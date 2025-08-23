اليمن... الأمم المتحدة تقلص عدد موظفيها المحليين في مناطق سيطرة "أنصار الله"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
09:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
10:29 GMT
29 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
12:29 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة على غزة ومحادثات إنهاء الحرب يسيران معاً، تنديد مصري سعودي بتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
146 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:16 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
09:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:26 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المحادثة الأولى بين البشر والحيتان والحوار مع الكائنات الفضائية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
ترامب: كييف ستضطر للموافقة على شروط روسيا للتسوية، سوريا تنفي توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
اليمن... الأمم المتحدة تقلص عدد موظفيها المحليين في مناطق سيطرة "أنصار الله"
وأفاد مصدر في الأمم المتحدة بصنعاء لـ"سبوتنيك"، بأن "منظمات الصحة العالمية واليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي، أبلغت عدداً من موظفيها بإنهاء عقود عملهم نهاية العام الجاري، على خلفية تضاؤل التمويل المقدم من المانحين لمشاريعها الإنسانية والإغاثية في اليمن".وأضاف المصدر أن المنظمات الدولية أعلنت عزمها طرح شواغر الموظفين المستغنى عنهم للتنافس، بعد تقليص عدد من كانوا يشغلونها بنسبة 30 بالمئة.ويعد إجراء الأمم المتحدة هو الثاني من نوعه منذ مطلع العام الجاري، إذ اتخذت المنظمة خطوة مماثلة في آذار/مارس الماضي، بعد شهرين من إعلان البيت الأبيض، في 22 كانون الثاني/يناير الماضي، إدراج "أنصار الله" على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، على خلفية هجمات الجماعة على السفن التابعة للبحرية الأمريكية "عشرات المرات منذ عام 2023".والأسبوع الماضي، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، تلقيه 37 مليون دولار تمويلات لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام الجاري، ما يرفع إجمالي التمويل المقدم للخطة إلى 412 مليون دولار، بفجوة تمويلية تقدر بـ2.07 مليار دولار، أي ما يعادل 83.4 في المئة من إجمالي النداء الإنساني لليمن البالغ 2.48 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية لنحو 10.5 مليون شخص خلال عام 2025.وفي 20 كانون الثاني/يناير الماضي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيًا بتعليق تمويل المساعدات الخارجية عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمدة 90 يومًا لحين مراجعة سياسات التمويل.وكانت أمريكا أعلنت في 8 أيار/مايو العام الماضي، تقديم نحو 220 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الإضافية للشعب اليمني، بما في ذلك 200 مليون دولار من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ونحو 20 مليون دولار من خلال الخارجية الأمريكية، مشيرة إلى أن إجمالي المساعدات الأمريكية للاستجابة الإنسانية في اليمن بلغ نحو 5.9 مليار دولار منذ اندلاع الصراع في أيلول/سبتمبر 2014.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
تابعنا عبر
علمت وكالة "سبوتينك" أن الأمم المتحدة، استغنت عن دفعة جديدة من الموظفين المحليين لدى منظماتها العاملة في مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" في اليمن، بحجة تراجع دعم المانحين.
وأفاد مصدر في الأمم المتحدة بصنعاء لـ"سبوتنيك"، بأن "منظمات الصحة العالمية واليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي، أبلغت عدداً من موظفيها بإنهاء عقود عملهم نهاية العام الجاري، على خلفية تضاؤل التمويل المقدم من المانحين لمشاريعها الإنسانية والإغاثية في اليمن".
وأضاف المصدر أن المنظمات الدولية أعلنت عزمها طرح شواغر الموظفين المستغنى عنهم للتنافس، بعد تقليص عدد من كانوا يشغلونها بنسبة 30 بالمئة.

وأرجع المصدر تقليص الطواقم المحلية للمنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرة "أنصار الله" في اليمن، إلى إيقاف أمريكا دعمها الإنساني والإغاثي المقدم لليمن عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فضلًا عن عدم تلقي الدعم الذي تعهد به المانحون لصالح خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025 لليمن.

ويعد إجراء الأمم المتحدة هو الثاني من نوعه منذ مطلع العام الجاري، إذ اتخذت المنظمة خطوة مماثلة في آذار/مارس الماضي، بعد شهرين من إعلان البيت الأبيض، في 22 كانون الثاني/يناير الماضي، إدراج "أنصار الله" على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، على خلفية هجمات الجماعة على السفن التابعة للبحرية الأمريكية "عشرات المرات منذ عام 2023".
العميد يحيى سريع، المتحدث باسم جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2025
"أنصار الله" اليمنية تعلن مهاجمة إسرائيل بصاروخ فرط صوتي وطائرتين مسيرتين
أمس, 20:41 GMT
والأسبوع الماضي، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، تلقيه 37 مليون دولار تمويلات لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام الجاري، ما يرفع إجمالي التمويل المقدم للخطة إلى 412 مليون دولار، بفجوة تمويلية تقدر بـ2.07 مليار دولار، أي ما يعادل 83.4 في المئة من إجمالي النداء الإنساني لليمن البالغ 2.48 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية لنحو 10.5 مليون شخص خلال عام 2025.
وفي 20 كانون الثاني/يناير الماضي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيًا بتعليق تمويل المساعدات الخارجية عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمدة 90 يومًا لحين مراجعة سياسات التمويل.
وكانت أمريكا أعلنت في 8 أيار/مايو العام الماضي، تقديم نحو 220 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الإضافية للشعب اليمني، بما في ذلك 200 مليون دولار من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ونحو 20 مليون دولار من خلال الخارجية الأمريكية، مشيرة إلى أن إجمالي المساعدات الأمريكية للاستجابة الإنسانية في اليمن بلغ نحو 5.9 مليار دولار منذ اندلاع الصراع في أيلول/سبتمبر 2014.
نظام القبة الحديدية الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2025
الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا أطلق من اليمن... فيديو
أمس, 18:46 GMT
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.
سلاح الجو الإسرائيلي يحقق في احتواء صاروخ يمني على "مكونات عنقودية"
