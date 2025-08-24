https://sarabic.ae/20250824/إعلام-إسرائيل-تحضر-بنك-أهداف-لاستهداف-الحوثيين-في-اليمن-1104077404.html

إعلام: إسرائيل تحضر "بنك أهداف" لاستهداف "الحوثيين" في اليمن

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن القيادة العسكرية في إسرائيل، تجمع معلومات لإنشاء "بنك أهداف" لاستهداف جماعة "أنصار الله" في اليمن. 24.08.2025, سبوتنيك عربي

ونقل الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، صباح اليوم الأحد، عن مصادر سياسية، أن "أجهزة الاستخبارات تبذل جهودا كبيرة من أجل إنشاء بنك أهداف واسع لضرب مراكز ثقل الحوثيين في اليمن".ورغم ذلك، أوضح الموقع نقلًا عن المصادر ذاتها، أن "إسرائيل تجد صعوبة كبيرة في كبح إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة المستمر من اليمن، ما يعني أن الجبهة الداخلية في إسرائيل عرضة دائما للخطر، وهو ما يدفع الجيش الإسرائيلي للرد".وأشار إلى أن "ضرب الحوثيين أمر صعب لأن معظم مراكز ثقلهم تقع تحت الأرض، وبعضها غير معروف للمخابرات الإسرائيلية".وأكدت المصادر السياسية، لم يذكر الموقع أسماءها، أنه "من أجل تنفيذ عملية واسعة النطاق ضد الحوثيين، يجب تجميع العديد من الأهداف التي قد يتسبب تأثيرها المشترك أضرارا جسيمة للغاية، على عكس العملية الأمريكية التي فشلت في التغلب عليها".ويوم الجمعة الماضية، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، تنفيذ قواتها هجمات صاروخية وجوية على إسرائيل، وذلك بعد أيام من قصف تل أبيب محطة لتوليد الكهرباء في صنعاء (وسط اليمن)، على خلفية هجمات تشنها الجماعة عليها، تبررها بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ضد الجيش الإسرائيلي.وقال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان نقله تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة، إن "القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد (مطار بن غوريون) في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين2".ويأتي هجوم "أنصار الله"، بعد أيام من إعلان الجماعة، يوم الأحد الماضي، استهداف مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي "فلسطين2"، بعد ساعات من قصف إسرائيل محطة حزيز جنوب صنعاء (وسط اليمن)، ما أدى إلى إخراجها عن الخدمة وانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المدينة.ومنذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تنفذ "أنصار الله" هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة على إسرائيل وعلى السفن المرتبطة بها أو بالولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في البحر الأحمر، تشدد على أنها تأتي دعما لغزة، وتؤكد أنها ستواصل ذلك حتى توقف إسرائيل الحرب.

