سلاح الجو الإسرائيلي يحقق في احتواء صاروخ يمني على "مكونات عنقودية"

فتح الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، تحقيقا في "احتواء الصاروخ اليمني الذي سقط وسط البلاد على مكونات عنقودية". 23.08.2025, سبوتنيك عربي

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن سلاح الجو يحقق في سبب فشل اعتراض صاروخ يمني بعد انفجار جزء منه في فناء منزل وسط إسرائيل.وأوضحت أن "الجيش سيفحص ما إذا كان الصاروخ اليمني يحتوي على ذخائر عنقودية، تُشبه الذخائر الصغيرة التي نُثرت في البلاد خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة مع إيران".وأشارت إلى أن هذا الصاروخ قادر على نشر ذخائر صغيرة، تنتشر على مساحة واسعة نسبيًا.وأمس الجمعة، أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية تنفيذ قواتها هجمات صاروخية وجوية على إسرائيل، وذلك بعد أيام من قصف تل أبيب محطة لتوليد الكهرباء في صنعاء (وسط اليمن)، على خلفية هجمات تشنها الجماعة عليها، تبررها بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ضد الجيش الإسرائيلي.وقال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان نقله تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة، إن "القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد (مطار بن غوريون) في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع (فلسطين2)".واعتبر سريع أن "العملية انتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع الصهيونية بحق إخواننا في قطاع غزة".ويأتي هجوم "أنصار الله"، بعد أيام من إعلان الجماعة، يوم الأحد الماضي، استهداف مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي "فلسطين2"، بعد ساعات من قصف إسرائيل محطة حزيز جنوب صنعاء (وسط اليمن)، ما أدى إلى إخراجها عن الخدمة وانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المدينة.ومنذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تنفذ "أنصار الله" هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة على إسرائيل وعلى السفن المرتبطة بها أو بالولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في البحر الأحمر، تشدد على أنها تأتي دعما لغزة، وتؤكد أنها ستواصل ذلك حتى توقف إسرائيل الحرب.

