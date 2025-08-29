https://sarabic.ae/20250829/الجيش-الإسرائيلي-حاولنا-اغتيال-رئيس-أركان-ووزير-دفاع-أنصار-الله-1104278012.html

الجيش الإسرائيلي: حاولنا اغتيال رئيس أركان ووزير دفاع "أنصار الله"

أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، محاولته اغتيال رئيس أركان ووزير دفاع جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الخميس. 29.08.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف الجيش أنه ينتظر نتائج الضربات الدقيقة، التي نفذها على هدف عسكري في العاصمة اليمنية صنعاء، وفقا لإذاعة الجيش الإسرائيلي.وكان مستشار الدائرة القانونية لجماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الرب المرتضى، أكد أن "الشعب اليمني يخوض معركة إنسانية ودينية مقدسة تهدف إلى إزالة الكيان الإسرائيلي"، وفق تعبيره، مشيرًا إلى أن "القرار السياسي في هذه المواجهة يُتخذ أسبوعيًا بعد استفتاء شعبي".وأشار المرتضى في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى حالة "التخبط الإسرائيلي ومحاولته تحقيق الانتصارات الآنية من دون الوصول إلى أي أهداف حقيقية"، نافيا "أي استهداف لقيادات الحركة".ويوم أمس الخميس، نفذت مقاتلات إسرائيلية، سلسلة غارات جوية على ثكنات ومقرات عسكرية تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية في العاصمة صنعاء، بما في ذلك مقر وزارة الداخلية.وقال مصدر يمني لوكالة "سبوتنيك": "مقاتلات إسرائيلية شنت 12 غارة على مدينة صنعاء، استهدفت جبل عطّان الذي يضم مقر قيادة ألوية الصواريخ جنوب غربي المدينة، ومعسكر النهدين في المجمع الرئاسي، ومعسكر قوات الأمن المركزي في منطقة السبعين جنوبي صنعاء، ومقر وزارة الداخلية في منطقة الحصبة شمالي صنعاء".وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "سلاح الجو هاجم قبل قليل بشكل موجه بدقة، هدفا عسكريًا لنظام الحوثي في منطقة صنعاء".وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن "عددا من قادة جماعة "أنصار الله" كانوا في الموقع الذي استهدفته إسرائيل، وذكرت القناة الـ12 عن مصدر إسرائيلي، أن عمليات الاغتيال خُطط لها بداية الأسبوع الجاري، ضمن الموجة السابقة من الغارات ونُفذت اليوم".وكانت "أنصار الله"، أعلنت في 28 يوليو/ تموز الماضي، تصعيد هجماتها على إسرائيل، والبدء في المرحلة الرابعة من "الحصار البحري على إسرائيل"، متوعدة باستهداف السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها وفي أي مكان تطاله قوات الجماعة، رداً على استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وأواخر يوليو/ تموز الماضي، كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، عن إطلاق قواته 1679 صاروخا وطائرة مُسيرة وزورقاً حربياً، على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

