https://sarabic.ae/20250824/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تفاصيل-الضربات-العسكرية-على-العاصمة-اليمنية-صنعاء-1104090079.html

الجيش الإسرائيلي يعلن تفاصيل الضربات العسكرية على العاصمة اليمنية صنعاء

الجيش الإسرائيلي يعلن تفاصيل الضربات العسكرية على العاصمة اليمنية صنعاء

سبوتنيك عربي

أكد الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو هاجم أهدافا عسكرية تابعة لجماعة "أنصار الله" في العاصمة اليمنية صنعاء. 24.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-24T14:58+0000

2025-08-24T14:58+0000

2025-08-24T14:58+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

أنصار الله

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/09/1092543246_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8e33ca2ba9791dd31809445364360551.jpg

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "سلاح الجو استهدف بتوجيه استخباري بنى تحتية عسكرية تابعة لنظام الحوثي في صنعاء"، مؤكدا أنه "استهدف مجمعا عسكريا يضم القصر الرئاسي ومحطتي طاقة وموقع تخزين وقود استخدم لأنشطة عسكرية".وأضاف أن "الغارات جاءت ردا على هجمات الحوثيين المتكررة بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل"، متابعا: "القصر الرئاسي الذي استهدف بصنعاء يقع داخل المجمع العسكري الذي تدار منه أنشطة الحوثيين".وأكد البيان أن "أنصار الله" استخدمت محطتي الطاقة في حزيز وأسار لتوريد الكهرباء لأغراض عسكرية"، موضحة أن "استهداف محطتي توريد الكهرباء يضر بقدرة إنتاج وإيصال الكهرباء للأغراض العسكرية".وشدد الجيش الإسرائيلي على أن "نظام الحوثي يعمل بتوجيه وتمويل إيراني لضرب إسرائيل وحلفائها ويستغل المجال البحري لتفعيل أنشطة إرهابية تستهدف سفن التجارة والشحن"، مؤكدا "مواصلة العمل بقوة ضد الهجمات العدوانية المتكررة للنظام الحوثي".وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق اليوم، بأن "القصف الإسرائيلي استهداف منطقة قرب المجمع الرئاسي بصنعاء"، مشيرة إلى أن "موجة الغارات هذه تأتي ردا على هجمات الحوثي الصاروخية".وأضاف الإعلام الإسرائيلي أن "القصف استهدف أيضا قواعد صواريخ ومحطة للطاقة في العاصمة اليمنية صنعاء، فيما استهدفت 3 غارات أخرى الناحية الجنوبية الغربية للعاصمة".من جهتها، قالت جماعة "أنصار الله" في اليمن، إن "العدوان الإسرائيلي استهدف صنعاء"، مشيرة إلى أن الضربات الإسرائيلية استهدفت محطة كهرباء حزيز جنوب صنعاء.وأعلنت جماعة "أنصار الله"، الجمعه الماضي، تنفيذ قواتها هجمات صاروخية وجوية على إسرائيل، وذلك بعد أيام من قصف تل أبيب محطة لتوليد الكهرباء في صنعاء (وسط اليمن)، على خلفية هجمات تشنها الجماعة عليها، تبررها بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ضد الجيش الإسرائيلي.وأضاف: "صاروخ (فلسطين2) تجاوز المنظومات الاعتراضية للعدو الإسرائيلي وحقق هدفه بنجاح، وتسبب في إحداث حالة إرباك كبيرة في صفوف العدو وهروب ملايين الصهاينة إلى الملاجئ وتعليق حركة المطار".واعتبر سريع أن "العملية انتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع الصهيونية بحق إخواننا في قطاع غزة".ومنذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تنفذ "أنصار الله" هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة على إسرائيل وعلى السفن المرتبطة بها أو بالولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في البحر الأحمر، تشدد على أنها تأتي دعما لغزة، وتؤكد أنها ستواصل ذلك حتى توقف إسرائيل الحرب.

https://sarabic.ae/20250824/إعلام-إسرائيل-تحضر-بنك-أهداف-لاستهداف-الحوثيين-في-اليمن-1104077404.html

https://sarabic.ae/20250823/اليمن-الأمم-المتحدة-تقلص-عدد-موظفيها-المحليين-في-مناطق-سيطرة-أنصار-الله-1104068605.html

https://sarabic.ae/20250823/سلاح-الجو-الإسرائيلي-يحقق-في-احتواء-صاروخ-يمني-على-مكونات-عنقودية-1104061875.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي