https://sarabic.ae/20250824/أنصار-الله-تحمل-إسرائيل-وأمريكا-مسؤولية-العواقب-الوخيمة-لقصف-صنعاء-1104092390.html

"أنصار الله" تحمل إسرائيل وأمريكا مسؤولية "العواقب الوخيمة" لقصف صنعاء

"أنصار الله" تحمل إسرائيل وأمريكا مسؤولية "العواقب الوخيمة" لقصف صنعاء

سبوتنيك عربي

كشفت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، أنها ستواصل هجماتها المستمرة على إسرائيل منذ أواخر عام 2023، مؤكدة أن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تتحملان... 24.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-24T17:02+0000

2025-08-24T17:02+0000

2025-08-24T17:02+0000

أخبار اليمن الأن

العالم العربي

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/09/1092543246_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8e33ca2ba9791dd31809445364360551.jpg

وأعلنت حكومة "أنصار الله" في بيان نقله تلفزيون "المسيرة" التابع للجماعة أن "قصفاً همجياً إسرائيلياً استهدف محطة كهرباء حزيز الحيوية تسبب في دمار واسع وانقطاع التيار، كما استهدف محطة وقود في محاولة لشل حركة الحياة وصنع انتصار وهمي بارتفاع أعمدة الدخان".وحملّت حكومة "أنصار الله"، إسرائيل وأمريكا "كامل المسؤولية عن العواقب الوخيمة لهذا العدوان"، مؤكدة "حق اليمن في الدفاع عن نفسه وأرضه ومقدساته وردع أي عدوان بكل الوسائل المتاحة".واعتبرت حكومة "أنصار الله" أن "العدوان يثبت أن العدو الإسرائيلي بدعم أمريكي مباشر يخوض حرباً مفتوحةً على الأمة العربية والإسلامية".ونفذت مقاتلات إسرائيلية، اليوم الأحد، 13 غارة جوية على صنعاء، توزعت كالتالي: 4 غارات على محطة شركة النفط في شارع الستين، 4 غارات أخرى على معسكر النهدين في المجمع الرئاسي جنوبي صنعاء، 3 غارات على محطة حِزْيَزْ لتوليد الكهرباء في مديرية سنحان جنوبي صنعاء، غارتين على صهريج للغاز في شارع الجزائر جنوبي صنعاء، حسبما أفاد مصدر في السلطة المحلية بصنعاء لـ"سبوتنيك".فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، استهداف بنى تحتية عسكرية "تابعة لنظام الحوثي" في منطقة صنعاء، بما في ذلك مجمع عسكري يضم القصر الرئاسي ومحطتين للطاقة بالإضافة إلى موقع لتخزين الوقود كان يستخدم لأغراض عسكرية.ويوم الأحد الماضي، نفذت إسرائيل قصفاً جوياً على محطة حِزْيَزْ لتوليد الكهرباء جنوبي صنعاء، ما ألحق أضراراً واسعة بالمحطة أخرجتها عن الخدمة.وكشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، أواخر تموز/يوليو الماضي، عن إطلاق قواته 1679 صاروخاً وطائرة مُسيرة وزورقاً حربياً، على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023.ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 آذار/مارس الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من أيار/مايو الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.غارات إسرائيلية تستهدف المجمع الرئاسي وقواعد صاروخية في صنعاء... فيديو

https://sarabic.ae/20250824/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تفاصيل-الضربات-العسكرية-على-العاصمة-اليمنية-صنعاء-1104090079.html

https://sarabic.ae/20250824/إعلام-إسرائيل-تحضر-بنك-أهداف-لاستهداف-الحوثيين-في-اليمن-1104077404.html

https://sarabic.ae/20250823/اليمن-الأمم-المتحدة-تقلص-عدد-موظفيها-المحليين-في-مناطق-سيطرة-أنصار-الله-1104068605.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار اليمن الأن, العالم العربي, إسرائيل