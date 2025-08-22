https://sarabic.ae/20250822/الجيش-الإسرائيلي-يعترض-صاروخا-أطلق-من-اليمن-فيديو-1104046155.html
الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا أطلق من اليمن... فيديو
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه تل أبيب، مؤكدا أن منظومات الدفاع الجوي عملت على اعتراضه، فيما دوت صفارات الإنذار في عدة
وأوضح الجيش في بيان له، أن نتائج عملية الاعتراض ما زالت قيد المراجعة، مشيرا إلى أن تشغيل الصفارات جرى وفقا للبروتوكول المتبع في مثل هذه الحالات.وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن شظايا ناتجة عن عملية الاعتراض تسببت في إصابة مبنى شمال شرق مدينة اللد.
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه تل أبيب، مؤكدا أن منظومات الدفاع الجوي عملت على اعتراضه، فيما دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق وسط إسرائيل.
وأوضح الجيش في بيان له، أن نتائج عملية الاعتراض ما زالت قيد المراجعة، مشيرا إلى أن تشغيل الصفارات جرى وفقا للبروتوكول المتبع في مثل هذه الحالات.
وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن شظايا ناتجة عن عملية الاعتراض تسببت في إصابة مبنى شمال شرق مدينة اللد.