاف: "العدو الغادر آلمنا بهذا المصاب إلا أننا نعاهد الله والشعب اليمني العزيز وأسر الشهداء والجرحى أننا سنأخذ بالثأر وسنصنع من عمق الجراح النصر".ووجه المشاط، نداء لجميع الشركات المتواجدة في إسرائيل مطالبا إياها بـ"المغادرة قبل فوات الأوان"، مضيفا: "سنواصل ونواجه التحدي بالتحدي ولن تذوقوا طعم الأمن بعد اليوم أيها الصهاينة".وذكر أن "القوات المسلحة في موقع الاقتدار... وما حصل عليه العدو ضربة حظ ليس أكثر من ذلك".كما شدد رئيس المجلس السياسي الأعلى في "أنصار الله"، على استمرار الهجمات ضد إسرائيل، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في غزة بمواجهة عمليات الجيش الإسرائيلي.وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية في اليمن، في وقت سابق من اليوم السبت، مقتل رئيس الوزراء أحمد غالب الرهوي وعدد من الوزراء، في غارات إسرائيلية قالت إنها استهدفت ورشة عمل حكومية غربي اليمن يوم الخميس الماضي.وقالت رئاسة الجمهورية التابعة لـ"أنصار الله" في بيان: "نعلن استشهاد المجاهد أحمد غالب الرهوي رئيس الوزراء في حكومة التغيير والبناء مع عدد من رفاقه الوزراء، العدو الإسرائيلي استهدف رئيس الوزراء وعددا من رفاقه الوزراء في ورشة عمل اعتيادية لتقييم نشاط الحكومة وأدائها خلال عام من عملها".ويوم الخميس الماضي، نفذت مقاتلات إسرائيلية، سلسلة غارات جوية على ثكنات ومقرات عسكرية تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية في العاصمة صنعاء، بما في ذلك مقر وزارة الداخلية.وقال مصدر يمني لوكالة "سبوتنيك": "مقاتلات إسرائيلية شنت 12 غارة على مدينة صنعاء، استهدفت جبل عطّان الذي يضم مقر قيادة ألوية الصواريخ جنوب غربي المدينة، ومعسكر النهدين في المجمع الرئاسي، ومعسكر قوات الأمن المركزي في منطقة السبعين جنوبي صنعاء، ومقر وزارة الداخلية في منطقة الحصبة شمالي صنعاء".وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "سلاح الجو هاجم قبل قليل بشكل موجه بدقة، هدفا عسكريًا لنظام الحوثي في منطقة صنعاء".وأضاف: "يعمل جيش الدفاع بقوة ضد نظام الحوثي بالتوازي مع تعميق ضرب "حماس" في قطاع غزة وسيواصل التحرك لإزالة أي تهديد على مواطني دولة إسرائيل".الجيش الإسرائيلي يعلن تفاصيل الضربات العسكرية على العاصمة اليمنية صنعاء

