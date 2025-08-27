https://sarabic.ae/20250827/هل-تشتعل-الحرب-مجددا-بين-أنصار-الله-والشرعية-اليمنية-بعد-الحديث-عن-الحشود-العسكرية-على-الجبهات؟--1104212856.html

هل تشتعل الحرب مجددا بين أنصار الله والشرعية اليمنية بعد الحديث عن الحشود العسكرية على الجبهات؟

هل تشتعل الحرب مجددا بين أنصار الله والشرعية اليمنية بعد الحديث عن الحشود العسكرية على الجبهات؟

تشهد الجبهات بين "أنصار الله" والتحالف العربي والشرعية اليمنية حالة هدنة منذ ثلاث سنوات يجري التعويل عليها لوقف الحرب ،إلا أن التطورات الأخيرة في المنطقة ودخول... 27.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-27T18:47+0000

2025-08-27T18:47+0000

2025-08-27T18:47+0000

بعد ثلاث سنوات من الهدنة بين أنصار الله من جانب والتحالف العربي والشرعية اليمنية والمحاولات الإقليمية والدولية للبناء عليها للوصول إلى سلام شامل..هل التطورات الأخيرة على الجبهات الداخلية ودخول صنعاء على خط المواجهة مع إسرائيل يمكن أن تعيد اليمن مجددا إلى الحرب الشاملة؟بداية يقول المحلل السياسي اليمني، أكرم الحاج، "أعتقد أن التحركات على الجبهات في الداخل تهدف إلى إشغال الداخل اليمني وخاصة أنصار الله عن موقفهم الصامد في إسناد غزة، من خلال استهداف عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة في إسرائيل والسيطرة على حركة السفن بمختلف جنسياتها المتجهة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي عبر عمليات صنعاء بالصواريخ الباليستية والطيران المسير، حيث باتت قوات صنعاء بالفعل هي الحاكمة في عمليات في البحر الأحمر والعربي وحتى الأطلسي".حالة ضبابيةوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" :"يأتي ذلك بعد اعتراف كيان الاحتلال الإسرائيلي بأن قوات صنعاء باتت تمتلك قدرات عسكرية متطورة في عمليات إسناد غزة، ناهيك عن إقرارهم مؤخرا بامتلاكها للصاروخ المتشظي الانشطاري الذي أطلق مؤخرا من صنعاء".وتابع الحاج ،"أما عودة التوتر بين الجبهات العسكرية اليمنية (بين قوات الشرعية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية وبين أنصار الله) ،أعتقد أن التحشيدات ما تزال حالة ضبابية لدى الطرفين وهي أقرب إلى الجاهزية العسكرية أكثر من كونها قرارا فعليا بالعودة إلى المواجهة، وذلك بالنظر إلى واقع المنطقة العربية ومنها اليمن التي لم تعد تتحمل موجة جديدة من الاقتتال بين الفرقاء اليمنيين".العودة إلى الحربوأوضح المحلل السياسي ،"أن قرار العودة إلى الحرب ليس بيد الفرقاء اليمنيين وحدهم، فالمشهد ما يزال قائما بين أنصار الله والسعودية ومبنيا على تفاهمات سابقة جرت بين صنعاء والرياض، وجميع الشواهد تشير إلى أن الطرفين يفضلان تجنب المواجهة، وهذا ينطبق على السعودية التي لا يبدو من مصلحتها أن تعود صواريخ صنعاء لاستهداف المنشآت النفطية وغيرها داخل أراضيها، ومن هنا يمكن القول إن العودة إلى الحرب قد تكون أقرب من السلام، لكنها ليست الخيار المفضل لدى الأطراف اليمنية في جوهر مواقفها".وقال الحاج: "أما على مستوى التحركات الأممية المتعلقة بالملف اليمني ،"لا تزال تراوح مكانها بعد سنوات من فشل أربعة مبعوثين أمميين آخرهم المبعوث السويدي، وما نراه اليوم لا يخرج عن إطار التحركات الشكلية التي اعتادت الأمم المتحدة ممارستها دون رؤية واضحة أو استراتيجية جادة لحلحلة الملف اليمني الذي بات أسيرا لصراع التجاذبات الإقليمية والدولية وتشابك المصالح".القرار اليمنيوشدد المحلل السياسي، على أن "القرار في الملف اليمني ظل وما يزال مرهون بالمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، والتطورات الحالية تبدو شكلية أكثر منها جوهرية، حتى أن تحركات مبعوث الأمم المتحدة الأخيرة لم تجد صدى أو حضورا حقيقيا لدى الداخل اليمني، إذ ملت الأطراف اليمنية من سياسة الأمم المتحدة التي يمكن وصفها بالتحركات الشكلية فقط".وفي المحصلة يرى الحاج ،"أن مساعي السلام في اليمن رهينة بنوايا المملكة العربية السعودية، فإذا أرادت المضي بجدية في حلحلة الملف اليمني قد يحدث تقدم، لكن الواقع يشير إلى أن الملف بات أكثر تعقيدا من السنوات الماضية، لذلك لا أعتقد أن الوضع سيبقى على ما هو عليه، خاصة في ظل تشابك ملفات عديدة تعصف بالمنطقة والعالم، بينما يظل الملف اليمني عالقا في أدراج السياسة وتقديرات السعودية".قرار الشرعيةفي المقابل يقول رئيس مركز جهود للدراسات باليمن ،د.عبد الستار الشميري، "لا اعتقد أن هناك حرب شاملة في اليمن، هناك حرب ستكون فقط إسرائيلية-أمريكية على مواقع (أنصار الله)".وأضاف في حديثه لوكالة "سبوتنيك": "الشرعية اليمنية لا تستعد الآن إلا فقط لتموضعات الدفاع، ولا تتموضع هجوميا، وليس لها القدرة على ذلك وليس هناك دعم لتقويتها لمنازلة الحوثي".أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، تنفيذ قواتها هجمات صاروخية وجوية على إسرائيل بصاروخ باليستي فرص صوتي.وقال المتحدث باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان له، مساء اليوم الأربعاء، أن قواته العسكرية هاجمت مطار بن غوريون بإسرائيل بصاروخ فرط صوتي من نوع "فلسطين 2".وشدد يحيى سريع على أن "الهجمات اليمنية تأتي نصرة للشعب الفلسطيني ومجاهديه، واحتجاجا على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الأشقاء في قطاع غزة".كما أفاد سريع في بيانه بأن "العملية حققت أهدافها بدقة، وأسفرت عن حالة من الذعر في صفوف المستوطنين الصهاينة الذين فرّوا إلى الملاجئ، الأمر الذي أدى إلى تعليق حركة المطار بالكامل".ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.

