اليمن... الأمم المتحدة تقلص عدد موظفيها المحليين في مناطق سيطرة "أنصار الله"

اليمن... الأمم المتحدة تقلص عدد موظفيها المحليين في مناطق سيطرة "أنصار الله"

علمت وكالة "سبوتينك" أن الأمم المتحدة، استغنت عن دفعة جديدة من الموظفين المحليين لدى منظماتها العاملة في مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" في اليمن، بحجة تراجع... 23.08.2025

وأفاد مصدر في الأمم المتحدة بصنعاء لـ"سبوتنيك"، بأن "منظمات الصحة العالمية واليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي، أبلغت عدداً من موظفيها بإنهاء عقود عملهم نهاية العام الجاري، على خلفية تضاؤل التمويل المقدم من المانحين لمشاريعها الإنسانية والإغاثية في اليمن".وأضاف المصدر أن المنظمات الدولية أعلنت عزمها طرح شواغر الموظفين المستغنى عنهم للتنافس، بعد تقليص عدد من كانوا يشغلونها بنسبة 30 بالمئة.ويعد إجراء الأمم المتحدة هو الثاني من نوعه منذ مطلع العام الجاري، إذ اتخذت المنظمة خطوة مماثلة في آذار/مارس الماضي، بعد شهرين من إعلان البيت الأبيض، في 22 كانون الثاني/يناير الماضي، إدراج "أنصار الله" على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، على خلفية هجمات الجماعة على السفن التابعة للبحرية الأمريكية "عشرات المرات منذ عام 2023".والأسبوع الماضي، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، تلقيه 37 مليون دولار تمويلات لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام الجاري، ما يرفع إجمالي التمويل المقدم للخطة إلى 412 مليون دولار، بفجوة تمويلية تقدر بـ2.07 مليار دولار، أي ما يعادل 83.4 في المئة من إجمالي النداء الإنساني لليمن البالغ 2.48 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية لنحو 10.5 مليون شخص خلال عام 2025.وفي 20 كانون الثاني/يناير الماضي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيًا بتعليق تمويل المساعدات الخارجية عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمدة 90 يومًا لحين مراجعة سياسات التمويل.وكانت أمريكا أعلنت في 8 أيار/مايو العام الماضي، تقديم نحو 220 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الإضافية للشعب اليمني، بما في ذلك 200 مليون دولار من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ونحو 20 مليون دولار من خلال الخارجية الأمريكية، مشيرة إلى أن إجمالي المساعدات الأمريكية للاستجابة الإنسانية في اليمن بلغ نحو 5.9 مليار دولار منذ اندلاع الصراع في أيلول/سبتمبر 2014.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.سلاح الجو الإسرائيلي يحقق في احتواء صاروخ يمني على "مكونات عنقودية"

